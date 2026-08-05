La cuenta regresiva terminó. Miles de estudiantes del sur de Florida regresarán a las aulas en los próximos días para iniciar el año escolar 2026-2027, por lo que padres y familias deben completar algunos trámites, revisar los requisitos escolares y aprovechar los beneficios disponibles antes del primer día de clases. A continuación, te cuento las fechas de inicio, los documentos necesarios, las compras que pueden tener descuentos y todo lo que debes saber para un regreso a clases sin contratiempos.

Las Escuelas Públicas del Condado de Broward iniciarán el ciclo escolar el lunes 10 de agosto de 2026, mientras que el distrito de Miami-Dade recibirá nuevamente a sus estudiantes el jueves 13 de agosto de 2026.

Antes del regreso a clases, las autoridades escolares recomiendan verificar la inscripción, preparar los útiles, revisar las rutas de transporte y confirmar que los documentos de salud estén actualizados.

Fechas clave del regreso a clases 2026 en Florida

El inicio del año escolar puede variar según cada distrito, pero los dos sistemas educativos más grandes del sur de Florida ya tienen definidas sus fechas de apertura:

Distrito escolar Inicio del año escolar 2026-2027 Información importante Escuelas Públicas de Broward (BCPS) Lunes 10 de agosto de 2026 Los padres pueden consultar información mediante BCPS Connect Escuelas Públicas de Miami-Dade (M-DCPS) Jueves 13 de agosto de 2026 Se recomienda revisar horarios, rutas y requisitos antes del inicio

Inscripción escolar: documentos que deben presentar los padres

Las familias que todavía no han registrado a sus hijos deben acudir a la escuela asignada para completar el proceso de inscripción.

Entre los documentos que pueden ser solicitados se encuentran:

Acta de nacimiento del estudiante.

Comprobante de domicilio.

Cartilla o registro de vacunación actualizado.

Documentos adicionales requeridos por el distrito escolar.

Las autoridades recomiendan realizar este trámite con anticipación para evitar retrasos durante la primera semana de clases.

El regreso a clases 2026 en Florida requiere preparar útiles, documentos y vacunas antes del inicio escolar. | Crédito: Magnific

Exención de impuestos para comprar útiles escolares en Florida

Una de las oportunidades más importantes para las familias antes del regreso a clases es la exención del impuesto sobre las ventas (Back-to-School Sales Tax Holiday).

Durante este periodo, ciertos artículos escolares pueden comprarse sin pagar impuestos:

Ropa, calzado y mochilas con un precio menor a $100 .

. Útiles escolares con un valor de hasta $50.

La exención estará disponible hasta el 20 de agosto de 2026, permitiendo a los padres ahorrar en compras como uniformes, zapatos, cuadernos y materiales necesarios para el nuevo ciclo escolar.

Cambios en los programas de alimentos escolares

Los programas de desayuno y almuerzo escolar tendrán diferencias entre Miami-Dade y Broward durante el año escolar 2026-2027.

En Miami-Dade, el desayuno y el almuerzo ya no serán gratuitos para todos los estudiantes de manera general. El beneficio continuará en 121 escuelas elegibles que participan en programas especiales. En los demás planteles, el almuerzo tendrá un costo de $4.20.

En Broward, el desayuno continuará siendo gratuito para todos los estudiantes. Además, el almuerzo será gratis en 141 escuelas, mientras que en otros planteles el precio para estudiantes de primaria aumentará a $4.00.

Transporte escolar y seguridad cerca de las escuelas

Los padres deben revisar las rutas de autobús asignadas a sus hijos antes del inicio de clases. Cada distrito cuenta con portales para padres donde pueden consultar horarios, paradas y cambios de transporte.

Las autoridades también recuerdan que los conductores deben extremar precauciones en zonas escolares. Durante el horario escolar, el límite de velocidad cerca de los colegios es de 15 millas por hora (mph).

El regreso a clases 2026 en Florida incluye cambios en transporte, alimentos escolares y beneficios para las familias. | Crédito: Magnific

Vacunas obligatorias y servicios de salud gratuitos

Para asistir a la escuela en Florida, los estudiantes deben contar con sus vacunas al día y presentar los documentos médicos correspondientes.

En Miami-Dade, las familias pueden acceder a opciones gratuitas de vacunación mediante su unidad de salud. En Broward, los estudiantes deben presentar el formulario DH 680, que certifica las vacunas requeridas por el estado.

Además, existen programas de apoyo como Florida Heiken, que ofrece exámenes de vista gratuitos para estudiantes elegibles.

Plataformas para seguir el rendimiento escolar

Durante el año escolar, los padres podrán monitorear información académica y administrativa de sus hijos mediante las plataformas digitales de cada distrito.

En Miami-Dade, las familias pueden utilizar sus portales en línea para revisar calificaciones, asistencia y detalles escolares.

En Broward, los padres cuentan con la aplicación BCPS Connect para mantenerse informados sobre el desempeño y las actividades del estudiante.

Con estas recomendaciones, las familias del sur de Florida podrán llegar preparadas al inicio del nuevo ciclo escolar y evitar contratiempos durante los primeros días de clases.

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