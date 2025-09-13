Hace menos de un mes, te relaté el caso de Christian Carías, un repartidor de comida venezolano que fue protagonista de un arresto violento por parte de agentes de ICE en Washington D.C. Actualmente, está en su país natal después de ser expulsado de Estados Unidos, pero quiso contar lo que exactamente ocurrió ese día.
Debo precisarte que este hombre fue interceptado por distintas autoridades migratorias como si se tratase de un fugitivo. Ante la resistencia que puso, los efectivos no tuvieron otra opción que usar su arma eléctrica para arrestarlo con mayor facilidad.
Desde aquel día, Christian permaneció bajo custodia de ICE durante un mes, hasta que se decidió que debía ser deportado, ya que no contaba con los documentos legales para seguir residiendo en este país.
Una experiencia que no olvidará
En una conversación con Noticias Telemundo, el ciudadano venezolano no tiene gratos recuerdos de aquel día, pues indicó que los agentes federales usaron fuerza excesiva para poder retenerlo.
“Lograron golpearme, tirarme al piso, echarme corriente al cuerpo y, bueno, todo pasó en un momento inesperado. Cuando ya estaba montado en el carro, sentía que me llevaban a un sitio que no conocía”, dijo.
Según lo indicado por Christian, ya no deseaba continuar en Estados Unidos, pues se había pactado retirarse voluntariamente en noviembre del presente año, pero esta situación lo obligó regresarse antes de lo previsto.
Él quería seguir recaudando el dinero suficiente para poder solventar los gastos cuando retornara a su país natal; además, quería brindarle ayuda a su madre que se encuentra mal de salud. Ahora, tendrá que afrontar esta nueva realidad.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!