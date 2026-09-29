Los remanentes del huracán Polo avanzarán hacia Estados Unidos con potencial de generar fuertes lluvias e inundaciones en distintas zonas del país al final de la semana. El sistema, que actualmente se encuentra cerca de la costa noroeste de México, continúa desplazándose hacia el noreste y es monitoreado por las autoridades meteorológicas.

El Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos mantiene bajo vigilancia el avance de los remanentes de Polo debido a la posibilidad de precipitaciones intensas. El riesgo se extiende por sectores del suroeste y las Grandes Llanuras del sur, donde las lluvias podrían provocar problemas de inundación en algunas áreas.

¿Dónde habrá lluvias e inundaciones por Polo?

Entre las zonas que deben permanecer atentas se encuentran sectores del suroeste de Estados Unidos y las Grandes Llanuras, mientras los remanentes del sistema se desplazan desde México hacia el territorio estadounidense. El avance de la humedad asociada a Polo puede favorecer periodos de lluvias fuertes y aumentar el riesgo de inundaciones.

El impacto no será necesariamente igual en todo el territorio. Las condiciones dependerán de la trayectoria que siga el sistema y de cómo interactúe con otros factores meteorológicos. Por ello, las autoridades recomiendan a residentes de las áreas potencialmente afectadas seguir los pronósticos y alertas locales.

Las zonas del suroeste y las Grandes Llanuras del sur se encuentran entre las áreas que deben vigilar la evolución del sistema. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Polo mantiene fuerza mientras avanza por México

Univision informa que, mientras se aproxima a Estados Unidos, Polo todavía presenta características de huracán. Hasta la mañana de este martes, se encontraba a 65 millas (105 km) al noroeste de Loreto y unas 90 millas (145 km) al suroeste de Guaymas, México, con vientos máximos sostenidos de 75 mph (120 km/h).

El sistema se desplaza hacia el noreste a 10 mph (17 km/h). El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) y el Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) mantienen el monitoreo de su evolución ante los efectos que puede producir en las zonas cercanas a su trayectoria.

En México, además, se esperan lluvias de entre 6 y 12 pulgadas en partes de Baja California Sur, con posibilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, especialmente en áreas de terreno escarpado. El NHC mantiene alertas de huracán y tormenta tropical para sectores de Baja California Sur y Sonora.

¿Cuándo llegarán los efectos a Estados Unidos?

Los remanentes de Polo afectarán varias zonas de Estados Unidos al final de la semana, con fuertes vientos y lluvias intensas. El avance del sistema desde México hacia el noreste será determinante para establecer qué regiones recibirán los mayores acumulados de precipitación.

Ante el riesgo de inundaciones, las personas que se encuentren en las áreas bajo vigilancia deben mantenerse atentas a las actualizaciones de los servicios meteorológicos.

En Hermosillo, México, el Consulado General de Estados Unidos incluso suspendió sus servicios presenciales este martes 29 de septiembre debido al pronóstico de fuertes lluvias, inundaciones y posibles cierres de carreteras. La atención está prevista para reanudarse el miércoles 30 de septiembre.