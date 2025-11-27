Los aeropuertos de Estados Unidos están insistiendo más que nunca en que los viajeros se organicen antes de salir de casa, especialmente durante temporadas concurridas como el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving). Para ello, recomiendan aplicar la conocida regla 3-2-1, un hábito que puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y uno lleno de contratiempos.

El Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) recordó recientemente esta guía, señalando que resulta especialmente útil en su caso, ya que la terminal continúa en proceso de renovación. Según el comunicado, seguir este método es una forma sencilla y efectiva de evitar retrasos innecesarios.

La regla 3-2-1 resume los pasos básicos que debería seguir cualquier viajero: llegar tres horas antes al aeropuerto, presentarse en el control de seguridad de la TSA dos horas antes del despegue y estar en la puerta de embarque una hora antes del inicio del abordaje. Al seguir este orden, los pasajeros cuentan con suficiente margen para resolver imprevistos sin poner en riesgo su viaje.

Cabe agregar que, este año, el movimiento aéreo promete ser aún más intenso. El jueves 27 de noviembre de 2025 se celebrará el Día de Acción de Gracias y un informe de Cirium citado por CBS News reveló que las reservas de vuelos para esta temporada, incluyendo también Navidad, crecieron un 2% entre el 20 de junio y el 8 de octubre en comparación con 2024.

Además del aumento en la demanda, la TSA recordó a través de su sitio web que el Real ID es ahora un requisito indispensable para quienes tengan 18 años o más y vuelen dentro del país o ingresen a determinadas instalaciones federales.

La entidad fue clara sobre la importancia de viajar con este documento. “¿Aún no tienes tu Real ID? No seas tú quien retrase a tus compañeros de viaje por no planear con antelación”, escribió la agencia en agosto de 2025 en su cuenta de X.

El Real ID comenzó a aplicarse oficialmente el 7 de mayo, fecha desde la cual rigen las normas federales que avalan este tipo de identificación. Sin él, los viajeros podrían enfrentar demoras o incluso ver afectada su posibilidad de abordar.

Por otro lado, si un pasajero llega a perder su vuelo, existe una alternativa poco conocida que podría ayudarlo.

De acuerdo con The New York Times, algunas aerolíneas aplican la llamada “regla del pinchazo”, pensada para personas que se retrasaron por un imprevisto real, como un problema mecánico con el auto.

Aunque no es un reglamento formal, varias compañías la tienen en cuenta. Así lo explicó Erin Jankowski, vocera de United Airlines: “Nuestros equipos trabajan para ayudar a los clientes, caso por caso, cuando pierden su vuelo tras encontrarse con un contratiempo inesperado de camino al aeropuerto”.

Los documentos necesarios para viajar en avión dentro de EE. UU.

Licencia de Conducir o ID Estatal: Debe ser la versión que cumpla con el estándar REAL ID (es la identificación más común).

Pasaporte: Un pasaporte estadounidense (o de otro país) válido y vigente es siempre aceptado.

Tarjeta de Residencia Permanente (Green Card).

Identificación Militar o Tarjeta de Viajero de Confianza (como Global Entry).

Tarjeta de Embarque (Boarding Pass): Necesaria para acceder al control de seguridad y al avión.

Menores de 18 años: Generalmente, no necesitan presentar identificación si viajan con un adulto.

