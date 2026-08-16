Acceder a alimentos gratis será una realidad accesible para miles de familias en Los Ángeles desde el 17 al 20 de agosto. Se trata de una iniciativa para aliviar la carga económica que presentan cientas de familias en esta ciudad. De estar interesado en conocer las despensas y los horarios disponibles en las fechas señaladas, te invito a leer el siguiente artículo informativo.

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En las últimas semanas, muchos hogares están pasando por complicaciones económicas, ya que no cuentan con los ingresos suficientes. La situación los obliga a ajustar sus presupuestos o realizar jornadas extras para saldar sus cuentas.

Ante esta realidad, las organizaciones comunitarias están dispuestas a ayudar a estas familias entregando alimentos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar. De esa manera, podrán seguir ahorrando cada mes.

Es posible que la familia interesada por acceder a esta ayuda pueda recibir hasta 36 kilos de alimentos gratuitos, entre los que se destacan producto como proteínas, congeladas, sopas, legumbres, pastas, frutas y verduras.

Es necesario que cada interesado acuda con alguna identificación y bolsa grande para recibir alimentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis del 17 al 20 de agosto en Los Ángeles

Lunes 17 de agosto

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Central City Neighborhood Partners 501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017 2 a 5 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. YMCA - Weingart East Los Angeles 2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023 9 a 11 a.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063 9 a.m. a 3:30 p.m. Los Angeles County Aging and Disabilities Depart. 133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063 2 a 4 p.m.

Martes 18 de agosto

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Aaron Community Cultural Center (ACCC) 1010 W 108th Street #B, Los Angeles, CA 90044 10 a.m. a 12 p.m. The Dream Center 281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012 2:30 a 3:30 p.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. My Friends House Foundation 1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021 3 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m.

Miércoles 19 de agosto

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m. St. Francis Center 1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015 11 a.m. a 12:30 p.m. The Dream Center 650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057 2:30 a 3:30 p.m.

Jueves 20 de agosto

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO ANE Foundation 312 E 5th Street, Los Angeles, CA 90013 11:30 a.m. a 1 p.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m. The Dream Center 1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026 10:30 a 11:30 a.m.

Se trata de una ayuda dirigida para los residentes de la ciudad de Los Ángeles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso las despensas recomendadas te quedan lejanas a tu punto de residencia, el sistema de Los Angeles Food Bank te brindan las opciones más cercanas con solo introducir tu dirección o código postal.

Se trata de una excelente oportunidad para aquellos residentes que no pueden costear los gastos de productos nutritivos. Es cuestión de darse un tiempo libre para acceder a estos recursos totalmente gratis.

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