Si bien en California también hay redadas contra la comunidad migrante que realizan los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y se habla mucho de ello, en las últimas horas también se ha comentado bastante acerca del reembolso en la factura de luz que se aplicará en octubre en dicho estado de USA. Si te interesa descubrir quiénes lo recibirán, no te vayas de aquí.

Primero que nada tienes que saber la persona encargada de hacer el anuncio fue el gobernador de California, Gavin Newsom. Además, es importante recalcar que la devolución del dinero se dará gracias al programa Crédito Climático de California, que promete a los ciudadanos de ese estado aliviar los costos de los servicios básicos del hogar, al tiempo que se realiza la transición a una energía más limpia.

¿Quiénes recibirán el reembolso en factura de luz?

Según Semana, Gavin Newsom indicó que la administración del estado destinará más de $700 millones para los residentes, y cerca de $60 millones las empresas que cumplan con una serie de requisitos establecidos por el estado. Por lo tanto, se calcula que cada hogar residencial recibirá alrededor de $61, un monto que se verá reflejado en la factura de electricidad el próximo mes.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ofreciendo una conferencia de prensa en la Iglesia Cristiana Downey Memorial en Downey, California, el 16 de julio de 2025. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Pero ojo a esto: el gobernador de California señaló que, dependiendo de casos particulares, el monto en cuestión puede oscilar entre $35 y $259. “Esta iniciativa devuelve dinero a las familias y reduce las facturas de electricidad, mientras seguimos avanzando hacia un futuro libre de combustibles fósiles contaminantes”, recalcó Gavin Newsom, siempre de acuerdo a la citada fuente.

El reembolso se da gracias al Crédito Climático de California, una iniciativa que hace parte de una legislación firmada recientemente. (Foto: Sergey Nazarov / iStock) / Sergey Nazarov

La devolución de dinero de este proyecto incrementará para el 2026

Si llegado a este punto piensas que aquí acaban las buenas noticias, pues lo cierto es que no, ya que el gobernador de California también aseguró que la devolución de dinero de este proyecto incrementará para el siguiente año, ya que se espera una financiación (hasta el año 2045) de hasta $60 mil millones para el proyecto Crédito Climático Eléctrico.

