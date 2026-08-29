Una ayuda que pretende beneficiar a los familias más necesitadas del estado mencionado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Una ayuda que pretende beneficiar a los familias más necesitadas del estado mencionado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Si resides en algún condado de , la información que te compartiré te interesará. Sucede que, desde el 31 de agosto hasta el 3 de septiembre, distintas despensas del estado estarán disponibles para entregar alimentos gratis a las personas que se acerquen. Se trata de una ayuda que pretende aliviar los gastos económicos de cada familia. Para conocer los puntos de distribución y horarios, sigue leyendo este artículo informativo.

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Aunque la iniciativa están pensada para las familias con bajos recursos económicos, cualquier residente puede acercarse a una de estas despensas para acceder a estos recursos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar.

El objetivo de esta ayuda es brindarles un alivio económico a los hogares que pasan complicaciones financieras cada mes. Muchas familias cuentan con múltiples gastos, obligándolas a ajustar más sus presupuestos o buscar un segundo empleo para cubrir esas necesidades.

Los interesados tienen la posibilidad de recibir productos perecibles y no perecibles, entre los cuales destacan lácteos, proteínas, frutas, verduras, granos, entre otras opciones. Es más, algunas despensas también ofrecen artículos de primera necesidad y comida caliente.

Estas despensas entregarán alimentos gratis mediante cajas, las cuales pesan varios kilos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Estas despensas entregarán alimentos gratis mediante cajas, las cuales pesan varios kilos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 31 de agosto al 3 de septiembre

  • Lunes 31 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Apostles House18-24 Grant St., Newark, NJ 0710410 a.m. a 3 p.m.
Hoboken Community Center1301 Washington St., Hoboken, NJ 070309 a 11 a.m.
Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 070878:30 a.m. a 4 p.m.
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 088077 a 10 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
5 a 7 p.m.
Inspire Community Development Corporation91 Jefferson Blvd., Edison, NJ 088174:30 a 5:30 p.m.
  • Martes 1 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
Bessie Green Community510 Broad Street, Newark, NJ 0710210 a.m. a 1 p.m.
Bethany Baptist Church Pantry275 W. Market St., Newark, NJ 0710311 a.m. a 1 p.m.
New Life Food Pantry56 Main Street, Helmetta, NJ 0882810 a.m. a 12 p.m.
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 0887310 a.m. a 2 p.m.
Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 070878:30 a.m. a 4 p.m.
  • Miércoles 2 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
Bessie Green Community510 Broad Street, Newark, NJ 0710210 a.m. a 1 p.m.
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 0887310 a.m. a 2 p.m.
St. Peters Community Dev. Corp505 Main Street, Spotswood, NJ 08884 5 a 6:30 p.m.
St. Peters Community Dev. Corp455 Main Street, Spotswood, NJ 088849:30 a 11:30 a.m.
1:30 a 3:30 p.m.
Brian P. Stack Civic Assoc. INC811 West Street, Union City, NJ 070874 a 6 p.m.
  • Jueves 3 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
Bessie Green Community510 Broad Street, Newark, NJ 0710210 a.m. a 1 p.m.
Bethany Baptist Church Pantry275 W. Market St., Newark, NJ 0710311 a.m. a 1 p.m.
New Life Food Pantry56 Main Street, Helmetta, NJ 0882812 a 2 p.m.
Franklin Twp. Food Bank INC.224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 088732 a 7 p.m.
St. Peters Community Dev. Corp455 Main Street, Spotswood, NJ 088849:30 a 11:30 a.m.
1:30 a 3:30 p.m.
Muchas personas acceden a ser voluntarios para repartir alimentos gratis a los más necesitados. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Muchas personas acceden a ser voluntarios para repartir alimentos gratis a los más necesitados. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

Para que encuentres despensas más cercanas a tu ubicación, te recomiendo que ingreses a la . En el buscador solo escribes tu dirección, vecindario, ciudad o códigos postal y el sistema te arrojará las opciones más favorables.

En caso te estés preguntando si realmente necesitas presentar alguna identificación que indique tu estatus legal, no tienes de qué preocuparte. La mayoría de despensas no preguntan por dicha información, pero eso sí, es necesario que enseñes una credencial que corrobore que resides en alguna parte de Nueva Jersey.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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