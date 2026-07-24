Con el inicio del nuevo año escolar cada vez más cerca, muchas familias del condado de Los Ángeles ya empezaron a buscar cómo bajar el gasto que implica el regreso a clases, sobre todo en hogares latinos donde cada dólar cuenta y a veces hay que elegir entre pagar la renta, la comida o comprar útiles escolares para los niños. En barrios de Pasadena, Altadena, Highland Park o El Sereno, es común que las familias se organicen para compartir información sobre recursos gratuitos, desde ferias comunitarias hasta repartos de mochilas y cuadernos, porque la comunidad está acostumbrada a apoyarse para que los estudiantes lleguen al salón con lo básico.

Entre mochilas, cuadernos, lápices, colores y otros materiales, el presupuesto puede subir rápido, así que este tipo de iniciativas se convierte en un respaldo clave para padres que trabajan largas jornadas, muchos de ellos en construcción, limpieza, food service o delivery, y que aun así buscan que sus hijos tengan lo necesario para arrancar el año escolar con buen pie.

Si estás buscando una oportunidad para preparar a tus hijos sin gastar dinero en los artículos básicos, te conviene conocer este evento que se realizará en Pasadena, muy cerca de comunidades con fuerte presencia mexicana, centroamericana y de otros países latinoamericanos que viven y trabajan en el área metropolitana de Los Ángeles.

Además de entregar mochilas y útiles escolares gratuitos, también ofrecerá actividades para toda la familia, acceso a recursos educativos y presencia de organizaciones comunitarias que suelen acompañar a las familias durante todo el año escolar con talleres, tutorías y referencias a programas de apoyo.

¿DÓNDE ENTREGARÁN LAS MOCHILAS Y ÚTILES ESCOLARES GRATUITOS?

El Dena Community Backpack Giveaway regresará el próximo domingo 2 de agosto de 2026 al Rose Bowl Stadium, uno de los lugares más emblemáticos de Pasadena, en el condado de Los Ángeles, conocido por partidos de fútbol americano, conciertos y eventos donde suelen participar familias de toda la región, incluyendo comunidades hispanas que viven allí y en ciudades cercanas. Durante la jornada, los organizadores distribuirán mochilas completamente equipadas con útiles escolares, además de brindar acceso a recursos comunitarios, actividades recreativas y entretenimiento para estudiantes y sus familias.

La entrega de mochilas se realizará hasta agotar existencias, por lo que es recomendable llegar con anticipación, sobre todo si vienes en grupo con varios niños o desde zonas un poco más alejadas del estadio. En este tipo de eventos es común que las filas comiencen temprano y que las familias lleven agua, snacks y protector solar para hacer más llevadera la espera, especialmente en días de verano caluroso en el Valle de San Gabriel.

La entrega será en el Rose Bowl Stadium de Pasadena (Foto: Google Maps)

Datos principales del evento:

Información Detalles Evento Dena Community Backpack Giveaway Fecha Domingo 2 de agosto de 2026 Horario De 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Lugar Rose Bowl Stadium Dirección 1001 Rose Bowl Drive, Pasadena, CA 91103 Costo Gratis Requisito Registro previo

¿CÓMO INSCRIBIRSE PARA RECIBIR UNA MOCHILA GRATUITA?

Aunque la asistencia al evento no tiene costo, los organizadores informaron que es obligatorio registrarse previamente para garantizar una mejor organización y manejo del flujo de personas. Las familias podrán reservar su lugar de dos maneras sencillas, pensadas para que tanto quienes se informan por redes sociales como quienes reciben volantes en la escuela o en la iglesia puedan anotarse sin problema:

Escaneando el código QR que aparece en el volante oficial del evento.

Completando el formulario disponible en la página de inscripción habilitada por los organizadores.

Realizar el registro con anticipación facilitará el acceso al evento, ayudará a que el proceso de entrega sea más ordenado y permitirá a los organizadores tener una idea más clara de cuántos estudiantes planean asistir, aunque la entrega de mochilas seguirá estando sujeta a la disponibilidad de existencias.

Si quieres reforzar la parte práctica del registro con una tabla adicional, puedes usar esta estructura:

Paso para registrarse Descripción Escanear código QR Usa el código del volante oficial para abrir la página. Completar formulario en línea Ingresa datos básicos de la familia y número de estudiantes. Confirmar registro Verifica el correo o mensaje de confirmación del evento.

Este es el afiche con toda la información que será importante para la ciudadanía (Foto: Neighborhood Survants)

¿QUÉ HABRÁ ADEMÁS DE LA ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES?

La jornada no estará enfocada únicamente en repartir mochilas. Quienes asistan también encontrarán diversas actividades pensadas para que los estudiantes disfruten antes del inicio del ciclo escolar y, al mismo tiempo, conozcan los servicios disponibles en su comunidad. En eventos de este tipo suele haber mesas con información sobre programas de tutoría, actividades extracurriculares, programas de apoyo a padres y recursos para estudiantes de diferentes niveles educativos.

Entre lo que se ha anunciado se encuentra:

Mochilas gratuitas con útiles escolares.

Recursos y orientación para las familias.

Actividades para niños y estudiantes.

Entretenimiento durante toda la jornada.

Participación de organizaciones comunitarias locales.

Para organizar mejor esta información y hacerla más escaneable en móviles, puedes usar la siguiente tabla:

Tipo de recurso Qué ofrece durante el evento Mochilas y útiles escolares Artículos básicos para el regreso a clases. Recursos para familias Información sobre programas y servicios comunitarios. Actividades para niños y jóvenes Juegos, dinámicas y espacios recreativos. Entretenimiento Música, presentaciones y animación durante la jornada. Organizaciones locales Contacto directo con grupos comunitarios y fundaciones.

La intención es que las familias puedan prepararse para el regreso a clases mientras conocen programas que pueden ser de utilidad durante el resto del año, especialmente aquellos que atienden a estudiantes de origen latino que hablan español en casa y que requieren apoyo adicional para navegar el sistema escolar del condado de Los Ángeles.

UN EVENTO QUE BUSCA AYUDAR A MILES DE ESTUDIANTES DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES

El evento tuvo una gran respuesta en su edición anterior. Según los organizadores, más de 4,000 estudiantes recibieron apoyo gracias a la colaboración de voluntarios y organizaciones comunitarias. Para este 2026, el objetivo es superar esa cifra y beneficiar a aún más familias del área de Pasadena y otras ciudades cercanas del condado de Los Ángeles, donde cada año aumenta el número de estudiantes hispanos que dependen de este tipo de apoyos para llegar listos al primer día de clases.

La iniciativa es organizada por el Rose Bowl Stadium y el Rose Bowl Institute, en colaboración con LOV Olive Branches, Neighborhood Servants, la Pasadena Educational Foundation y la City of Pasadena, instituciones que cada año unen esfuerzos para apoyar a estudiantes antes del regreso a clases. En la práctica, esto significa que familias que viven en vecindarios de mayoría latina pueden encontrar, en un mismo espacio, mochilas gratuitas, información sobre programas escolares y contactos con líderes comunitarios que hablan inglés y español y entienden la realidad de quienes trabajan y crían hijos en el condado de Los Ángeles.

Para muchas familias, este tipo de eventos representa mucho más que una mochila gratuita. También es una oportunidad para acceder a recursos educativos, establecer contacto con organizaciones locales, informarse sobre actividades culturales que celebran la herencia latina en Pasadena y comenzar el nuevo año escolar con un respaldo que puede marcar la diferencia para estudiantes que sueñan con ser los primeros en su familia en ir a la universidad.

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