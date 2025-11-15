En los últimos días se ha estado hablando bastante del reembolso por inflación en Nueva York, un pago único destinado a aliviar el impacto del aumento de precios registrado durante el año fiscal 2023. Se trata de una iniciativa estatal impulsada tras el incremento interanual del 2,9% informado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), que afectó a millones de residentes en todo el estado.

Sin embargo, a medida que uno revisa los lineamientos del Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York, se puede descubrir que existen grupos específicos que no recibirán este cheque. Y, aunque la ayuda alcanzará a más de ocho millones de personas, también hay quienes quedarán fuera por razones muy puntuales.

En el estado de Nueva York se está repartiendo un reembolso que te ayudará a cubrir la subida de precios a causa de la inflación (Foto: AFP)

¿QUIÉNES NO RECIBIRÁN EL REEMBOLSO POR INFLACIÓN?

Uno de los requisitos fundamentales es haber residido en el estado durante todo el año fiscal 2023. Esto significa que quedan excluidos:

Quienes se mudaron a Nueva York después del 1 de enero de 2023.

Quienes abandonaron el estado antes de finalizar el año.

Quienes solo permanecieron en Nueva York por algunos meses, aun si trabajaron y pagaron impuestos allí.

Otra razón frecuente de exclusión es no haber presentado la correspondiente Declaración del Impuesto sobre la Renta para Residentes (formulario IT-201). No recibirán el cheque:

Quienes omitieron la declaración estatal.

Quienes la presentaron de forma incompleta o fuera de plazo.

Quienes solo presentaron declaraciones federales, pero no estatales.

También quedan fuera del programa todos aquellos que fueron reclamados como dependientes en la declaración de otra persona. Esto afecta, por ejemplo:

Estudiantes universitarios que dependen fiscalmente de sus padres.

Adultos jóvenes que figuran como dependientes en hogares familiares.

Personas cuyos ingresos no fueron suficientes para considerarse contribuyentes independientes.

MONTOS DISPONIBLES PARA QUIENES SÍ CALIFICAN

A modo de contexto, el beneficio se reparte en montos que van desde US$150 hasta los US$400, dependiendo del nivel de ingresos y del estado civil. Las categorías contempladas incluyen:

US$150: Solteros, casados que declaran por separado y jefes de familia con ingresos entre US$75,001 y US$150 mil.

US$200: Quienes, bajo esas mismas categorías, ganaron hasta US$75,000.

US$300: Parejas que declaran en conjunto y viudos con ingresos entre US$150,001 y US$300 mil.

US$400: Parejas y viudos con ingresos de hasta US$150 mil.

ENVÍO AUTOMÁTICO A TRAVÉS DEL USPS

Una ventaja del programa es que el cheque se envía de manera automática mediante el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS). No hay que presentar solicitudes ni completar formularios adicionales: basta con cumplir los requisitos.

NO HAY CRONOGRAMA NI ORDEN OFICIAL PARA LA ENTREGA

Las autoridades de Nueva York explicaron que los envíos comenzaron a finales de septiembre de 2025 y se extenderán por varias semanas. Además:

No existe un orden geográfico o por código postal.

No se publicará una fecha específica para cada contribuyente.

El Centro de Atención al Cliente no cuenta con información individual sobre el estatus de cada cheque.

El reembolso comenzó a repartirse desde septiembre de este año (Foto: Freepik)

