Recientemente, los conductores de Florida han realizado quejas ante los tiempos extensos de demora cuando intentan obtener una respuesta de un sistema perteneciente al Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (FLHSMV, por sus siglas en inglés) del estado. Producto de ello, muchos solicitantes sienten una gran incertidumbre sobre los trámites urgentes que están realizando, pues consideran que podrían perder sus respectivos procesos. En caso estás esperando un documento clave o temes perder tu cita, esta nota te revelará detalles clave para que no resultes afectado y tomes tus precauciones.

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Cuál sistema del FLHSMV de Florida está registrando retrasos y caídas

Se trata del sistema ORION, un nuevo software estatal que el FLHSMV y los tax collectors de cada condado de Florida utilizan para coordinar prácticamente la totalidad de los servicios de identificación de conductores y registros vehiculares.

Si bien esta plataforma pretendía facilitar cualquier tipo de trámite realizado por los conductores, los resultados no han sido los esperados. Según información de Polk Taxes , este software ha presentado interrupciones y demoras en 12 de los 18 días hábiles que ha transcurrido en lo que va de mayo.

Como consecuencia de esta situación, una gran cantidad de conductores del estado que intentaron realizar sus trámites en alguna oficina del FLHSMV se enfrentaron a demoras prolongadas.

Fue así que ciertas dependencias informaron a la población que los trámites agendados y presenciales podrían registrar retrasos, al señalar que el origen de las fallas provienen del sistema ORION y no a las operaciones de los condados locales.

Muchos tramitantes han manifestado su incomodidad por los largos retrasos que se registran en las oficinas del FLHSMV. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Cuánto tiempo puede demorar los trámites en FLHSMV de Florida ante fallas del sistema ORION

Diversos agentes de recaudación fiscal manifestaron su incomodidad con el sistema ORION este miércoles 27 de mayo, debido a que las fallas de la plataforma estatal provocaron demoras y suspensiones temporales en el servicio.

Según un reciente anuncio del FLHSMV, los solicitantes pueden esperar hasta tres horas para que realicen sus trámites. En realidad, el tiempo ideal de este servicio no supera los 20 minutos.

Los solicitantes pueden esperar hasta tres horas para conocer el estado de su trámite. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Qué hacer si tengo una licencia pendiente

Ante esta realidad, el conductor de Florida que necesita realizar o revisar el proceso de su trámite debe buscar otras opciones para que no tenga que esperar esa cantidad de horas. Entre las más adecuadas son:

Confirma si tu trámite puedes realizarlo en línea: ingresa a portal MyDMV del FLHSMV.

Consulta si tu trámite te exige acudir presencialmente.

Programa una cita en alguna oficina del FLHSMV: no asegura que tu trámite sea rápido, pero reduce en cierta parte el tiempo de espera.

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