Es una ayuda que beneficiará a cientos de familias del estado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Es una ayuda que beneficiará a cientos de familias del estado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Una excelente oportunidad de alivio económico llega a esta nueva semana para miles de hogares en Illinois. Sucede que distintas organizaciones benéficas han coordinado que, desde el 20 hasta el 23 de julio, cientas de despensas estarán disponibles para repartir . Si estás interesado o conoces a alguien que necesita de esta ayuda, sigue leyendo el artículo informativo para conocer los detalles completos.

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Aunque la iniciativa está pensada para las familias de bajo recursos del estado, cualquier habitante puede acercarse a estos centros de distribución para acceder a estos alimentos. Eso sí, será necesario comprobar que se reside en alguno de los condados de Illinois.

Según , sus servicios son prestados a los siguientes condados: Boone, DeKalb, DuPage, Grundy, Kane, Kankakee, Kendall, Lake, McHenry, Ogle, Stephenson, Will y Winnebago.

Entonces, aquellos que residen en alguna de las jurisdicciones mencionadas no solo recibirán productos enlatados; también existe la posibilidad de que lleven a casa lácteos, frutas, verduras, conservas, alimentos secos y carnes congeladas.

Es importante resaltar que otros puntos de entrega ofrecen comidas calientes, artículos de higiene personal y útiles escolares. Por esa razón, es una buena ocasión para aprovechar esta gran ayuda.

Los interesados pueden recibir alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los interesados pueden recibir alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y despensas para recibir alimentos gratis en Illinois del 20 al 23 de julio

  • Lunes 20 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
East Peoria Food Pantry154 E Washington, East Peoria, IL 616111 a 3 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m.
1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
Heartland Food Pantry1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 617618:30 a.m. a 4 p.m.
  • Martes 21 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Hidden Manna Food Pantry644 Park Ave., Peoria, IL 6160311 a.m. a 4 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Heartland Food Pantry1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 617618:30 a.m. a 4 p.m.
  • Miércoles 22 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Pleasant Valley Miss Bapt301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 615714 a 5 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Heartland Food Pantry1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 617618:30 a.m. a 4 p.m.
Mt Pisgah Food Pantry801 West Market Street, Bloomington, IL 617014:30 a 6 p.m.
  • Jueves 23 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
Delavan Food Pantry203 W 4th St., Delavan, IL 617348:30 a 10:30 a.m.
Heartland Food Pantry1500 W Raab Road SCB2400, Normal, IL 617618:30 a.m. a 4 p.m.

Si consideras que las despensas mencionadas en las listas te quedan lejos, puedes ingresar al . Tan solo bastará que redactes tu dirección, ciudad o código postal para que el sistema te brinde las opciones más favorables.

Es importante que te dije en los horarios y las despensas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Es importante que te dije en los horarios y las despensas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Es posible visitar una misma despensa más de una vez?

Con el fin de asegurar el sustento mensual, los ciudadanos tienen la opción de recurrir a múltiples bancos de alimentos en caso se topen con restricciones. Este proceso es sumamente confidencial, ya que tus datos personales no serán guardados.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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