Se trata de una jornada masiva para ayudar a los residentes con bajos recursos económicos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Se trata de una jornada masiva para ayudar a los residentes con bajos recursos económicos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

A poco de finalizar la presente semana, distintas organizaciones benéficas de Illinois confirmaron que se seguirán repartiendo a los habitantes. Desde el 06 al 09 de julio, los interesados podrán acercarse a las distintas despensas del estado para acceder a estos recursos nutritivos. En esta nota te revelaré los horarios y los puntos de distribución para que no te pierdas esta gran oportunidad.

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Si bien la iniciativa está pensada para los habitantes o familias que estén pasando por complicaciones económicas, los organizadores de esta acto caritativo confirmaron que cualquier habitante puede acercarse; eso sí, deben evidenciar que residen en algún condado de Illinois.

Para las fechas señaladas, distintos bancos de alimentos —destacando especialmente Northern Illinois Food Bank— están dispuestos a repartir distintos alimentos nutritivos, tales como productos lácteos, conservas, frutas, verduras, carnes congeladas, entre otras opciones.

No sería lo único, ya que ciertas despensas también ofrecen otra variedad de artículos que no son necesariamente para comer. Es posible que recibas productos de higiene personal y útiles escolares. La cuestión es que acudas con puntualidad.

Muchas familias se interesan por esta ayuda debido a que les permite ahorrar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Muchas familias se interesan por esta ayuda debido a que les permite ahorrar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 06 al 09 de julio

  • Lunes 06 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
East Peoria Food Pantry154 E Washington, East Peoria, IL 616111 a 3 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
St. Vincent Depaul Pekin706 Court St., Pekin, IL 615548:30 a 11 a.m.
  • Martes 07 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Hidden Manna Food Pantry644 Park Ave., Peoria, IL 6160311 a.m. a 4 p.m.
Open Arms Food Pantry1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 615489 a.m. a 12 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Temba Food Pantry14940 Old Colonial Rd., Bloomington, IL 617054:30 a 6:30 p.m.
  • Miércoles 08 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Pleasant Valley Miss Bapt301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 615714 a 5 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Peoria Area Food Pantry721 W McBean Street, Peoria, IL 616059 a 11 a.m.
3 a 6 p.m.
St. Vincent Depaul Pekin706 Court St., Pekin, IL 615548:30 a 11 a.m.
  • Jueves 09 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave., Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
Worn Again Too104 E Main., Heyworth, IL 6174510 a.m. a 5 p.m.
Lincoln Logan Food Pantry125 N Logan, Lincoln, IL 626562 a 4 p.m.

Si las opciones brindadas en las listas quedan lejanas a tu domicilio, puedes ingresar al . Con solo escribir tu dirección, ciudad o código postal, el sistema te brindará las despensas que están más cercanas a tu vivienda.

Los habitantes pueden obtener alimentos perecibles y no perecibles en estas jornadas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los habitantes pueden obtener alimentos perecibles y no perecibles en estas jornadas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Es posible visitar una despensa más de una vez al mes?

Con el fin de asegurar el sustento mensual, las familias pueden acudir a diferentes despensas. Es importante precisar que estas organizaciones mantienen una estricta confidencialidad sobre la identidad de sus solicitantes, por lo que no existe una base de datos que rastree cuántas agencias distintas ha visitado una persona.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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