Después de pasar una Navidad en emergencia por intensas tormentas e inundaciones, el panorama no parece ser del todo alentador para California este Año Nuevo y más de uno tendrá que despedir el 2025 entre paraguas y pronósticos cambiantes. Y es que si pensabas recibir el Año Nuevo bajo fuegos artificiales en la playa o disfrutando de una caminata por Los Ángeles, San Francisco o San Diego, será mejor que incluyas un impermeable en tu maleta, ¿por qué? pues a pocas horas de iniciar la Nochevieja el clima tiene preparado una sorpresa no tan agradable para todos. En las próximas horas, nuevas lluvias volverán a cubrir gran parte del estado y el arranque del 2026 promete un cambio en el patrón meteorológico, con un inicio más frío y húmedo de lo habitual. Así que, si acabas de aterrizar o eres parte de la comunidad hispana que vive aquí y ya tienes planes para recibir las 12, no dejes que el tiempo te tome desprevenido. Aquí te explico qué esperar en los próximos días para que ajustes tu itinerario, elijas la ropa adecuada y sigas disfrutando del arranque del nuevo año, aunque sea con botas, paraguas y riesgo de inundaciones.

Para el jueves 1° de enero, se activó la posibilidad de lluvias y nevadas en zonas elevadas.

Cómo recibirá el 2026 California

Tras varios días donde predominó el tiempo seco, las mañanas frías y la presencia de niebla, ahora los pronósticos marcan el retorno de la lluvia para las celebraciones de Año Nuevo.

“Hemos disfrutado de un respiro luego de las inundaciones que se registraron durante los días de Nochebuena y Navidad pero, lamentablemente, regresa la lluvia hacia el Estado Dorado durante esta semana, y es que, a partir del miércoles 31, vamos nuevamente a recibir más precipitaciones hacia la costa oeste y el Servicio Nacional de Meteorología indica que las mismas localidades afectadas por las lluvias de Navidad están con riesgos de inundaciones nuevamente”, explicó Joseph Martínez, meteorólogo de Telemundo Washington D.C.

Es así que este 31 de diciembre, último día del 2025, las zonas que estarán en alerta por riesgo de inundaciones son:

Santa Bárbara

Santa Clarita

San Fernando

Los Ángeles

San Bernardino

Santa Ana

Oceanside

San Diego

¿Por qué sucederá en zonas que ya habían soportado precipitaciones hace unos días? Pues “todo se debe a un sistema de humedad que se encuentra en el Océano Pacífico y va a estar moviéndose hacia California en los próximos días”.

Según el pronóstico del meteorólogo Joseph Martínez, la lluvia estaría empezando el miércoles 31 al mediodía para la región de Los Ángeles, San Francisco, Fresno, un poco de nieve para las montañas y más precipitación se espera para el jueves 1 de enero, sobre todo hacia la zona de Los Ángeles.

Se esperan lluvias generalizadas para Nochevieja en el Área de la Bahía y Costa Central en California.

¿Cuánta lluvia caería en California al inicio de 2026?

El pronóstico desde el miércoles 31 de diciembre hasta el sábado 03 de enero es el siguiente:

San Jose = 5-1″

Los Ángeles = 2-3″

Las Vegas = 5-1″

San Diego = 1-2″

Desde Telemundo recalcan que se estiman acumulados de agua de entre dos y tres pulgadas. “Con el terreno saturado, esto nuevamente podría generar inundaciones”, agregó Joseph Martínez.

El informe del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) agrega que las primeras precipitaciones alcanzarán el sur del área durante la madrugada del miércoles 31, mientras que a lo largo de Nochevieja la lluvia se expandirá hacia la Costa Central y el Área de la Bahía. Para el jueves 1° de enero el clima se mantendrá inestable, con lluvias persistentes mientras el sistema se desplaza lentamente hacia el interior.

Pronóstico del tiempo del 30 de diciembre al 1 de enero

Reno: 48° el martes 30, 50° el miércoles 31, 50° el jueves 1

San Jose: 62° el martes 30, 59° el miércoles 31, 62° el jueves 1

Las Vegas: 64° el martes 30, 60° el miércoles 31, 57° el jueves 1

Los Ángeles: 71° el martes 30, 68° el miércoles 31, 64° el jueves 1

Salt Lake City: 43° el martes 30, 48° el miércoles 31, 48° el jueves 1

Denver: 55° el martes 30, 62° el miércoles 31, 62° el jueves 1

Phoenix: 75° el martes 30, 75° el miércoles 31, 69° el jueves 1

Tucson: 73° el martes 30, 75° el miércoles 31, 71° el jueves 1

