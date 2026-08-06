Las familias de Texas podrán reducir sus gastos durante la temporada de regreso a clases 2026 gracias al tradicional Tax Free Weekend, un periodo en el que ciertos productos escolares, ropa, calzado y mochilas podrán comprarse sin pagar impuestos sobre las ventas. La jornada de ahorro se realizará durante tres días consecutivos y permitirá adquirir artículos elegibles tanto en tiendas físicas como en comercios en línea que operan en el estado.

El Fin de Semana Libre de Impuestos Sobre las Ventas en Texas 2026 comenzará el viernes 7 de agosto y finalizará a la medianoche del domingo 9 de agosto. Durante ese periodo, los compradores podrán aprovechar la exención para preparar el regreso a clases sin incluir el impuesto estatal sobre las ventas en determinados productos.

Según la página del Contralor de Texas Don Huffines, la medida busca ayudar a los padres y estudiantes que necesitan renovar su lista de útiles escolares, comprar uniformes, zapatos, mochilas y otros artículos necesarios para el inicio del año escolar.

¿Cuándo será el Tax Free Weekend de Texas 2026?

El evento de compras libres de impuestos se desarrollará en las siguientes fechas:

Evento Fecha Inicio del Tax Free Weekend Texas 2026 Viernes 7 de agosto de 2026 Final del periodo sin impuestos Domingo 9 de agosto de 2026 a medianoche Productos incluidos Ropa, calzado, útiles escolares y mochilas calificadas Límite de precio Artículos vendidos por menos de $100

La exención aplica únicamente a las compras realizadas dentro de ese periodo. Los productos adquiridos antes o después del fin de semana libre de impuestos no califican y no existe un reembolso automático por compras realizadas fuera de la fecha establecida.

El Tax Free Weekend Texas 2026 será una oportunidad para adquirir útiles escolares por el regreso a clases 2026 en Texas. | Crédito: magnific.com

¿Qué productos se pueden comprar sin impuestos en Texas?

Durante el Tax Free Weekend 2026, los consumidores podrán adquirir sin impuesto sobre las ventas una variedad de artículos relacionados con el regreso a clases, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Los principales productos incluidos son:

Categoría Artículos que califican Ropa Camisas, pantalones, vestidos, uniformes y otras prendas elegibles Calzado Zapatos y otros tipos de calzado escolar Mochilas Mochilas con precio inferior a $100 Útiles escolares Materiales necesarios para estudiantes, según la lista oficial de artículos calificados

En la mayoría de los casos, los compradores no necesitan presentar un certificado de exención al vendedor para acceder al beneficio.

Compras en tiendas físicas y por internet

El beneficio del Tax Free Weekend también estará disponible para compras realizadas mediante diferentes modalidades, incluyendo:

Tiendas físicas dentro de Texas.

Comercios en línea que realizan negocios en Texas.

Pedidos telefónicos.

Catálogos.

Compras personalizadas.

En las compras remotas, la transacción debe completarse durante el periodo de exención. Por ejemplo, una compra en línea realizada el domingo 9 de agosto de 2026 que sea aprobada durante el horario del evento puede calificar aunque el producto sea entregado días después.

Sin embargo, si el pago no se procesa hasta después del cierre del Tax Free Weekend, la compra estará sujeta al impuesto correspondiente.

Familias aprovecharán el regreso a clases 2026 en Texas durante el Tax Free Weekend Texas 2026 para comprar ropa y mochilas sin impuestos. | Crédito: magnific.com

¿Qué hacer si cobran impuestos por error?

Si un comprador paga impuestos sobre las ventas por un artículo que calificaba durante el Tax Free Weekend, puede solicitar un reembolso directamente al vendedor.

El comercio puede devolver el dinero cobrado o entregar al cliente el Formulario 00-985, Assignment of Right to Refund, que permite presentar una solicitud de reembolso ante la Contraloría de Texas.

Recomendaciones para aprovechar el Tax Free Weekend Texas 2026

Para obtener mayores ahorros durante el regreso a clases, los compradores deben:

Revisar la lista oficial de artículos calificados antes de comprar.

Verificar que los productos tengan un precio inferior al límite establecido.

Realizar compras en línea con suficiente anticipación para evitar problemas de pago.

Guardar recibos y comprobantes de compra.

El Tax Free Weekend de Texas 2026 representa una oportunidad para que las familias reduzcan los costos del regreso a clases y compren artículos esenciales sin pagar impuestos sobre las ventas durante el periodo establecido.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!