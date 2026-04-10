Si vives en California y estás batallando para llenar la despensa, esta semana puede marcar una gran diferencia para tu familia. Del lunes 13 al sábado 18 de abril, el Central California Food Bank tendrá repartos de comida gratuita en decenas de iglesias, centros comunitarios y escuelas de la región, sin necesidad de pagar ni un solo dólar y, en muchos casos, sin requisitos complicados de inscripción. En un momento en que el costo de la renta, la gasolina y hasta una simple bolsa de arroz se ha disparado, estas distribuciones son un respiro real para muchas familias latinas que viven al día, que trabajan largas horas en el campo, en la construcción, en limpieza o en restaurantes y aun así no siempre llegan a fin de mes. Acercarse a uno de estos puntos no solo significa llevar más alimentos frescos a casa, también es una forma de cuidar la salud y la dignidad de quienes sostienen a la comunidad.

La mayoría de estos lugares de entrega son bien conocidos por la comunidad hispana: iglesias donde muchos van los domingos, centros comunitarios donde se organizan posadas, kermeses y hasta clínicas de vacunación, o escuelas a las que llevamos a nuestros hijos cada mañana. Eso hace que sea más fácil llegar, preguntar en español y sentir un ambiente de confianza. En varios puntos, el personal y los voluntarios son bilingües, lo que ayuda a que adultos mayores, personas recién llegadas de México o Centroamérica y familias que no dominan el inglés puedan entender las instrucciones sin problema y llevarse todo lo que necesitan.

Para muchas familias latinas en Fresno, Tulare, Madera y otras zonas del Valle Central, estas distribuciones se convierten en parte de la rutina del mes, igual que mandar remesas, ir al swap meet el fin de semana o pasar por la panadería después del trabajo. Hay padres y madres que organizan el día alrededor del horario de entrega: salen temprano, hacen fila con su carrito o con cajas recicladas y luego regresan a casa con frutas, verduras, granos, leche y otros productos que de otra forma serían muy caros en el supermercado. Esa comida termina en la mesa en forma de frijoles recién hechos, caldos calientes, tortitas, ensaladas o loncheras más completas para los niños.

También es importante mencionar que estos programas no solo ayudan a quienes no tienen papeles o trabajan por horas; apoyan a cualquiera que esté atravesando un momento difícil, ya sea por reducción de horas, enfermedades, emergencias familiares o simplemente por la inflación que se siente fuerte en todo Estados Unidos. Nadie te pregunta por quién votaste ni cuál es tu estatus migratorio: el enfoque está en que nadie se quede sin comer. Para muchos hispanos, esto se siente muy alineado con el espíritu de solidaridad que hemos visto en nuestros países de origen, donde la comunidad se une cuando alguien lo necesita.

Si tú o alguien que conoces está pasando apuros para comprar comida, vale la pena revisar los horarios y los puntos de entrega confirmados para esta semana y marcar en el calendario el que te quede más cerca. Algunos repartos son muy temprano en la mañana y otros por la tarde, lo que permite acomodarlos entre el trabajo, la escuela y las demás responsabilidades del día a día. Llegar unos minutos antes, llevar bolsas reutilizables o un carrito y, si puedes, compartir la información en tus grupos de WhatsApp o Facebook, puede ayudar a que más vecinos, amigos de la iglesia o compañeros de trabajo se enteren y también se beneficien de esta ayuda.

La comida gratis en California estará disponible en distintos puntos durante varios días. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

COMIDA GRATIS EN CALIFORNIA

Lunes 13 de abril

Horario Punto de entrega Ciudad 8:30 am – 10:30 am Catholic Charities Fresno, CA 8:30 am – 10:30 am Del Rey Community Center Del Rey, CA 9:00 am – 11:00 am EOC – Sanger Sanger, CA 9:00 am – 11:00 am The Salvation Army – San Joaquin San Joaquin, CA 10:00 am – 1:00 pm Westside Family Services – Huron @ John Palacios Community Center Huron, CA 10:30 am – 12:30 pm Iglesia El Buen Pastor Orange Cove, CA

