Si planeas solicitar la residencia permanente en Estados Unidos mediante el Formulario I-485, debes saber que el 18 de septiembre de 2026 entrarán en vigor una nueva regla de carga pública y una versión actualizada de la solicitud. Por ello, la fecha en que se presente el trámite podría influir en los requisitos, los documentos y los criterios que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) utilizará para evaluar cada caso. Pero ¿qué ocurre con las personas que enviaron su solicitud antes de que comiencen a aplicarse los cambios? En esta nota te explicamos lo que deben saber y cómo podría afectarles.

Desde el 18 de septiembre de 2026, USCIS podrá considerar ciertos beneficios públicos sujetos a límites de ingresos al evaluar solicitudes de residencia permanente. El uso de estas ayudas no implica una negación automática (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CÓMO AFECTA LA REGLA DE CARGA PÚBLICA A LAS SOLICITUDES DE RESIDENCIA ENVIADAS ANTES DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026?

Las solicitudes de ajuste de estatus —Formulario I-485— enviadas por correo o presentadas en línea antes del 18 de septiembre de 2026 no quedan sujetas a la nueva regla de carga pública, ya que USCIS debe evaluarlas con el estándar anterior, la regla final de 2022, incluso si el caso sigue pendiente y la agencia toma una decisión meses o años después.

En otras palabras, la fecha que importa es la del matasellos si se envía por correo, o la fecha de presentación electrónica si se hace en línea. Si USCIS acepta la solicitud presentada hasta el 17 de septiembre de 2026, el caso se analiza con el marco vigente antes del cambio.

Bajo esa regla de 2022, USCIS aplica una evaluación más limitada de carga pública. En términos generales, considera principalmente la recepción de asistencia pública en efectivo para mantenimiento de ingresos y la institucionalización a largo plazo pagada por el gobierno; no convierte automáticamente programas como SNAP, Medicaid no institucional, vivienda pública o ayudas alimentarias en un motivo de inadmisibilidad.

Dependiendo de la fecha que solicites tu green card, deberás presentar la anterior o la nueva versión del Formulario I-485 (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

Presentar el I-485 antes del 18 de septiembre no garantiza la residencia permanente, ya que USCIS debe revisar los demás requisitos: elegibilidad por la categoría migratoria correspondiente, antecedentes, admisibilidad, documentación, examen médico, patrocinio económico cuando corresponda y cualquier otro requerimiento del caso.

Tampoco debes enviar una solicitud incompleta, usar la edición equivocada del formulario o adelantar una presentación sin confirmar que la persona reúne los requisitos para ajustar estatus. Un error de ese tipo provoca rechazo o consecuencias migratorias y, por lo tanto, tendrás que presentarla nuevamente tu Formulario I-485, pero ya no la versión anterior, sino la actualizada.

Fecha de presentación del I-485 Regla que USCIS aplicará Antes del 18 de septiembre de 2026 Regla final de carga pública de 2022, aun si el caso se decide después. Desde el 18 de septiembre de 2026 Nuevo estándar de carga pública y edición revisada del Formulario I-485.

RECOMENDACIONES

Quien tenga una solicitud pendiente o planee enviarla cerca de la fecha debe conservar comprobantes de envío y entrega —como el recibo electrónico, número de rastreo y aviso de recepción de USCIS— y consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado antes de presentar documentos.

La fecha de presentación puede definir qué norma se utiliza, pero cada caso depende de su historial y categoría migratoria.