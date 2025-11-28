Para millones de migrantes hispanos, su propósito de obtener la residencia legal permanente o la ciudadanía estadounidense , pero no suele ser un proceso sencillo, ya que los solicitantes suelen cometer errores. Es importante entender los caminos disponibles y, sobre todo, identificar qué evitar durante el proceso. A continuación, te brindaré una guía para regularizar tu situación migratoria de forma exitosa.

En una conversación con Univision Chicago, el abogado especializado en inmigración, Armando Olmedo, brindó una serie de tips para aquellos migrantes que intentan obtener la documentación legal para residir en Estados Unidos.

Para el experto, es sumamente importante el estatus migratorio de la persona. En caso cuente con residencia permanente, recomendó que realice su trámite de ciudadanía a la brevedad, debido a los rigurosos procesos que han impuesto las autoridades migratorias.

“Están implementando más trabas, el examen es más largo, están poniendo criterios de buen carácter moral que se deberá demostrar”, dijo el letrado.

Para el migrante que califica para conseguir la residencia permanente, también aconseja seguir el mismo procedimiento. Sin embargo, recomendó a aquellos extranjeros con asilo político que se asesoren correctamente, pues podrían enfrentar complicaciones durante sus citas migratorias.

“Recordemos, una tarjeta de autorización de empleo no blinda de una persona (migrante) de una posibilidad de detención. Entonces, es importantes analizar los casos”, añadió el especialista.

Aumentarán los costos de los procesos migratorios

Un punto que causará alerta entre los migrantes que pretenden regularizar sus estatus migratorios es el aumento de las tarifas de las solicitudes previstas para el año 2026. Sin embargo, existe una forma de evitar estos elevados costos.

Armando Olmedo recomendó a los migrantes que califican para residencia, ciudadanía o cualquier tipo de visa en realizar sus trámites hasta el 31 de diciembre del presente año, ya que, de esa manera, no se perjudicarán con el incremento de los precios.

