Si vives en California y estás batallando para llenar la despensa, esta semana puede marcar una gran diferencia para tu familia. Del lunes 13 al sábado 18 de abril, el Central California Food Bank tendrá repartos de comida gratuita en decenas de iglesias, centros comunitarios y escuelas de la región, sin necesidad de pagar ni un solo dólar y, en muchos casos, sin requisitos complicados de inscripción. En un momento en que el costo de la renta, la gasolina y hasta una simple bolsa de arroz se ha disparado, estas distribuciones son un respiro real para muchas familias latinas que viven al día, que trabajan largas horas en el campo, en la construcción, en limpieza o en restaurantes y aun así no siempre llegan a fin de mes. Acercarse a uno de estos puntos no solo significa llevar más alimentos frescos a casa, también es una forma de cuidar la salud y la dignidad de quienes sostienen a la comunidad.
La mayoría de estos lugares de entrega son bien conocidos por la comunidad hispana: iglesias donde muchos van los domingos, centros comunitarios donde se organizan posadas, kermeses y hasta clínicas de vacunación, o escuelas a las que llevamos a nuestros hijos cada mañana. Eso hace que sea más fácil llegar, preguntar en español y sentir un ambiente de confianza. En varios puntos, el personal y los voluntarios son bilingües, lo que ayuda a que adultos mayores, personas recién llegadas de México o Centroamérica y familias que no dominan el inglés puedan entender las instrucciones sin problema y llevarse todo lo que necesitan.
Para muchas familias latinas en Fresno, Tulare, Madera y otras zonas del Valle Central, estas distribuciones se convierten en parte de la rutina del mes, igual que mandar remesas, ir al swap meet el fin de semana o pasar por la panadería después del trabajo. Hay padres y madres que organizan el día alrededor del horario de entrega: salen temprano, hacen fila con su carrito o con cajas recicladas y luego regresan a casa con frutas, verduras, granos, leche y otros productos que de otra forma serían muy caros en el supermercado. Esa comida termina en la mesa en forma de frijoles recién hechos, caldos calientes, tortitas, ensaladas o loncheras más completas para los niños.
También es importante mencionar que estos programas no solo ayudan a quienes no tienen papeles o trabajan por horas; apoyan a cualquiera que esté atravesando un momento difícil, ya sea por reducción de horas, enfermedades, emergencias familiares o simplemente por la inflación que se siente fuerte en todo Estados Unidos. Nadie te pregunta por quién votaste ni cuál es tu estatus migratorio: el enfoque está en que nadie se quede sin comer. Para muchos hispanos, esto se siente muy alineado con el espíritu de solidaridad que hemos visto en nuestros países de origen, donde la comunidad se une cuando alguien lo necesita.
Si tú o alguien que conoces está pasando apuros para comprar comida, vale la pena revisar los horarios y los puntos de entrega confirmados para esta semana y marcar en el calendario el que te quede más cerca. Algunos repartos son muy temprano en la mañana y otros por la tarde, lo que permite acomodarlos entre el trabajo, la escuela y las demás responsabilidades del día a día. Llegar unos minutos antes, llevar bolsas reutilizables o un carrito y, si puedes, compartir la información en tus grupos de WhatsApp o Facebook, puede ayudar a que más vecinos, amigos de la iglesia o compañeros de trabajo se enteren y también se beneficien de esta ayuda.
