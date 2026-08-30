Una pequeña gatita que fue encontrada atrapada dentro de una excavadora en Ohio, Estados Unidos, tuvo un inesperado cambio de vida. Lo que comenzó como un rescate de última hora en medio de una jornada de construcción terminó con el animal convertido en la nueva integrante de una empresa.

Los trabajadores de River Reach Construction, en Barberton, descubrieron al animal en julio, después de escuchar unos maullidos que parecían provenir del interior de una de las excavadoras de la compañía.

El inesperado rescate dentro de la excavadora

Chase Guello, supervisor de operaciones de la empresa, siguió el sonido hasta localizar a la gatita. Después de revisar cuidadosamente la maquinaria, consiguió liberarla de la parte inferior de una excavadora Komatsu.

“Aquí está nuestra misión de rescate del día. Normalmente se trata de un equipo, pero hoy es este pequeño”, dijo Guello en un video del rescate.

Tras ponerla a salvo, el equipo intentó encontrar a la madre de la gatita, pero no logró ubicarla. Ante esa situación, los trabajadores buscaron ayuda de una familia local de acogida que pudiera cuidar de la pequeña mientras recuperaba fuerzas.

De una excavadora a una familia de acogida

La gatita pasó aproximadamente dos semanas con la familia de acogida antes de regresar con las personas que habían participado en su rescate. Durante ese tiempo, recibió los cuidados necesarios para recuperarse y crecer lo suficiente.

Los trabajadores también decidieron darle un nombre relacionado con el lugar donde la encontraron. La llamaron Komatsu, por la marca de la excavadora, aunque rápidamente comenzaron a llamarla “Sue” como apodo.

La historia de la pequeña felina no tardó en llamar la atención en internet. Incluso la compañía fabricante de los equipos de construcción se sumó a la historia y le envió algunos accesorios hechos a su medida.

La nueva integrante del equipo

Entre los regalos que recibió había un pequeño chaleco de seguridad y un casco de construcción, haciendo que Sue pareciera estar lista para comenzar su nueva vida como integrante del equipo.

Pero la gatita no tendrá que volver a buscar refugio dentro de una máquina. Ahora tiene un hogar permanente con Jared, el mecánico del taller de River Reach, quien la recibió junto con su familia.

La llamaron Komatsu, o “Sue”, en honor a la marca de la maquinaria donde fue encontrada. (Foto: @riverreachconstruction / Instagram)

Sue ya tiene un futuro en el taller

La empresa asegura que, cuando tenga la edad suficiente, Sue regresará al lugar donde comenzó su historia para convertirse en la “shop cat” o gata residente del taller.

Por ahora, la pequeña ya cuenta con todo lo necesario para el puesto, incluido su diminuto casco.

Después de sobrevivir a una excavadora, su nueva misión parece mucho más sencilla: acompañar a los trabajadores y convertirse en la mascota oficial del equipo.