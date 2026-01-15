El descenso de los termómetros en Florida ha causado sorpresa entre sus residentes, ya que esta región suele contar con ambientes cálidos en gran parte del año. Los pronósticos meteorológicos señalan que el ‘Estado del Sol’ registraría temperaturas mínimas de hasta 30°F, lo que ha generado preocupación en las autoridades que han decidido tomar cartas en el asunto para establecer la seguridad y el bienestar en su población. Actualmente, se han habilitado refugios para aquellas personas que no cuenten con un hogar para soportar el clima gélido. A continuación, te revelaré los puntos de asistencia disponibles. Presta atención.

Estas medidas rápidas surgen ante esta preocupante alerta: 55 de los 67 condados de Florida están bajo riesgo de congelación desde las 8:00 a.m. de este jueves 15 de enero.

Además del descenso de temperaturas en las distintas ciudades de Florida, se espera la presencia de lluvias y ráfagas de viento que alcanzarían velocidades de hasta 30 mph; también se prevé nieve, aunque las probabilidades se mantienen bajas.

El ambiente gélido se sentirá con mayor fuerza durante la noche de hoy; por esa razón, es importante que conozcas dónde se ubican los refugios para evitar sufrir de hipotermia o congelación.

Los residentes de Florida deberán prepararse para temperaturas que llegarían a 0°. (Crédito: Freepik)

Los puntos que estarán disponibles refugios ante frío extremo en Florida

Es importante mencionar que esta ayuda está dirigida para aquellos residentes del estado que no cuenten con un hogar. Estarán disponibles desde este día, especialmente en horas de la noche. Aquí te comparto la lista:

Lugares de Florida Nombre del refugio Ubicación Condado de Escambia La Misión de Rescate de Waterfront 348 West Herman Ave., Pensacola. Condadode Santa Rosa Iglesia Bautista Ferris Hill 6848 Chaffin St. en Milton. Condado de Okaloosa One Hopeful Place 1564 N Beal Extension, Fort Walton Beach. Condado de Okaloosa Refugio para personas sin hogar en Crestview 120 Duggan Ave, Crestview. Tallahassee Centro Kearney 2650 Municipal Way. Tallahassee Comunidad HOPE 2729 West Pensacola. Tallahassee CCYS 2407 Roberts Ave. Jacksonville Legends Center And Gymnasium 5130 Soutel Drive. San Agustín Primera Iglesia Metodista Unida 118 King St. Condado de Volusia Centro Vecinal The Bridge 421 S. Palmetto Ave., De Land. Condado de Flagler The Rock Transformation Center 2200 N. State St. in Bunnell. Condado de Brevard Matthew’s Hope Ministries 825 Forrest Ave., Cocoa. Condado de Brevard La Primera Iglesia del Nazareno 2745 S Babcock St., Melbourne. Condado de Brevard Titusville Civic Center 4220 S Hopkins Ave, Titusville. Condado de St. Luice In the Image of Christ Percy Peek, 2902 Ave. Condado de Martin Centro de Cuidado Infantil Gertrude Walden 601 SE Lake Street, Stuart.

Estos refugios están destinados para personas sin hogar o que viven en las calles. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Por qué en Florida hace más calor que frío?

En este estado, el clima es más caluroso que frío, ya que predominan los veranos largos, cálidos y húmedos. Esto se debe a su latitud y la cercanía que mantiene con las aguas cálidas del Golfo de México y el Atlántico; las temperaturas pueden llegar entre 90-95 °F.