COMIDA GRATIS EN CALIFORNIA
Lunes 13 de abril
|Horario
|Punto de entrega
|Ciudad
|8:30 am – 10:30 am
|Catholic Charities
|Fresno, CA
|8:30 am – 10:30 am
|Del Rey Community Center
|Del Rey, CA
|9:00 am – 11:00 am
|EOC – Sanger
|Sanger, CA
|9:00 am – 11:00 am
|The Salvation Army – San Joaquin
|San Joaquin, CA
|10:00 am – 1:00 pm
|Westside Family Services – Huron @ John Palacios Community Center
|Huron, CA
|10:30 am – 12:30 pm
|Iglesia El Buen Pastor
|Orange Cove, CA
Martes 14 de abril
|Horario
|Punto de entrega
|Ciudad
|6:30 am – 8:30 am
|Hope Lutheran Church
|Fresno, CA
|9:00 am – 11:00 pm
|Saints Community Church
|Fresno, CA
|9:30 am – 11:30 am
|Westside Elementary School – Five Points
|Five Points, CA
|10:00 am – 12:00 pm
|Lanare Community Center
|Riverdale, CA
|10:00 am – 12:00 pm
|North Assembly of God
|Fresno, CA
|10:00 am – 12:00 pm
|Tulare – St. John’s Missionary Baptist Church
|Tulare, CA
|11:00 am – 1:00 pm
|Woodlake – Iglesia Adventista del Septimo Dia
|Woodlake, CA
|11:00 am – 1:00 pm
|Zion Mt. Christian Center
|Dunlap, CA
Miércoles 15 de abril
|Horario
|Punto de entrega
|Ciudad
|9:00 am – 12:00 pm
|Coalinga – Chapel Grace
|Coalinga, CA
|9:00 am – 12:00 pm
|Malaga Community Center
|Fresno, CA
|9:00 am – 11:00 am
|Peanut Butter & Jelly Ministries – NM
|Fresno, CA
|10:00 am – 12:00 pm
|Family Health Care Network – Goshen
|Visalia, CA
|10:00 am – 12:00 pm
|San Joaquin Veterans Memorial Hall
|San Joaquin, CA
|10:00 am – 12:00 pm
|Westside Family Services – Kerman
|Kerman, CA
|2:00 pm – 4:00 pm
|Fresno United
|Fresno, CA
|4:00 pm – 6:30 pm
|PAUSED
Porterville Unified @ Butterfield Charter
|Porterville, CA
Jueves 16 de abril
|Horario
|Punto de entrega
|Ciudad
|8:30 am – 10:30 am
|California Hotel
|Fresno, CA
|9:00 am – 11:00 am
|EOC Fresno – LLC
|Fresno, CA
|9:00 am – 11:00 am
|Mountain Valley Church
|Squaw Valley, CA
|9:00 am – 12:00 pm
|The Salvation Army Visalia
|Visalia, CA
|9:00 am – 2:00 pm
|Westside Youth Center
|Mendota, CA
|10:00 am – 12:00 pm
|Auberry – Big Sandy Rancheria
|Auberry, CA
|10:00 am – 12:00 pm
|Clovis Community College
|Fresno, CA
|10:00 am – 12:00 pm
|Episcopal Church of the Savior
|Hanford, CA
|10:00 am – 12:00 pm
|Firebaugh (Rodeo Grounds)
|Firebaugh, CA
|10:00 am – 12:00 pm
|Lanare Community Center – Neighborhood Market
|Riverdale, CA
|12:30 pm – 2:30 pm
|West Fresno Family Resource Center – NM
|Fresno, CA
Viernes 17 de abril
|Horario
|Punto de entrega
|Ciudad
|8:00 am – 11:00 am
|Calwa – Rapto Divino
|Fresno, CA
|9:00 am – 11:00 am
|Dinuba Hispanic SDA Church
|Dinuba, CA
|9:00 am – 11:00 am
|EOC – Parlier
|Parlier, CA
|9:00 am – 11:00 am
|The Salvation Army Hanford
|Hanford, CA
|10:00 am – 12:00 pm
|Celebration Nation Madera
|Madera, CA
|11:00 am – 1:00 pm
|Friends of Calwa
|Fresno, CA
|11:00 am – 1:00 pm
|Tule River Justice Center – NM
|Porterville, CA
|1:00 pm – 3:00 pm
|Mt. Olive Baptist Church
|Fresno, CA
|2:00 pm – 4:00 pm
|Central Valley SDA Church
|Fresno, CA
|3:00 pm – 5:00 pm
|A Hopeful Encounter
|Fresno, CA
|3:00 pm – 5:00 pm
|Centro Familiar Cosecha Abundante
|Porterville, CA
|3:30 pm – 4:30 pm
|Harmony Korean Church
|Fresno, CA
Sábado 18 de abril
|Horario
|Punto de entrega
|Ciudad
|8:00 am – 10:00 am
|University Presbyterian Church
|Fresno, CA
|9:00 am – 11:00 am
|Annadale Baptist Church
|Sanger, CA
|9:00 am – 11:30 am
|Westside Church of God
|Fresno, CA
|10:00 am – 12:00 pm
|New Kingdom Church
|Fresno, CA
|10:00 am – 12:00 pm
|Pixley First Assembly of God
|Pixley, CA
|10:00 am – 12:00 pm
|Valley Voices Stratford (St. Joseph Catholic Church)
|Stratford, CA
|2:00 pm – 4:00 pm
|Iglesia Jesucristo Mi Roca
|Firebaugh, CA
|2:00 pm – 4:00 pm
|Ministerio Cristiano Pentecostal La Voz De Dios
|Parlier, CA
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