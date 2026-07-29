Después de varios días de lluvias y un breve alivio en las temperaturas, el calor extremo volvió a instalarse en el sur de Florida. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Miami emitió una advertencia por calor para las zonas costeras de los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, vigente entre las 11:00 a.m. y las 7:00 p.m., debido a que la sensación térmica podría alcanzar entre 106 y 110 °F.

La meteoróloga de CBS News Miami, Lissette Gonzalez, explicó que la salida de las lluvias, junto con la llegada de aire más seco y polvo del Sahara, favorecerá un aumento significativo de las temperaturas.

“Esto permitirá que las temperaturas se disparen hasta los 90 grados, y la sensación térmica será de 106 grados, posiblemente hasta 110 grados a medida que avance la tarde”, dijo.

Además, advirtió sobre los riesgos del intenso calor con una recomendación para quienes tienen mascotas.

“Hace demasiado calor para sacar a pasear al perro”, advirtió en un segmento de su programa meteorológico.

La sensación térmica podría alcanzar entre 106 y 110 °F en varios sectores durante las horas de la tarde. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Miami podría romper un récord de temperatura

El pronóstico indica que Miami alcanzará una máxima de 94 °F el miércoles, mientras que Opa-locka, Pembroke Pines y Pompano Beach llegarán a 93 °F, Fort Lauderdale registrará 92 °F y Homestead alcanzará 91 °F. En los Cayos de Florida se esperan temperaturas cercanas a los 88 °F.

El jueves el calor será aún más intenso. Miami podría alcanzar los 96 °F, lo que superaría el récord de 95 °F registrado el 30 de julio de 2015.

Fort Lauderdale también estará cerca de romper su récord histórico para esa fecha, con un pronóstico de 95 °F, apenas un grado por debajo de la marca de 2015.

Miami incluso podría superar un récord de temperatura máxima establecido en 2015. (Foto referencial: Magnific)

Las lluvias regresarán durante el fin de semana

Aunque en los próximos dos días solo se esperan lluvias y tormentas aisladas con una probabilidad cercana al 20%, el panorama cambiará hacia el fin de semana.

El Servicio Meteorológico prevé que las probabilidades de lluvia aumenten a más del 50% el sábado, cerca del 30% el domingo y alrededor del 40% al inicio de la próxima semana, lo que ayudaría a reducir ligeramente las temperaturas.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor calor. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Recomendaciones para protegerse del calor

El NWS considera que la advertencia vigente representa un riesgo importante para la salud, especialmente entre las 2:00 p.m. y las 5:00 p.m., cuando se espera el mayor impacto del calor.

Por ello, recomienda beber abundante agua, incluso si no se siente sed; hacer pausas frecuentes en lugares con sombra o aire acondicionado; y estar atento a síntomas de enfermedades relacionadas con el calor, como sudoración excesiva, náuseas, dolor de cabeza, mareos, debilidad, piel fría y húmeda, alteraciones del estado de conciencia o pérdida del conocimiento.