Cuando el dinero no alcanza para cubrir lo básico, una despensa llena puede hacer una diferencia enorme en la rutina de cualquier familia. En Houston, donde el costo de vida sigue presionando a muchos hogares —especialmente en comunidades latinas que viven al día entre el trabajo, la renta y los gastos del transporte—, este tipo de jornadas solidarias se convierten en un apoyo real y oportuno. Esta semana habrá una nueva distribución gratuita de alimentos en el suroeste de la ciudad, una ayuda que puede aliviar por unos días la carga de decenas de familias que buscan opciones para llevar comida a casa sin afectar todavía más su presupuesto.

JORNADA DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN HOUSTON

La actividad está organizada por la Fundación Tzu Chi Región Sur en colaboración con el Houston Food Bank, dos entidades con presencia activa en labores de asistencia comunitaria dentro de Estados Unidos.

Detalles del evento:

Fecha: Sábado 18 de abril.

Hora: Desde las 10:00 a.m. hasta agotar existencias.

Lugar: 6200CorporateDr.,Houston,TX770366200CorporateDr.,Houston,TX77036.

Modalidad: Autoservicio desde el auto y atención peatonal.

Esta iniciativa pretende aliviar los gastos económicos en decenas de familias que residen en comunidades de Houston. (Foto: Freepik)

¿CÓMO SERÁ LA ENTREGA?

La organización indicó que quienes lleguen en automóvil deberán ingresar por la entrada norte de Corporate Drive, mientras que las personas que vayan caminando deberán hacerlo por la entrada sur.

El reparto se realizará bajo un sistema de drive-thru, una modalidad común en este tipo de jornadas porque permite mover más rápido a las personas y evitar largas filas. Aun así, conviene llegar con tiempo, ya que los alimentos se entregarán únicamente hasta que se agoten.

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR AYUDA?

Hasta el momento no se ha informado de un requisito específico para participar, por lo que este tipo de distribución suele estar abierta a cualquier persona o familia que necesite apoyo alimentario.

En ciudades como Houston, donde muchas familias hispanas combinan varios trabajos, cuidan a sus mayores y ajustan cada dólar del supermercado, estas iniciativas suelen compartirse rápido en grupos vecinales, chats de WhatsApp y comunidades de iglesias o centros comunitarios. Y no es para menos: una ayuda así puede significar varios días de alivio.

UN APOYO QUE SÍ SE SIENTE

Más allá de los alimentos, estas jornadas también fortalecen el sentido de comunidad. Para muchos hogares, especialmente en zonas donde el ingreso no siempre alcanza al ritmo de los precios, recibir este tipo de apoyo representa un respiro concreto.

Si vives en Houston o tienes familiares en la ciudad, vale la pena guardar esta información y compartirla.

Distintos bancos de comida suelen dar comida gratis a quienes más lo necesitan (Foto: Freepik)

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