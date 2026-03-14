La pandemia de COVID-19 dejó muchas historias difíciles, especialmente en comunidades latinas que tuvieron que seguir trabajando en restaurantes, construcción, limpieza, entregas o cuidando adultos mayores mientras el país estaba prácticamente detenido. Pero además del impacto en la salud y el empleo, esos años también dejaron una larga lista de decisiones legales y fiscales que todavía hoy siguen teniendo efecto en los bolsillos de la gente. Y aquí es donde conviene poner mucha atención, porque una de esas decisiones podría significar dinero de vuelta para millones de contribuyentes en Estados Unidos, incluidos muchos hispanos que declaran impuestos cada año con ITIN o Social Security, ya sea por cuenta propia, como empleados o dueños de pequeños negocios. No se trata de una nueva ayuda del gobierno ni de un programa político: es un posible reembolso relacionado con multas e intereses que el IRS cobró durante los años más duros de la emergencia sanitaria y que, según abogados tributaristas, quizá nunca debió haber cobrado.

Abogados especializados en impuestos, de acuerdo con USA Today, señalan que algunas personas y empresas podrían reclamar dinero al Internal Revenue Service (IRS) por cargos aplicados durante el período de la pandemia. Todo se relaciona con una interpretación reciente del código tributario de Estados Unidos y con los plazos fiscales que estuvieron suspendidos durante la emergencia de salud pública.

A partir de aquí vale la pena mirar los detalles con calma, porque hay una fecha límite clara para presentar la reclamación y, según expertos fiscales, muchos contribuyentes ni siquiera saben que podrían tener derecho a ese dinero, pese a que cada temporada de taxes hacen fila en oficinas de preparación de impuestos o mandan sus documentos por WhatsApp a su preparador de confianza.

LA DECISIÓN JUDICIAL QUE ABRIÓ LA PUERTA A LOS REEMBOLSOS

En noviembre pasado, un tribunal federal emitió un fallo relacionado con el caso Kwong v. United States, que interpretó cómo debía aplicarse la Section 7508A(d) of the Internal Revenue Code durante la pandemia.

Esa sección del código fiscal establece que cuando el gobierno declara un desastre federal, ciertos plazos tributarios deben aplazarse durante el período del desastre más 60 días adicionales.

El tribunal determinó que la emergencia de salud pública por COVID-19 —que se extendió desde el 20 de enero de 2020 hasta el 11 de mayo de 2023— entra dentro de esa disposición. Si a ese período se le suman los 60 días establecidos por ley, el plazo ajustado para muchas obligaciones fiscales habría sido el 10 de julio de 2023.

¿Qué significa esto en la práctica para un contribuyente común, ya viva en Florida, California, Texas, Nueva York o cualquier otro estado? Según abogados tributarios, que, si el plazo realmente estuvo suspendido durante ese tiempo, el IRS posiblemente no debía cobrar multas ni intereses por pagos tardíos en ese período. Para mucha gente que tuvo que elegir entre pagar la renta, mandar remesas a su familia en Latinoamérica o ponerse al día con el IRS, este detalle legal podría traducirse ahora en un reembolso.

Algunos ciudadanos de Estados Unidos podrían ser merecedores de un reembolso pasado (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿QUIÉNES PODRÍAN CALIFICAR PARA EL REEMBOLSO?

De acuerdo con especialistas fiscales, el universo de personas potencialmente afectadas es amplio. No se trata solo de empresas grandes; también puede aplicar a contribuyentes individuales, incluidos trabajadores independientes (gig workers), dueños de pequeños negocios familiares, contratistas y personas que declaran junto a su pareja.

Podrían ser elegibles quienes:

Recibieron multas o intereses del IRS.

Esos cargos se aplicaron entre el 20 de enero de 2020 y el 10 de julio de 2023.

Pagaron esos cargos relacionados con declaraciones de impuestos federales.

Para verlo con más claridad:

Posible situación ¿Podría calificar? Multa por pago tardío durante 2021 Sí, podría aplicar Intereses cobrados por impuestos pendientes en 2022 Posiblemente Multa anterior a enero de 2020 No Multa posterior al 10 de julio de 2023 No

La abogada fiscal Jessica Marine, socia del bufete Frost Law, explicó en un análisis reciente que los montos pueden ser significativos, especialmente para empresas que atravesaron problemas de liquidez durante la pandemia. Eso incluye a muchos negocios donde suelen trabajar hispanos, como restaurantes, compañías de limpieza, landscapers, talleres mecánicos o pequeños contratistas que tuvieron obras detenidas.

