Si resides en algún condado de Nueva Jersey, la información que te compartiré te interesará. Sucede que, desde el 31 de agosto hasta el 3 de septiembre, distintas despensas del estado estarán disponibles para entregar alimentos gratis a las personas que se acerquen. Se trata de una ayuda que pretende aliviar los gastos económicos de cada familia. Para conocer los puntos de distribución y horarios, sigue leyendo este artículo informativo.
Aunque la iniciativa están pensada para las familias con bajos recursos económicos, cualquier residente puede acercarse a una de estas despensas para acceder a estos recursos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar.
El objetivo de esta ayuda es brindarles un alivio económico a los hogares que pasan complicaciones financieras cada mes. Muchas familias cuentan con múltiples gastos, obligándolas a ajustar más sus presupuestos o buscar un segundo empleo para cubrir esas necesidades.
Los interesados tienen la posibilidad de recibir productos perecibles y no perecibles, entre los cuales destacan lácteos, proteínas, frutas, verduras, granos, entre otras opciones. Es más, algunas despensas también ofrecen artículos de primera necesidad y comida caliente.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 31 de agosto al 3 de septiembre
- Lunes 31 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Apostles House
|18-24 Grant St., Newark, NJ 07104
|10 a.m. a 3 p.m.
|Hoboken Community Center
|1301 Washington St., Hoboken, NJ 07030
|9 a 11 a.m.
|Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation
|555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087
|8:30 a.m. a 4 p.m.
|Visions And Pathways Brahma
|49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807
|7 a 10 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
5 a 7 p.m.
|Inspire Community Development Corporation
|91 Jefferson Blvd., Edison, NJ 08817
|4:30 a 5:30 p.m.
- Martes 1 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Emmanuel Church of Christ
|54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103
|10 a.m. a 2 p.m.
|Bessie Green Community
|510 Broad Street, Newark, NJ 07102
|10 a.m. a 1 p.m.
|Bethany Baptist Church Pantry
|275 W. Market St., Newark, NJ 07103
|11 a.m. a 1 p.m.
|New Life Food Pantry
|56 Main Street, Helmetta, NJ 08828
|10 a.m. a 12 p.m.
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|10 a.m. a 2 p.m.
|Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation
|555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087
|8:30 a.m. a 4 p.m.
- Miércoles 2 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Emmanuel Church of Christ
|54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103
|10 a.m. a 2 p.m.
|Bessie Green Community
|510 Broad Street, Newark, NJ 07102
|10 a.m. a 1 p.m.
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|10 a.m. a 2 p.m.
|St. Peters Community Dev. Corp
|505 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|5 a 6:30 p.m.
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|9:30 a 11:30 a.m.
1:30 a 3:30 p.m.
|Brian P. Stack Civic Assoc. INC
|811 West Street, Union City, NJ 07087
|4 a 6 p.m.
- Jueves 3 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Emmanuel Church of Christ
|54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103
|10 a.m. a 2 p.m.
|Bessie Green Community
|510 Broad Street, Newark, NJ 07102
|10 a.m. a 1 p.m.
|Bethany Baptist Church Pantry
|275 W. Market St., Newark, NJ 07103
|11 a.m. a 1 p.m.
|New Life Food Pantry
|56 Main Street, Helmetta, NJ 08828
|12 a 2 p.m.
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|2 a 7 p.m.
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|9:30 a 11:30 a.m.
1:30 a 3:30 p.m.
Para que encuentres despensas más cercanas a tu ubicación, te recomiendo que ingreses a la plataforma de Community Food Bank of Nueva Jersey. En el buscador solo escribes tu dirección, vecindario, ciudad o códigos postal y el sistema te arrojará las opciones más favorables.
En caso te estés preguntando si realmente necesitas presentar alguna identificación que indique tu estatus legal, no tienes de qué preocuparte. La mayoría de despensas no preguntan por dicha información, pero eso sí, es necesario que enseñes una credencial que corrobore que resides en alguna parte de Nueva Jersey.