Salvó el día. La semana pasada, un héroe de cuatro patas se ganó los corazones de todos cuando rescató a un niño de 2 años perdido en el desierto de Arizona. Después de que Boden Allen pasara una noche solo, fue Buford, un perro de raza Anatolian Pyrenees, quien lo guió a un lugar seguro.

Ahora, este valiente perro no solo está recibiendo elogios, sino que su dueño, Scotty Dunton, ha visto cómo una avalancha de regalos ha llegado a su puerta, provenientes de desconocidos que celebran su valentía.

“Juguetes, juguetes para masticar, bocadillos, lo que sea, un poco de todo”, dijo Dunton a la estación de Phoenix KPNX.

Boden Allen, de 2 años, con sus padres, Cory y Sarah Allen. | Crédito: KPNX ×

Dunton comentó que ha recibido mensajes de personas de todo el mundo desde que su perro realizó la misión de rescate, y que Buford ahora es un miembro honorario del Equipo de Búsqueda y Rescate del Condado de Yavapai, que incluso le entregó un chaleco salvavidas.

El pequeño Boden se alejó de su hogar en Seligman el 14 de abril. Su padre, Cory Allen, explicó que mientras él trabajaba en el tejado, su esposa, Sarah Allen, cuidaba a su hijo menor, según KPNX.

Rescató a un niño de 2 años perdido en Arizona: él es Buford, el perro que ahora recibe una lluvia de regalos. | Crédito: Yavapai County Sheriff's Office

La pareja solicitó la ayuda de sus familiares para buscar a Boden y, finalmente, contactaron con la Oficina del Sheriff del Condado de Yavapai. Más de 40 rescatistas, junto con un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública, se unieron a la búsqueda.

“Ni siquiera sabía cómo procesarlo”, dijo Sarah al medio. “Vi su cama vacía en medio de la noche y pensé: ’Esto no es real, no es... ¿Cómo es que no está aquí? ¿Cómo es que está solo en la oscuridad?’”.

Dunton, un ranchero, relató que aproximadamente 16 horas después de la desaparición de Boden, encontró al niño en su propiedad. Según KPNX, Buford halló al pequeño dormido bajo un árbol y lo condujo de regreso al rancho de Dunton, que se encuentra a unos 11 kilómetros de la casa de los Allen.

Buford normalmente patrulla sus tierras en Arizona y ahuyenta a los coyotes. | Crédito: KPNX ×

Dunton había contado previamente que siguió los rastros del niño y descubrió que Buford lo había acompañado durante al menos una milla. Cory, por su parte, expresó al medio que siente que “Dios envió a ese perro para rescatar a mi hijo”.

Sarah comentó: “Es irreal y es increíble”. Boden se reunió con Buford el lunes, según informó KPNX. Cory agregó que la vida familiar ha vuelto a la normalidad y que Boden está “activo” y “explorando constantemente”.