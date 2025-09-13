Christian estuvo en prisión durante un mes. Ahora, se encuentra viviendo en su natal Venezuela. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)
Marcelo López Chavez
Hace menos de un mes, . Actualmente, está en su país natal después de ser expulsado de Estados Unidos, pero quiso contar lo que exactamente ocurrió ese día.

Debo precisarte que este hombre fue interceptado por distintas autoridades migratorias como si se tratase de un fugitivo. Ante la resistencia que puso, los efectivos no tuvieron otra opción que usar su arma eléctrica para arrestarlo con mayor facilidad.

Desde aquel día, Christian durante un mes, hasta que se decidió que debía ser , ya que no contaba con los documentos legales para seguir residiendo en este país.

Este es el momento en que agentes de ICE detuvieron al ciudada venezolano. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)
Una experiencia que no olvidará

En una conversación con Noticias Telemundo, el ciudadano venezolano no tiene gratos recuerdos de aquel día, pues indicó que los agentes federales usaron fuerza excesiva para poder retenerlo.

“Lograron golpearme, tirarme al piso, echarme corriente al cuerpo y, bueno, todo pasó en un momento inesperado. Cuando ya estaba montado en el carro, sentía que me llevaban a un sitio que no conocía”, dijo.

El propio ciudadano afirmó que los agentes tuvieron que "golpearlo" para que fuera detenido. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)
Según lo indicado por Christian, ya no deseaba continuar en Estados Unidos, pues se había pactado retirarse voluntariamente en noviembre del presente año, pero esta situación lo obligó regresarse antes de lo previsto.

Él quería seguir recaudando el dinero suficiente para poder solventar los gastos cuando retornara a su país natal; además, quería brindarle ayuda a su madre que se encuentra mal de salud. Ahora, tendrá que afrontar esta nueva realidad.