Un ejemplo que ilustra el impacto: la empresa tecnológica Western Digital demandó al gobierno para recuperar parte de los intereses que pagó en un acuerdo fiscal, argumentando que durante la pausa vinculada a la pandemia no deberían haberse cobrado. Aunque se trata de una gran corporación, los mismos principios legales podrían aplicarse a contribuyentes pequeños que pagaron multas e intereses en esos años.

LA FECHA LÍMITE QUE NO DEBES IGNORAR

Aquí es donde muchos expertos recomiendan actuar con rapidez, sin esperar “a la próxima temporada de taxes”. El abogado fiscal Jon Wasser, socio del bufete Fox Rothschild, advierte que el tiempo para reclamar no es indefinido.

Según las reglas generales del IRS, el plazo para solicitar un reembolso suele ser:

Tres años desde la presentación de la declaración, o

Dos años desde el pago del impuesto, lo que ocurra más tarde.

Si se aplica el razonamiento del fallo judicial —que fija el plazo ajustado en julio de 2023—, la fecha límite para presentar una reclamación sería:

Acción Fecha clave Fin del período fiscal ajustado 10 de julio de 2023 Último día para presentar reclamaciones 10 de julio de 2026

Wasser lo resume de forma directa: millones de contribuyentes podrían ser elegibles, pero si no presentan la solicitud antes de esa fecha perderán la oportunidad. En otras palabras: si el IRS te cobró de más durante la pandemia, el reloj ya está corriendo y después del 10 de julio de 2026 no habrá vuelta atrás.

CÓMO SABER SI EL IRS TE COBRÓ MULTAS O INTERESES

Si estás leyendo esto y te preguntas si te aplica, el primer paso es revisar tus registros fiscales, no solo confiar en la memoria.

Puedes hacerlo de dos maneras:

1. Revisando tu transcripción tributaria del IRS

El IRS ofrece documentos llamados transcripciones de cuenta tributaria, donde aparecen:

ingresos reportados

ajustes realizados por el IRS

pagos registrados

multas e intereses con sus fechas

Estas transcripciones pueden obtenerse a través de:

la cuenta individual en línea del Internal Revenue Service

solicitud por correo desde el sitio oficial

llamada al sistema automatizado (800-908-9946)

Normalmente llegan por correo en cinco a diez días. Muchos contribuyentes hispanos ya usan estas transcripciones cuando aplican para una hipoteca, arreglan su estatus migratorio o necesitan comprobar ingresos, así que este puede ser un paso familiar.

2. Consultando con un asesor fiscal

Un contador o especialista puede revisar tus registros y detectar rápidamente si hubo cargos en el período relevante. Si siempre haces tus taxes con la misma oficina en tu vecindario o en una cadena nacional, puedes pedirles que revisen tus estados de cuenta con el IRS entre 2020 y 2023 y te ayuden a determinar si vale la pena presentar la reclamación.

¿CÓMO RECLAMAR EL POSIBLE REEMBOLSO?

Si descubres que pagaste multas o intereses durante el período de la pandemia, el siguiente paso es presentar una reclamación formal.

El proceso suele hacerse mediante el Form 843, un documento del IRS utilizado para solicitar reembolsos o reducciones de impuestos.

Los expertos recomiendan incluir en la solicitud que se trata de una “reclamación protectora” basada en el caso Kwong contra Estados Unidos y en la aplicación de la sección 7508A(d) durante el desastre por COVID-19.

En palabras de Wasser, la idea es sencilla: “Básicamente le estás diciendo al IRS: aquí está mi solicitud de reembolso; déjala en espera por ahora”.

Esto permite conservar tu derecho a reclamar el dinero, incluso si el litigio continúa o si el IRS decide apelar el fallo. Para muchos contribuyentes hispanos que ya han tenido experiencias estresantes con cartas del IRS, este enfoque es una manera de “guardar el lugar en la fila” sin tener que pelearlo todo de inmediato.

Todavía existe la posibilidad de que el gobierno federal o el propio IRS impugnen la decisión judicial. Sin embargo, los especialistas fiscales coinciden en algo: no conviene esperar a que el caso se resuelva del todo para actuar, porque los plazos legales no se detienen.

Presentar la reclamación antes del 10 de julio de 2026 podría ser la única forma de mantener abierta la puerta a un reembolso.

Millones de ciudadanos en Estados Unidos se mantienen expectantes a un reembolso de impuestos por parte del IRS (Foto: AP)

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