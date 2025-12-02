El Departamento de Educación de Estados Unidos está siendo reducido y fragmentado poco a poco bajo el gobierno de Donald Trump, que ha redistribuido varias de sus funciones clave a otras agencias federales. El plan político es cerrarlo en el mediano plazo; por tal motivo, comenzó su reorganización y desmantelamiento trasladando grandes áreas – educación básica, educación superior y ciertos programas de ayuda – a otros departamentos como Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Interior y Estado. ¿Qué significa y cuál es el impacto para los estudiantes? A continuación, te lo explicamos.

De acuerdo con la administración, esta medida busca “reducir la burocracia federal” y “devolver la educación a los estados y las familias”, por lo que forma parte de una agenda más amplia que ya contemplaba desde campaña eliminar dicho departamento.

“Mínima expresión”: qué pasará con los programas para estudiantes de bajos recursos en EE.UU. (Foto: Jim Watson / AFP)

¿QUÉ SIGNIFICA EL DESMANTELAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN?

El “desmantelamiento” del Departamento de Educación significa que el gobierno federal está vacando esa agencia; es decir, recorta personal, traslada sus programas a otros departamentos y deja solo una estructura mínima con la intención política de eventualmente cerrarla por completo. Para ello, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para reducirlo “a su mínima expresión” y así avanzar hacia su eliminación, bajo el argumento que gasta mucho dinero y no mejora los resultados escolares.

“La Secretaria de Educación, Linda McMahon, ha expresado confianza en la implementación de estos acuerdos, y aún existen muchas preguntas. Estamos tratando de descifrar cómo será exactamente esto, pero ella, al igual que altos funcionarios del departamento con quienes he interactuado, han indicado que el personal de ciertas oficinas se trasladará a otras agencias, como la Oficina de Educación Postsecundaria, que supervisa la educación superior, y la Oficina de Educación Primaria y Secundaria, que gestiona gran parte de la financiación de las escuelas primarias y secundarias, y que el personal de esas divisiones podría simplemente trasladarse a otra agencia”, precisó Zach Schermele, reportero del Congreso de USA Today, a “The Excerpt”.

Detalló que cuando el Departamento de Trabajo inició este acuerdo interinstitucional, el personal tardó un par de meses en comenzar la transición a esa otra agencia. Cabe destacar que estos nuevos acuerdos se firmaron antes del cierre del gobierno federal el 30 de septiembre, lo que significa que hubo un retraso significativo.

Adiós al Departamento de Educación: qué pasará con los alumnos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿CUÁL ES EL IMPACTO PARA LOS ESTUDIANTES?

LA OFICINA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA. Se transferirá al Departamento de Trabajo, que ahora debe supervisar los fondos del Título I. “Se trata de hasta 20 mil millones de dólares en fondos que se destinan a distritos escolares de bajos ingresos cada año, y la forma en que se asignan esos fondos depende de la cantidad de estudiantes de cada distrito que reciben almuerzos escolares gratuitos o de precio reducido. Este dinero es muy necesario para los distritos escolares y contribuye a la igualdad de oportunidades”, precisó Schermele.

Se transferirá al Departamento de Trabajo, que ahora debe supervisar los fondos del Título I. precisó Schermele. OFICINA DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. Pasaría al Departamento de Salud y Servicios Humanos. En este caso los estudiantes con discapacidades que dependen de los programas especiales, sus familiares y los docentes deben esperar la confirmación de su traslado. Se espera que sea lo antes posible para no perjudicar a los alumnos.

Pasaría al Departamento de Salud y Servicios Humanos. En este caso los estudiantes con discapacidades que dependen de los programas especiales, sus familiares y los docentes deben esperar la confirmación de su traslado. Se espera que sea lo antes posible para no perjudicar a los alumnos. LA OFICINA FEDERAL DE AYUDA ESTUDIANTIL (FDA). El presidente Trump anunció hace varios meses que la FDA y la cartera de préstamos estudiantiles podrían transferirse a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), aunque hasta la fecha no hay indicios de que ese cambio se haya producido.

En conclusión, como varios programas que antes coordinaba el Departamento de Educación quedan bajo otras agencias, es posible que se generen retrasos, confusión y menos capacidad para hacer cumplir las normas federales.

Analistas y sindicatos advierten que sin un departamento fuerte habrá menos garantía de equidad entre estados, más desigualdad en recursos escolares y mayor dificultad para defenderse de la discriminación, la violencia o los recortes arbitrarios en programas educativos, algo que nadie desea.

