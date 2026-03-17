En medio de cambios recientes en las regulaciones estatales, crece la preocupación entre la comunidad inmigrante en Texas sobre los riesgos que podrían implicar trámites cotidianos como registrar un vehículo o renovar placas. Para muchos, acudir a una oficina gubernamental no solo representa un paso administrativo, sino también una posible situación de vulnerabilidad. La incertidumbre ha aumentado especialmente tras una modificación legal que ha generado dudas sobre si estos procesos podrían derivar en consecuencias migratorias inesperadas, alimentando el temor de quienes dependen de su automóvil para trabajar, movilizarse y sostener a sus familias.

Desde el pasado 5 de marzo, entró en vigor un cambio que exige demostrar presencia legal en Estados Unidos para poder matricular un vehículo o realizar la primera renovación de placas en el estado. Este procedimiento se lleva a cabo en oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas, conocido como TxDMV, lo que ha despertado inquietud entre inmigrantes que temen posibles operativos migratorios en estos espacios.

Inmigrantes en Texas muestran preocupación por trámites en el TxDMV. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Existe riesgo real de detención?

El abogado de inmigración Haim Vázquez explicó que, en la práctica, la probabilidad de que ocurra una detención dentro de estas oficinas es baja. Según detalló en N+ Univision, en caso de que se produjera una intervención de autoridades migratorias, generalmente estaría dirigida a una persona específica que ya es buscada, y no al público en general que acude a realizar trámites.

Aun así, el especialista reconoce que el temor es comprensible y frecuente dentro de la comunidad inmigrante, incluso entre quienes cuentan con documentos en regla o algún tipo de estatus legal.

Documentos para registrar un auto en Texas

Para registrar un vehículo o renovar placas por primera vez en Texas, las autoridades pueden pedir documentos que acrediten identidad y situación migratoria. Entre los más comunes se encuentran:

Licencia de conducir o identificación compatible con Real ID de Estados Unidos

Pasaporte estadounidense vigente

Tarjeta de residencia permanente ( Green Card )

) Visa válida o formulario I-94 con estatus legal

Licencia de portación de armas de Texas

Pasaporte vigente del país de origen

Abogado aclara dudas sobre acudir al TxDMV en Texas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Recomendaciones clave

El abogado recomienda acudir siempre con la documentación completa y vigente. Además, advierte que conducir sin licencia válida sí puede generar problemas legales, lo que podría complicar aún más la situación migratoria.

Hasta el momento, según el especialista, no se han reportado detenciones de inmigración dentro de oficinas del TxDMV relacionadas con estos trámites, lo que aporta cierto nivel de tranquilidad, aunque no elimina por completo la preocupación entre los inmigrantes.

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