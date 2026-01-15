El Estado del Sol registrará un descenso en sus temperaturas a poco de finalizar la semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')
El Estado del Sol registrará un descenso en sus temperaturas a poco de finalizar la semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')
Marcelo López Chavez

El ha causado sorpresa entre sus residentes, ya que esta región suele contar con ambientes cálidos en gran parte del año. Los pronósticos meteorológicos señalan que el ‘Estado del Sol’ registraría temperaturas mínimas de hasta 30°F, lo que ha generado preocupación en las autoridades que han decidido tomar cartas en el asunto para establecer la seguridad y el bienestar en su población. Actualmente, se han habilitado refugios para aquellas personas que no cuenten con un hogar para soportar el clima gélido. A continuación, te revelaré los puntos de asistencia disponibles. Presta atención.

Estas medidas rápidas surgen ante esta preocupante alerta: 55 de los 67 condados de Florida están bajo riesgo de congelación desde las 8:00 a.m. de este jueves 15 de enero.

Además del descenso de temperaturas en las distintas ciudades de Florida, se espera la presencia de lluvias y ráfagas de viento que alcanzarían velocidades de hasta 30 mph; también se prevé nieve, aunque las probabilidades se mantienen bajas.

El ambiente gélido se sentirá con mayor fuerza durante la noche de hoy; por esa razón, es importante que conozcas dónde se ubican los refugios para evitar sufrir de hipotermia o congelación.

Los residentes de Florida deberán prepararse para temperaturas que llegarían a 0°. (Crédito: Freepik)

Los puntos que estarán disponibles refugios ante frío extremo en Florida

Es importante mencionar que esta ayuda está dirigida para aquellos residentes del estado que no cuenten con un hogar. Estarán disponibles desde este día, especialmente en horas de la noche. Aquí te comparto la lista:

Lugares de FloridaNombre del refugioUbicación
Condado de EscambiaLa Misión de Rescate de Waterfront348 West Herman Ave., Pensacola.
Condadode Santa RosaIglesia Bautista Ferris Hill6848 Chaffin St. en Milton.
Condado de OkaloosaOne Hopeful Place1564 N Beal Extension, Fort Walton Beach.
Condado de OkaloosaRefugio para personas sin hogar en Crestview120 Duggan Ave, Crestview.
TallahasseeCentro Kearney2650 Municipal Way.
TallahasseeComunidad HOPE2729 West Pensacola.
TallahasseeCCYS2407 Roberts Ave.
JacksonvilleLegends Center And Gymnasium5130 Soutel Drive.
San AgustínPrimera Iglesia Metodista Unida118 King St.
Condado de VolusiaCentro Vecinal The Bridge421 S. Palmetto Ave., De Land.
Condado de FlaglerThe Rock Transformation Center2200 N. State St. in Bunnell.
Condado de BrevardMatthew’s Hope Ministries825 Forrest Ave., Cocoa.
Condado de BrevardLa Primera Iglesia del Nazareno2745 S Babcock St., Melbourne.
Condado de BrevardTitusville Civic Center4220 S Hopkins Ave, Titusville.
Condado de St. LuiceIn the Image of ChristPercy Peek, 2902 Ave.
Condado de MartinCentro de Cuidado Infantil Gertrude Walden601 SE Lake Street, Stuart.
Estos refugios están destinados para personas sin hogar o que viven en las calles. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Por qué en Florida hace más calor que frío?

En este estado, el clima es más caluroso que frío, ya que predominan los veranos largos, cálidos y húmedos. Esto se debe a su latitud y la cercanía que mantiene con las aguas cálidas del Golfo de México y el Atlántico; las temperaturas pueden llegar entre 90-95 °F.

