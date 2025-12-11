La temporada de Navidad en Estados Unidos suele ser costosa, especialmente cuando se pretende enviar regalos a casa o sorprender a algún familiar. Si quieres entregar un presente, pero sin afectar tu bolsillo, te revelaré un truco popular que reduce drásticamente los gastos: los artículos open-box. A continuación, te brindaré una explicación más detallada.

Quizás estés pensando que se trata de artículos de segundo uso, dañados o imitaciones de una marca reconocida, pero no es el caso. Son productos que se encuentran en buen estado y, sorprendentemente, se venden hasta un 70% menos del precio inicial, lo que demuestra ser una excelente opción de compra.

De recurrir a los artículos open-box, tendrás más posibilidades de brindar más regalos. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué es un artículo open-box

Según información de Univision Noticias, se tratan de productos que una persona abrió y, en cuestión de tiempo, lo devolvió; pero jamás lo utilizó. Por lo general, los compradores no se sintieron satisfechos con lo que recibieron o consideraron que no correspondía al modelo que esperaban.

Anteriormente, dichos artículos eran desechados, creyendo que no tendrían algún uso. Sin embargo, existen empresas que los recupera, los certifica y los revende a un precio excesivamente bajo, ofreciendo una alternativa de compra muy económica.

Una compañía que pone en práctica este método es REBEL; en su sitio web ofrece distintos artículos adecuados para obsequiar en esta Navidad con descuentos llamativos, tales como electrodomésticos, utensilios de cocina, asientos para autos y más.

Al ejecutar este plan, la empresa ha logrado evitar que más de 25 millones de libras terminen en los basureros cada año. Esto forma parte de su misión de cumplir con estándares de impacto social y ambiental.

Una de las secciones que más se recurre en los 'Open-Box' son los electrodomésticos o cualquier aparato electrónico. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cómo identificar si un artículo open-box está en buen estado

Para que corrobores que un artículo open-box está en buen estado, debes considerar ciertos aspectos para que no estés descontento con lo que estás recibiendo:

El vendedor especifica el estado del producto y aclara si incluye todos los accesorios y el manual.

El producto está limpio, no presenta golpes ni grietas visibles.

Su funcionamiento ha sido probado por la tienda o por técnicos.

Verificar si cuenta con garantía o política de devolución.

Revisar reseñas del vendedor o de otros compradores

Desconfiar claramente de las ofertas demasiadas baratas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!