WASHINGTON.- Los republicanos de la Cámara de Representantes avanzarán el martes para elegir a su líder en la minoría tras una dura paliza en las urnas, con dos candidatos: Steve Scalise de Luisiana y Jim Jordan de Ohio.

Los legisladores republicanos se reunirán por la mañana para una votación prevista para la tarde.

Scalise y Jordan ya se han enfrentado antes: ambos se postularon para presidir la Cámara de Representantes después de que Kevin McCarthy fuera destituido del cargo hace poco más de tres años. Ninguno logró reunir el apoyo necesario para asegurarse el puesto, que finalmente recayó en Mike Johnson, quien se aparta del liderazgo.

Ahora los republicanos pasan a la minoría, lo que cambia la naturaleza del cargo. El ganador de la contienda heredará una conferencia republicana históricamente pequeña, que apenas empieza a lidiar con su pérdida para los últimos dos años de la presidencia de Donald Trump. Recuperar la mayoría en la Cámara en las elecciones del 2028 duda será una cuesta empinada, dado el alcance de las victorias demócratas en las elecciones de mitad de mandato.

Scalise, de 61 años, ha ocupado puestos de liderazgo republicano desde 2014, primero como director de disciplina del partido y luego como líder de la mayoría. Resultó gravemente herido en 2017 cuando un atacante abrió fuego durante un entrenamiento de béisbol en el que varios legisladores republicanos se preparaban para el partido benéfico anual contra los demócratas. En 2023, le diagnosticaron mieloma múltiple, un cáncer de la sangre que fue tratado con éxito.

“Superar la adversidad no es nada nuevo para mí”, declaró Scalise en su discurso ante sus colegas.

Jordan, de 62 años, es cofundador del ultraconservador House Freedom Caucus y fue su primer presidente. Ha presidido el Comité Judicial de la Cámara durante los últimos cuatro años.

“Nuestro trabajo no puede limitarse a poner el foco en lo radical que es este nuevo Partido Demócrata; en las elecciones gana el ataque, no la defensa”, indicó Jordan en alusión a su reputación combativa en las audiencias del comité.

Trump no se ha pronunciado públicamente sobre la contienda.

Scalise y Jordan ya se han enfrentado antes

Ambos ya han estado en esta situación. Scalise superó a Jordan para convertirse en el nominado republicano a presidente de la Cámara hace tres años, pero terminó retirándose de la contienda cuando no pudo asegurar la casi unanimidad que necesitaba entre los republicanos para ganar una votación por mayoría en el pleno de esa instancia legislativa.

En aquel momento, algunos de los miembros más conservadores se negaron a respaldar a Scalise tras el apoyo de Trump a Jordan. Trump no era presidente entonces, pero su voz seguía teniendo el mayor peso para muchos.

Jordan pasó a ser el nominado, pero otros dentro de la conferencia insistieron en que no recompensarían las tácticas de mano dura utilizadas para derribar a McCarthy y luego a Scalise, por lo que se quedó corto en múltiples rondas de votación. Finalmente, los republicanos recurrieron a alguien que no formaba parte de la pelea interna: Johnson.

En una carta a sus colegas, Scalise subrayó que estaba listo para liderar desde el primer día del próximo Congreso. Citó su trabajo para ayudar a concretar victorias legislativas, como la ley de Trump de profundos recortes de impuestos y gastos.

También destacó su capacidad para recaudar fondos, al señalar que reunió 67,9 millones de dólares para las elecciones de mitad de mandato de este año, y que cerca de un tercio de esa suma fue directamente a campañas individuales para la Cámara y al Comité Nacional Republicano del Congreso. Aseguró que su operación de recaudación de base es la más prolífica entre los republicanos de la Cámara.

“En distritos competitivos, cada dólar cuenta y esos recursos son fundamentales para recuperar la mayoría”, señaló Scalise.

Jordan advirtió sobre los próximos esfuerzos demócratas en materia de supervisión, con numerosas investigaciones previstas sobre el gobierno de Trump.

“Estoy curtido en el frente de la supervisión y conozco el manual de jugadas de los demócratas”, apuntó Jordan.

Los republicanos sopesan a quién apoyar

El representante Andy Harris, de Maryland, dijo que apoyará a Jordan.

“Creo que hay que cambiar el equipo y creo que se necesita un comunicador excelente, y él cumple con ambas cosas”, sostuvo Harris.

El representante Mike Kelly, de Pensilvania, aseguró que Scalise está mejor preparado para el cargo.

“Me gustan las personas que hacen legislación y asignaciones presupuestarias. Creo que eso es importante”, aseveró Kelly. ”Sé que otras personas quizá han tenido más tiempo en (en el canal de noticias) Fox, pero me gustan los tipos que trabajan más con hechos”.

El representante Steve Womack, de Arkansas, calificó la contienda como “realmente, realmente reñida”.

“Hay una corriente de pensamiento entre muchos miembros según la cual se necesita una escoba nueva para barrer limpio después lo que acabamos de sufrir el martes pasado”, manifestó Womack. ”También hay una corriente de pensamiento de quienes creen que el señor Scalise, que ya nos ha dirigido antes, puede hacerlo otra vez”.

Johnson dijo que es cercano a ambos hombres y que no intentará dictar el resultado.

“Quiero que el cuerpo, quiero que los miembros tomen esas decisiones por sí mismos. No voy a intervenir aquí en las elecciones de liderazgo”, afirmó Johnson.

Otros cargos también están en disputa

Además de la contienda por el liderazgo de la minoría, los representantes Tom Emmer, de Minnesota, y August Pfluger, de Texas, compiten por ser el “whip” republicano, el puesto número dos en la jerarquía. Tres candidatos buscan ser presidente de la conferencia: las representantes Lisa McClain, de Michigan, y Erin Houchin, de Indiana, y el representante Greg Steube, de Florida.

Los republicanos que servirán en el próximo Congreso escucharán a los candidatos por la mañana, y por la tarde se realizará la votación mediante papeleta secreta.

Los demócratas celebrarán sus elecciones de liderazgo la próxima semana. El representante Hakeem Jeffries de Nueva York casi con seguridad será el próximo presidente de la Cámara, el primer afroestadounidense en ocupar el cargo. La representante Katherine Clark de Massachusetts está a punto de ser la próxima líder de la mayoría, siendo la primera mujer en ocupar ese puesto.