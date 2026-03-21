Renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos no es una decisión cualquiera, ni algo que se hace de un día para otro porque te cansaste del papeleo o porque ahora vives en otro país y sientes que ya no tienes nada que ver con la vida diaria en EE. UU. Te lo digo así, sin rodeos, porque muchas veces se piensa que es un trámite rápido o meramente administrativo —como renovar el pasaporte o sacar la licencia de conducir—, cuando en realidad implica un cambio profundo en la vida de una persona, en su relación con el gobierno federal y, en muchos casos, con la comunidad en la que creció. En los últimos años, este tema ha ganado relevancia, especialmente entre quienes viven fuera del país y enfrentan obligaciones fiscales, problemas para abrir cuentas bancarias en el extranjero o confusiones con el IRS por el simple hecho de seguir siendo ciudadanos estadounidenses, aunque lleven décadas haciendo su vida en otro lugar. Para muchos latinos con doble ciudadanía o que nacieron en territorio norteamericano pero se criaron en América Latina, esta discusión ya no es algo lejano o “de otros”: se ha convertido en una decisión que toca directamente su realidad familiar, laboral y financiera.

Ahora bien, hay una novedad importante que ha vuelto a poner el tema sobre la mesa, tanto en redes sociales como en medios en inglés y en español: el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió reducir de manera significativa el costo del trámite para renunciar a la ciudadanía. Esta medida ha sido celebrada por muchos, sobre todo por comunidades en el exterior que consideraban la tarifa anterior como un lujo imposible, pero no cambia el hecho de que renunciar a la ciudadanía sigue siendo un proceso serio, con requisitos estrictos y consecuencias que conviene entender muy bien antes de dar el paso. Si estás leyendo esto desde Miami, Nueva York, Los Ángeles, Houston o incluso desde la Ciudad de México, Madrid o Buenos Aires, y tienes pasaporte azul o naciste en territorio estadounidense, es clave que conozcas punto por punto qué implica esta decisión.

Hay muchas personas que, todos los años, por distintas razones, optan por renunciar a la ciudadanía estadounidense (Crédito: Freepik)

UN CAMBIO CLAVE: EL COSTO DEL TRÁMITE

Para que tengas una idea clara, este es uno de los cambios más comentados recientemente:

Concepto Antes Ahora Tarifa de renuncia US$2,350 US$450

La reducción, oficializada tras su publicación en el Registro Federal y difundida por medios como The New York Times y otros portales especializados en temas migratorios, devuelve el costo a niveles similares a los de 2010. Durante años, organizaciones como la Asociación de Estadounidenses Accidentales criticaron el monto anterior por considerarlo un obstáculo para ejercer el derecho a cambiar de nacionalidad. Entre quienes más alzaron la voz hubo muchos ciudadanos con raíces latinas que viven en Canadá, Europa o América Latina y que se sentían atrapados entre las normas fiscales de EE. UU. y las regulaciones de los países donde realmente residen.

¿QUÉ REQUISITOS DEBES CUMPLIR?

Aquí es donde el proceso se pone realmente serio. No basta con llenar un formulario en línea ni con enviar un correo al consulado, como harías para agendar una cita para renovar el pasaporte. Según la información oficial de USA.gov y del propio Departamento de Estado, hay pasos obligatorios que debes seguir y que requieren tu presencia física:

Requisitos principales:

Presentarte en persona ante un funcionario consular o diplomático fuera de Estados Unidos.

Asistir a una o más entrevistas para confirmar que entiendes las consecuencias.

Firmar un juramento de renuncia voluntaria.

Este punto es clave: no puedes hacer el trámite dentro del país ni de forma remota, ni por correo ni por videollamada. Tendrás que acudir a una embajada o consulado de Estados Unidos en el extranjero, ya sea en tu país de residencia o en otro donde puedas conseguir cita. Además, los funcionarios evalúan si estás tomando la decisión de manera consciente, sin presiones externas y con pleno entendimiento de lo que implica dejar de ser ciudadano. No es un simple “check” en una casilla: te harán preguntas, revisarán tu caso y se asegurarán de que no estés siendo obligado.

