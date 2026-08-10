El inicio del ciclo escolar 2026-2027 tras consigo un movimiento masivo en las calles, lo cual se establece una prioridad: proteger a los estudiantes. En ese sentido, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (Texas DPS, por sus siglas en inglés) ha lanzado una serie de recomendaciones para que el retorno a las aulas sea exitoso. En este artículo informativo, te revelaré cuáles son las reglas que deberán cumplir automovilistas, padres y transportistas.

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Gran parte de los niños y adolescentes de las escuelas del Distrito Escolar Independiente en Houston (HISD, por sus siglas en inglés), Distrito Escolar Independiente del Lado Norte en San Antonio (Northside ISD) y Distrito Escolar Independiente del Sur de San Antonio (South San Antonio ISD) están recibiendo clases desde hoy.

Por otro lado, varios Distritos Escolares Independientes de Texas todavía no han iniciado el ciclo escolar, lo cual brinda a los padres una oportunidad para ultimar los preparativos que aseguren un buen retorno a las aulas para sus hijos.

Por esa razón, Texas DPS pretende que este retorno escolar no registre inconvenientes o accidentes que afecten a los alumnos. Es así que ha compartido una serie de medidas que todo padre de familia tejano debe tener en cuenta.

Las medidas recomendadas por Texas DPS tienen como propósito salvaguardar el regreso a clases de los alumnos tejanos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuáles son las medidas compartidas por Texas DSP en este nuevo ciclo escolar 2026-2027

Para familias con hijos en escuelas de Texas

La entidad aconsejó a los padres de familia que deben verificar si las escuelas cuentan con los contactos de emergencia actualizados. También precisó que es necesario inculcar a los menores sobre los simulacros, cierres de seguridad y evitar conversaciones con personas extrañas .

Para conductores que circulan cerca a escuelas de Texas

Texas DPS lanzó estas advertencias especialmente a aquellos conductores que se desplazan en horarios de entrada y salida de las escuelas tejanas. Para ello, recomendó cumplir con los límites de velocidad establecidos, evitar cualquier distracción al volante, no usar el móvil y estar atento en zonas de alto tránsito escolar .

No sería lo único; aquella persona que va hacia el volante también debe brindar espacio a los estudiantes que transitan, no bloquear cruces peatonales y cumplir con las indicaciones de los crossing guards .

Los conductores que circulen cerca a escuelas texanas deberán tener mucha precaución. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Imagen no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Qué ocurre si paso un school bus en Texas

De acuerdo con Texas DPS, se trataría de una mala práctica que tiene severas consecuencias, cuyas penalizaciones varían por la gravedad y los antecedentes.

La primera falta se castiga al conductor con una sanción económica de $1,250. En caso de repetirse, obliga a las autoridades a suspender de manera definitiva o temporal la licencia de conducir.

Ahora, si se realiza esta imprudencia y se cause lesiones de gravedad hacia cualquier estudiante, la institución advirtió que se presentarán cargos criminales.

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