Tras registrar jornadas donde las temperaturas descendieron drásticamente , Estados Unidos experimentará una transformación climática que beneficiará a miles de residentes que estén planificando realizar una actividad al aire libre. Recientemente, los servicios meteorológicos señalaron que, para la presente semana, ciertos puntos del país contarán con una clima agradable, ya que los valores térmicos ascenderán. En esta nota conocerás si el estado donde resides presentará un sol radiante y cielos despejados.

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Fue el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) que dio a conocer esta actualización favorable al pronosticar una recuperación en las temperaturas durante el transcurso de la semana.

Esto se debe a un sistema de alta presión que se desplazará desde el interior del oeste del país; lo que ocasionará un aumento en los registros por encima de los niveles promedio para esta época del año.

Los residentes de las áreas beneficiadas podrán realizar actividades al aire libre con normalidad. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

La agencia prevé que esta mejora térmica ocurrirá desde el martes 21 de abril, la cual beneficiará a distintas áreas del territorio estadounidense; se prevé que los registros superen los 70 °F hasta el cierre de la presente semana.

Qué áreas de EE. UU. registrarán temperaturas por encima del promedio esta semana

De acuerdo al NWS, el centro del país, que abarca los estados de las Dakotas, Kansas, Nebraska, Iowa, Misuri, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana y Ohio, experimentará temperaturas máximas entre los 70 y 80 °F ; es más, se prevé que ciertos puntos registren valores iguales o superiores a los 85 °F.

Por su parte, los estados que conforman el sur de EE. UU. (Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi, Luisiana y Florida), mantendrán condiciones térmicas estables en los próximos días.

Georgia será uno de los estados beneficiados con este repunte de temperaturas en esta semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

En caso estés residiendo en algún estado del Noreste o del Medio Oeste, es poco probable que experimentes un clima agradable, pues se prevé que el aire frío persistirá desde el inicio de la presente semana, con valores térmicos que oscilarán entre los 40 y 50 °F .

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