LO QUE OCURRE DESPUÉS: CONSECUENCIAS REALES

Aquí te recomiendo prestar mucha atención, porque no hay marcha atrás. Una vez completado el proceso, pagadas las tarifas y emitido el Certificado de Pérdida de Nacionalidad (Certificate of Loss of Nationality), las implicaciones son inmediatas y afectan tu día a día si tienes familia, trabajo o cualquier vínculo con Estados Unidos.

Principales consecuencias:

Pierdes el derecho a tener un pasaporte estadounidense.

Podrías necesitar una visa para ingresar nuevamente a Estados Unidos.

Existe el riesgo de convertirte en apátrida si no tienes otra nacionalidad.

Dicho de forma sencilla: dejas de ser ciudadano con todo lo que eso implica, tanto en derechos como en protecciones. Ya no podrás votar en elecciones federales, ni acceder a ciertos beneficios, ni reclamar ayuda consular como ciudadano si tienes un problema legal en otro país. Si tu familia vive en EE. UU. —por ejemplo, hijos que nacieron en Texas o en California, mientras tú ahora resides en Colombia o España—, tendrás que considerar que cualquier visita futura podría requerir una visa y estar sujeta a la aprobación de las autoridades migratorias.

OBLIGACIONES QUE NO DESAPARECEN

Algo que muchas personas no tienen claro —y aquí vale la pena subrayarlo— es que renunciar a la ciudadanía no borra tu historial previo. No es un borrón y cuenta nueva con el gobierno de Estados Unidos ni con el IRS.

El propio Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que:

Las deudas pendientes siguen vigentes.

Los procesos judiciales anteriores pueden continuar.

Las obligaciones fiscales no desaparecen automáticamente.

Y hay un punto especialmente delicado: si el gobierno determina que la renuncia se hizo únicamente para evitar impuestos, podrías ser considerado inadmisible para volver a entrar al país. Esto ha generado preocupación en comunidades de expatriados, incluyendo muchos latinos que llevan años viviendo fuera pero que siguen presentando declaraciones ante el IRS por sus ingresos en el extranjero. Antes de tomar cualquier decisión, suele ser recomendable hablar con un abogado de inmigración y con un asesor fiscal especializado en normativa estadounidense, especialmente si tienes propiedades, cuentas bancarias o inversiones en EE. UU.

Mientras muchos sueñan con obtener la ciudadanía estadounidense, hay quienes optan por renunciar a ella (Foto: AFP)

¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS TOMAN ESTA DECISIÓN?

Aunque no siempre se dice abiertamente en la sobremesa familiar o en las reuniones de comunidad en la iglesia, una de las razones más comunes tiene que ver con el sistema fiscal estadounidense. A diferencia de muchos países, Estados Unidos grava a sus ciudadanos sin importar dónde vivan; es decir, la obligación fiscal te sigue aunque te mudes a otro continente. Esto ha generado situaciones complicadas para quienes residen en el extranjero, en particular para quienes tienen doble ciudadanía y viven desde hace años fuera del país.

De hecho, reportes de The New York Times han señalado que muchos ciudadanos se sienten “atrapados” por estas obligaciones, especialmente aquellos conocidos como “estadounidenses accidentales”, es decir, personas que obtuvieron la ciudadanía por nacimiento —por ejemplo, hijos de padres latinoamericanos que nacieron en ciudades como Chicago, Dallas o Nueva Jersey y luego regresaron a vivir a México, Perú, Argentina o cualquier otro país— pero han vivido casi toda su vida fuera de Estados Unidos. Para ellos, el pasaporte estadounidense no representa necesariamente una identidad cotidiana, pero sí conlleva responsabilidades fiscales y administrativas que pueden resultar muy pesadas.

Entre quienes se plantean la renuncia hay perfiles muy diversos: profesionales que trabajan en Europa y enfrentan trabas bancarias por la normativa estadounidense, personas que nunca regresaron a vivir a EE. UU. después de la infancia, o incluso miembros de la diáspora latina que, tras años de vida en otro país, sienten que su vínculo real ya no es con Washington, sino con la ciudad donde hoy pagan impuestos, crían a sus hijos y construyen comunidad. Antes de tomar una decisión tan definitiva, entender todos los requisitos y consecuencias no es solo un paso legal: es una forma de proteger tu futuro y el de tu familia, estés donde estés.

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