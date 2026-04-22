En La Gran Manzana, donde el costo de vida sigue apretando el bolsillo de muchas familias, las jornadas de entrega de alimentos gratuitos se han vuelto un apoyo importante para miles de residentes, especialmente en comunidades latinas de barrios como East Harlem, el Bronx y partes de Queens. Para muchas personas que hacen malabares entre el alquiler, la OMNY Card, la compra semanal en el supermercado y los gastos básicos del día a día, estas ayudas representan un alivio real y concreto. Durante la semana del 22 al 26 de abril, varias organizaciones comunitarias volverán a activar sus rutas de distribución en distintos puntos de la ciudad, con horarios ya definidos para quienes necesiten recoger comida sin costo. Si vives en Nueva York o conoces a alguien que pueda necesitar esta información, aquí te dejamos una guía clara, ordenada y actualizada con los lugares de recojo, fechas exactas y horas de atención.

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ORGANIZACIONES QUE LIDERAN LAS ENTREGAS

Hay tres nombres que vale la pena tener presentes si estás buscando este tipo de apoyo:

Food Bank For New York City.

Gotham Food Pantry.

New York Common Pantry.

Cada una trabaja por su lado, pero con un mismo objetivo: llevar alimentos a familias y personas que atraviesan momentos complicados en distritos como Manhattan, el Bronx y Queens.

Miles de familias se verían beneficiadas con esta ayuda en alimentos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL: PUNTOS Y HORARIOS

Este día marca el inicio de las entregas de la semana. Aquí tienes los datos organizados:

Organización Ubicación Horario New York Common Pantry 8 East 109th Street, East Harlem 14:30 a 15:30 Gotham Food Pantry 1195 Clay Avenue, Bronx 10:00 a 13:00

Si puedes elegir, conviene llegar con anticipación. En zonas como East Harlem, la demanda suele ser alta y las filas pueden avanzar más lento de lo esperado.

JUEVES 23 DE ABRIL: MÁS PUNTOS DE ENTREGA

Ese día se amplían las opciones, sobre todo en Manhattan:

Organización Ubicación Horario New York Common Pantry 8 East 109th Street, East Harlem 14:30 a 15:30 Gotham Food Pantry 419 West 17th Street, Manhattan 13:00 a 15:00 Gotham Food Pantry 1481 Madison Avenue 14:00 a 16:00

Es una de las jornadas más completas de la semana, con varias alternativas según la zona donde te encuentres.

VIERNES 24 DE ABRIL: CIERRE DE SEMANA LABORAL

Para cerrar la semana laboral, estas son las entregas confirmadas:

Organización Ubicación Horario New York Common Pantry 8 East 109th Street, East Harlem 14:30 a 15:30 Food Bank For NYC VA Medical Center, 130 W. Kingsbridge Rd., Bronx 11:00 a 13:00

¿QUÉ PASA EL FIN DE SEMANA DEL 25 Y 26 DE ABRIL?

Aunque el cronograma más estructurado corresponde a días laborables, algunas organizaciones, como New York Common Pantry, suelen mantener entregas regulares de lunes a sábado.

Organización Ubicación Horario New York Common Pantry 8 East 109th Street, East Harlem 14:30 a 15:30

El domingo 26, en cambio, la oferta suele ser más limitada y depende de actividades especiales, iglesias locales o programas comunitarios puntuales.

Vale precisar que los lugares mencionados hasta el momento son solo algunos donde se brindará la ayuda. En realidad hay decenas de puntos de entrega de alimentos. Por ejemplo, puedes entrar al portal de Food Bank For NYC para ver los puntos exactos de dicha organización.

Es una gran oportunidad para que accedas a alimentos totalmente gratis. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

RECOMENDACIONES CLAVE ANTES DE IR

Llega al menos 20 a 30 minutos antes.

Lleva bolsas reutilizables.

Consulta si necesitas identificación, porque no siempre es obligatoria.

Revisa posibles cambios de último momento en las redes sociales de las organizaciones.

Si puedes, confirma primero por teléfono o en la web oficial del programa.

Al final, más allá de las direcciones y los horarios, estas jornadas recuerdan algo muy propio de Nueva York: cuando la ciudad aprieta, la red comunitaria hispana también responde. Entre parroquias, organizaciones barriales y bancos de alimentos, muchas familias encuentran un respaldo que llega justo a tiempo. Y en una ciudad donde cada dólar cuenta, tener la información correcta puede marcar la diferencia entre irse con las manos vacías o volver a casa con comida para la semana.

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