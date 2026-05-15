Si pagaste multas de impuestos durante la pandemia y vives en Estados Unidos, podrías recuperar miles de dólares del Servicio de Impuestos Internos (IRS), pero solo si envías el Formulario 843 antes del 10 de julio. Este documento es la llave para pedirle al IRS que te devuelva ciertas penalidades que te cobraron en esos años, siempre y cuando cumplas con los requisitos y respetes el plazo. Como muchas personas piensan que el trámite es demasiado complicado, te contamos cómo hacerlo y presentarlo para no quedarte fuera de este beneficio.

Mira también: Cómo puedes reclamar un reembolso por COVID del IRS y cuál es la fecha límite para solicitarlo

El Formulario 843 es la clave para pedirle al IRS la devolución de ciertas penalidades cobradas en la emergencia por COVID‑19 (Foto: Freepik)

¿QUÉ ES EL FORMULARIO 843 Y PARA QUÉ SIRVE?

El Formulario 843 (“Claim for Refund and Request for Abatement”) es el documento que el IRS exige para pedir la devolución o la reducción de ciertas multas, intereses y recargos. Actualmente, se está usando para reclamar penalidades cobradas durante el periodo de la emergencia por COVID‑19, aprovechando que se puede reclamar hasta el 10 de julio de 2026.

Paso a paso para presentarlo

Descarga el Formulario 843 desde la página oficial del IRS (irs.gov) e imprímelo.

Revisa tus transcripciones o avisos del IRS para identificar qué multas o intereses quieres reclamar (años y montos) y consígalos como referencia.

Completa el formulario en inglés: incluye tus datos, el año fiscal, el tipo de multa o interés y explica brevemente por qué pides el reembolso. En este caso, por penalidades durante el periodo COVID.

Si aplica a tu caso, asesores y la Defensoría del Contribuyente recomiendan escribir en la parte superior algo como “Protective Refund Claim Pursuant to Kwong Case”, para dejar claro que reclamas bajo ese fallo.

Firma el formulario y adjunta copias de avisos del IRS o documentos que respalden tu reclamo. Recuerda: no envíes originales de declaraciones ni documentos personales difíciles de reemplazar.

Envía el Formulario 843 por correo postal (no se puede presentar en línea) a la dirección del centro de servicios del IRS donde sueles mandar tu declaración federal. Esta dirección aparece en las instrucciones del formulario o en tus avisos.

Haz el envío por correo certificado o con número de seguimiento y guarda el comprobante de envío y entrega, especialmente porque el límite es el 10 de julio de 2026.

En conclusión, para recibir el posible reembolso de multas del IRS, debes descargar, llenar y enviar en papel el Formulario 843 por correo postal al centro del IRS que te corresponde, y asegurarte de que llegue antes del 10 de julio.

IRS devolverá miles a quien presente el Formulario 843 a tiempo (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

RECOMENDACIONES CLAVE

Como el plazo para presentar el Form 843 vence el 10 de julio de 2026, lo ideal es enviarlo antes, pero nunca después de esa fecha. Solo así podrás conservar tu derecho al reembolso; si lo presentas luego del límite, pierdes ese derecho aunque más tarde haya fallos judiciales favorables

Por la complejidad del tema, la Defensoría del Contribuyente y expertos recomiendan consultar con un profesional de impuestos, revisar bien tus transcripciones del IRS y no esperar al último momento, porque el procesamiento puede tardar varios meses.

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