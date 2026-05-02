Desde su creación durante la pandemia, el programa de Vales de Vivienda de Emergencia (EHV) ha ayudado a personas sin hogar o en alto riesgo de quedarse sin una casa, cubriendo una parte del alquiler directamente al propietario y dejando al inquilino una cuota más pequeña según sus ingresos. Sin embargo, este apoyo para uno de los sectores más vulnerables de la población en Nueva York llegará a su fin tras el anuncio de que los cupones federales dejarán de emitirse, ya que los fondos se agotarán a fines de 2026, cuatro años antes de lo previsto. En los siguientes párrafos, te contamos quiénes están en riesgo.

Antes te comentamos que el programa EHV funciona de forma similar a un cupón de vivienda tradicional: la familia encuentra un alquiler elegible, la autoridad de vivienda aprueba el contrato, el gobierno paga una parte fija y el hogar paga el resto. El problema es que, al ser una ayuda extraordinaria y con fondos limitados en el tiempo, cuando se agotan o termina la vigencia, los cupos no se renuevan automáticamente y muchas familias quedan “colgando” si no son transferidas a otro programa.

La autoridad de vivienda de Nueva York comenzó a avisar a los beneficiarios que dejará de cubrir su parte del alquiler (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

¿QUÉ RESIDENTES DE NUEVA YORK ESTÁN EN RIESGO TRAS EL FIN DEL PROGRAMA EHV?

Los más expuestos a perder su vivienda tras el fin de los cupones federales EHV en Nueva York son las personas y familias que lograron estabilizarse en un apartamento gracias a ese subsidio y ahora que no tienen cómo cubrir el alquiler completo sin ayuda. Ellas son:

Personas que estaban en situación de calle o en refugios y obtuvieron un cupón EHV para mudarse a una vivienda permanente.

Familias con bajos ingresos o sin ingresos estables, que dependen del subsidio para pagar la mayor parte de la renta.

Sobrevivientes de violencia doméstica, personas que huyeron de trata de personas o jóvenes que salieron del sistema de cuidado de crianza y fueron priorizados para estos vales.

Hogares que viven en zonas con alquileres muy altos, donde la diferencia entre la renta completa y lo que pueden pagar sin cupón es imposible de asumir.

¿QUÉ PASA CON QUIENES NO ENCUENTRAN CÓMO CUBRIR EL MONTO DE ALQUILER?

Si el cupón EHV se termina y no hay otro subsidio que lo reemplace, el escenario típico es:

El propietario exige el pago del alquiler completo.

El inquilino se retrasa en la renta y acumula deuda.

Con el tiempo puede enfrentar un proceso de desalojo y volver al refugio o a la calle.

¿POR QUÉ SE ACABARON LOS VALES DE ALQUILERES?

Por el aumento desmedido de personas que requerían este apoyo económico, acelerando el consumo del presupuesto para el programa.

A raíz de ello, un promedio de 5,200 ciudadanos ha sido afectado en la ciudad de Nueva York, mientras que esa cifra se eleva a 70,000 en todo Estados Unidos.

La Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) ya notificó a los beneficiarios que pronto dejará de cubrir el pago del alquiler.

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