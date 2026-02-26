El registro de autos en Texas cambia el 5 de marzo y miles de conductores deberán presentar nuevos documentos para poder circular legalmente. A partir de esa fecha, quienes deseen registrar su vehículo o renovar el registro ante el Texas Department of Motor Vehicles (TxDMV) tendrán que comprobar su estatus migratorio. La medida impacta especialmente a la comunidad inmigrante y podría dejar sin posibilidad de conducir a millones de personas si no cumplen con los requisitos exigidos.

Aunque muchos creen que se trata de una disposición reciente, la normativa comenzó a aplicarse desde noviembre de 2025. Sin embargo, desde el 5 de marzo el TxDMV obligará a las oficinas de los condados a verificar de forma estricta la documentación que confirme el estatus migratorio de los solicitantes.

¿Qué pedirá el TxDMV para registrar o renovar tu auto?

Desde marzo, deberás presentar documentos vigentes que acrediten tu identidad y situación migratoria. Entre los principales requisitos se encuentran:

Licencia de conducir vigente

Real ID vigente

Si eres inmigrante, pasaporte vigente de tu país

Además del pasaporte, será obligatorio presentar uno de los siguientes documentos:

Formulario I-94 (sin parole)

Green Card

Visa vigente

Sin estos documentos actualizados, la oficina del condado podría rechazar tu trámite de registro o renovación.

Miles de conductores en Texas deberán presentar nuevos documentos ante el TxDMV para poder circular legalmente. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿A quiénes afecta esta medida?

El impacto podría ser significativo. Según datos del Migration Policy Institute (MPI), alrededor de 1.9 millones de inmigrantes indocumentados viven en Texas. Muchos de ellos podrían quedar imposibilitados de registrar sus vehículos, lo que en la práctica les impediría conducir legalmente.

La preocupación crece porque en Texas el transporte público es limitado en muchas zonas, lo que hace que el automóvil sea esencial para trabajar, llevar a los hijos a la escuela o cumplir con actividades básicas diarias.

La medida en Texas obliga a que el TxDMV verifique licencias, pasaportes y documentos migratorios vigentes. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Lo que debes hacer antes del 5 de marzo

Si tu registro está por vencer, lo más recomendable es revisar con anticipación:

Que tu licencia o Real ID estén vigentes. Que tu pasaporte no esté expirado. Que tengas a la mano tu I-94, residencia permanente o visa válida.

No esperes al último momento. Las oficinas podrían tener mayor demanda conforme se acerque la fecha límite.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!