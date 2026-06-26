Los vendedores ambulantes son parte del paisaje cotidiano de la ciudad de Nueva York: desde los carritos de halal en Jackson Heights, los puestos de arepas y empanadas en Sunset Park, hasta quienes venden ropa y artículos para el hogar en la calle 125 o en la avenida St. Nicholas. Para miles de familias inmigrantes, estos puestos no son solo una opción laboral; son la red de seguridad que permite pagar el alquiler, mandar dinero a la familia y mantener abiertas pequeñas economías de barrio. Aun así, durante décadas conseguir una licencia ha sido casi una misión imposible para muchos —listas de espera prolongadas, revendedores que piden miles de dólares y trámites confusos— lo que empujó a buena parte del sector a la informalidad.

A partir del 1 de julio, la ciudad pondrá en marcha una reforma aprobada por el Ayuntamiento y respaldada por el alcalde Zohran Mamdani que busca cambiar ese panorama: ampliará de manera significativa el número de licencias, creará una oficina de apoyo multilingüe y pondrá nuevas normas para asegurar salud pública y orden en la vía pública.

¿QUÉ CAMBIARÁ DESDE EL 1 DE JULIO?

Como menciona Fox 5 y Secret NYC, esta orden entra en vigor el 1 de julio. La reforma crea miles de nuevas licencias durante los próximos años para reducir las largas listas de espera que han marcado el sector.

Vendedores de alimentos: 2,200 licencias adicionales por año durante cinco años, desde el 1 de julio de 2026.

Vendedores de mercancía general: 10,500 nuevas licencias, con implementación a partir del 15 de enero de 2027.

Nuevas licencias contempladas en la reforma:

Tipo de licencia Cantidad Fecha de implementación Vendedores de alimentos 2,200 por año durante cinco años Desde el 1 de julio de 2026 Vendedores de mercancía general 10,500 nuevas licencias 15 de enero de 2027

¿QUÉ PROBLEMA BUSCA RESOLVER LA CIUDAD?

Durante años la ciudad mantuvo límites estrictos en la oferta de licencias, lo que generó largas listas de espera y un mercado informal donde algunos compraban o alquilaban permisos de forma irregular. La consecuencia: miles de vendedores trabajan sin documentación, expuestos a multas o decomisos, y barrios enteros —desde Washington Heights hasta Elmhurst— pierden su economía simbólica y real.

Situación actual de las listas de espera:

Categoría Personas en espera Licencias para mercancía general 8,900 Licencias para venta de alimentos 5,236

Según estimaciones municipales y organizaciones de defensa, alrededor de 23,000 vendedores ambulantes operan actualmente en la ciudad, y una buena parte no cuenta con todos los permisos requeridos. La mayoría son inmigrantes que vieron en el comercio en la calle una forma de emprender al llegar a EE. UU.

Los vendedores ambulantes de Nueva York son parte del paisaje y cultura de las calles de la ciudad (Foto: AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

EL RESPALDO DE ZOHRAN MAMDANI

Mamdani convirtió la reforma en una de las banderas de su campaña. En sus discursos y en redes habló de la “halal‑flación” para ilustrar cómo han subido los costos en los carritos populares: platos que antes costaban unos US$8 ahora rondan los US$10. Su argumento central es que ampliar el acceso a permisos reducirá la dependencia de intermediarios, facilitará la formalización y podría ayudar a bajar algunos costos operativos para los vendedores.

En sus publicaciones antes de tomar el cargo de alcalde, Mamdani señaló que su administración priorizará el trámite expedito de licencias y el fortalecimiento de las agencias responsables.

It’s time for street vendor reform in NYC. Tomorrow, the City Council is voting on a bill (Intro 431-B) that will do just that (and help with halal-flation). My Administration will make sure the work doesn’t stop with this bill and guarantee we process new licenses, staff our… https://t.co/23xkqWPUFi — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) December 18, 2025

NUEVAS OBLIGACIONES PARA QUIENES OPEREN EN LA VÍA PÚBLICA

La reforma no solo abre más licencias; también impone requisitos que buscan proteger la salud pública y el orden en la calle:

Mantener limpia el área alrededor del puesto.

Gestionar y documentar la adecuada eliminación de residuos.

Cumplir normas de funcionamiento municipal y de seguridad alimentaria.

Evitar infracciones reiteradas; tres multas en un año pueden llevar a la revocación de la licencia.

La reforma hará que miles de vendedores ambulantes pasen a la formalidad (Foto: AFP) / SPENCER PLATT

OFICINA DE APOYO PARA VENDEDORES AMBULANTES

Se creará la División de Asistencia a Vendedores Ambulantes, con atención en varios idiomas (incluido español), asesoría sobre trámites, información sobre normas sanitarias y ayudas para facilitar la transición a la formalidad. Organizaciones comunitarias locales —centros de servicios legales, iglesias y coaliciones de comerciantes latinos— han pedido coordinación estrecha para asegurar divulgación en vecindarios como Corona, Sunset Park y el Bronx.

IMPACTO ECONÓMICO Y OPERATIVO

La Oficina de Gestión y Presupuesto estima un costo de implementación cercano a US$11 millones en cuatro años por contratación de personal para tramitar y supervisar las nuevas licencias. Sin embargo, defensores apuntan a que la formalización generará ingresos fiscales adicionales (impuestos, tarifas) y reducirá la carga de control que hoy recae en la policía local y otras agencias.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS VENDEDORES Y CÓMO INFORMARSE?

Revisar requisitos y fechas oficiales en la web de la Division of Licensing Services de NYC.

Acudir a centros comunitarios y organizaciones latinas que ofrecen orientación gratuita.

Guardar recibos y documentación de eliminación de residuos y medidas de seguridad alimentaria.

Estar atentos a las fechas de apertura de solicitud (1 de julio de 2026 para alimentos; 15 de enero de 2027 para mercancía general).

El alcalde Zohran Mamdani apoyó esta reforma incluso antes de tomar las riendas de Nueva York (Foto: AFP)

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