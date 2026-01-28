Si ya presentaste tu declaración de impuestos correspondiente al año fiscal 2025 o te estás preparando para hacerlo, hay una buena noticia para ti: los reembolsos podrían ser más altos este 2026, en comparación con años anteriores. Esta situación ha despertado el interés de millones de contribuyentes que esperan aprovechar al máximo los beneficios disponibles y ver un alivio adicional en sus finanzas personales. En los siguientes párrafos conocerás los motivos detrás de esta inusual llegada de dinero para gran cantidad de ciudadanos en Estados Unidos, así como el contexto que explica por qué este año la temporada de impuestos llega con expectativas más optimistas.

La temporada de impuestos comenzó el 26 de enero y se extenderá hasta el 15 de abril de 2026; así que tendrás casi tres meses para declarar.

¿POR QUÉ EL IRS DEVOLVERÁ MÁS DINERO A LOS CONTRIBUYENTES ESTE 2026?

El Servicio de Impuestos Interno (IRS, por sus siglas en inglés) proyecta reembolsos más altos en 2026, correspondiente a la declaración del año fiscal 2025). ¿A qué se debe esto? Principalmente por los cambios en la ley tributaria y por cómo se ajustó —o no— la retención en los salarios. Así tenemos:

1. Nuevos beneficios y recortes de impuestos. Gracias a la Ley One Big Beautiful Bill (OBBB), aprobado en julio de 2025, se introdujo recortes de impuestos y beneficios que reducen el impuesto federal que muchas personas deben. Entre esos cambios hay una deducción estándar más alta, créditos ampliados y nuevas deducciones que bajan el ingreso sujeto a impuestos, publica Forbes.

Como el IRS no actualizó las tablas de retención, muchos contribuyentes habrían pagado más impuestos durante el año, lo que resultará en reembolsos mayores este 2026.

2. Aumento de la deducción estándar. Para el año fiscal 2025, la deducción estándar subió aproximadamente 7.9% respecto a 2024, combinando el ajuste por inflación con un aumento adicional del OBBB.

Debido a ello, para declarantes solteros pasó a US$15,750 y para casados que declaran juntos a US$31,500, lo que reduce el ingreso gravable y puede inflar el reembolso si la retención no se ajustó, precisa el sitio web del IRS.

3. Nuevas deducciones específicas. Dirigido para ciertos ingresos, como propinas y horas extra hasta ciertos límites, así como la deducción de intereses de préstamos de auto. También se incluye la deducción adicional para adultos mayores de 65 años o más (hasta US$6,000 extra por persona).

Según Brian Kearns, contador público certificado (CPA), planificador financiero certificado (CFP), fundador y presidente de Haddam Road Tax and Consulting, un cambio que podría afectar a un gran número de contribuyentes es la deducción de impuestos estatales y locales. “Anteriormente, quienes detallaban sus impuestos podían deducir hasta US$10,000 en pagos de impuestos estatales y locales seleccionados de sus ingresos tributables; ahora el límite es de US$40,000, lo que podría ser especialmente beneficioso para quienes viven en estados con impuestos altos”, dijo a Yahoo! Finance.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN LOS REEMBOLSOS MÁS ALTOS ESTE 2026?

Tom O’Saben, director de Contenido Fiscal de la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos, señaló a CNN: “Para los clientes cuyos ingresos, estado civil y dependientes no han cambiado mucho desde 2024, la combinación de los beneficios fiscales ampliados para 2025 y la retención sin cambios está impulsando claramente un aumento en los reembolsos”.

¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI REEMBOLSO TRAS DECLARAR MIS IMPUESTOS?

Una duda que muchos contribuyentes tienen es cuánto tiempo demorará en llegar su reembolso de impuestos. De acuerdo con el IRS, la mayoría de las declaraciones presentadas electrónicamente recibirán el dinero mediante depósito directo en un plazo de 21 días.

En tanto, los cheques en papel tardarán un poco más, toda vez que el IRS ha descontinuado esta forma de pago, “pero las instrucciones sobre cómo solicitar una exención estarán disponibles en las cartas emitidas cuando el IRS no reciba información sobre depósito directo. Sin embargo, ciertos créditos, como el EITC o el Crédito Tributario Adicional por Hijos, retrasan legalmente los reembolsos hasta mediados de febrero”, precisar Forbes.