Martes 14 de abril

Horario Punto de entrega Ciudad 6:30 am – 8:30 am Hope Lutheran Church Fresno, CA 9:00 am – 11:00 pm Saints Community Church Fresno, CA 9:30 am – 11:30 am Westside Elementary School – Five Points Five Points, CA 10:00 am – 12:00 pm Lanare Community Center Riverdale, CA 10:00 am – 12:00 pm North Assembly of God Fresno, CA 10:00 am – 12:00 pm Tulare – St. John’s Missionary Baptist Church Tulare, CA 11:00 am – 1:00 pm Woodlake – Iglesia Adventista del Septimo Dia Woodlake, CA 11:00 am – 1:00 pm Zion Mt. Christian Center Dunlap, CA

Miércoles 15 de abril

Horario Punto de entrega Ciudad 9:00 am – 12:00 pm Coalinga – Chapel Grace Coalinga, CA 9:00 am – 12:00 pm Malaga Community Center Fresno, CA 9:00 am – 11:00 am Peanut Butter & Jelly Ministries – NM Fresno, CA 10:00 am – 12:00 pm Family Health Care Network – Goshen Visalia, CA 10:00 am – 12:00 pm San Joaquin Veterans Memorial Hall San Joaquin, CA 10:00 am – 12:00 pm Westside Family Services – Kerman Kerman, CA 2:00 pm – 4:00 pm Fresno United Fresno, CA 4:00 pm – 6:30 pm PAUSED

Porterville Unified @ Butterfield Charter Porterville, CA

Jueves 16 de abril

Horario Punto de entrega Ciudad 8:30 am – 10:30 am California Hotel Fresno, CA 9:00 am – 11:00 am EOC Fresno – LLC Fresno, CA 9:00 am – 11:00 am Mountain Valley Church Squaw Valley, CA 9:00 am – 12:00 pm The Salvation Army Visalia Visalia, CA 9:00 am – 2:00 pm Westside Youth Center Mendota, CA 10:00 am – 12:00 pm Auberry – Big Sandy Rancheria Auberry, CA 10:00 am – 12:00 pm Clovis Community College Fresno, CA 10:00 am – 12:00 pm Episcopal Church of the Savior Hanford, CA 10:00 am – 12:00 pm Firebaugh (Rodeo Grounds) Firebaugh, CA 10:00 am – 12:00 pm Lanare Community Center – Neighborhood Market Riverdale, CA 12:30 pm – 2:30 pm West Fresno Family Resource Center – NM Fresno, CA

Viernes 17 de abril

Horario Punto de entrega Ciudad 8:00 am – 11:00 am Calwa – Rapto Divino Fresno, CA 9:00 am – 11:00 am Dinuba Hispanic SDA Church Dinuba, CA 9:00 am – 11:00 am EOC – Parlier Parlier, CA 9:00 am – 11:00 am The Salvation Army Hanford Hanford, CA 10:00 am – 12:00 pm Celebration Nation Madera Madera, CA 11:00 am – 1:00 pm Friends of Calwa Fresno, CA 11:00 am – 1:00 pm Tule River Justice Center – NM Porterville, CA 1:00 pm – 3:00 pm Mt. Olive Baptist Church Fresno, CA 2:00 pm – 4:00 pm Central Valley SDA Church Fresno, CA 3:00 pm – 5:00 pm A Hopeful Encounter Fresno, CA 3:00 pm – 5:00 pm Centro Familiar Cosecha Abundante Porterville, CA 3:30 pm – 4:30 pm Harmony Korean Church Fresno, CA

Sábado 18 de abril

Horario Punto de entrega Ciudad 8:00 am – 10:00 am University Presbyterian Church Fresno, CA 9:00 am – 11:00 am Annadale Baptist Church Sanger, CA 9:00 am – 11:30 am Westside Church of God Fresno, CA 10:00 am – 12:00 pm New Kingdom Church Fresno, CA 10:00 am – 12:00 pm Pixley First Assembly of God Pixley, CA 10:00 am – 12:00 pm Valley Voices Stratford (St. Joseph Catholic Church) Stratford, CA 2:00 pm – 4:00 pm Iglesia Jesucristo Mi Roca Firebaugh, CA 2:00 pm – 4:00 pm Ministerio Cristiano Pentecostal La Voz De Dios Parlier, CA

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