Es una gran iniciativa para las personas más necesitadas de Texas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Es una gran iniciativa para las personas más necesitadas de Texas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Una excelente noticia llega para los residentes de los distintos condados que conforman en Texas. Desde el 17 al 20 de agosto, cientas de despensas estarán disponibles para a las familias más necesitadas. Para conocer más detalles sobre esta ayuda comunitaria, sigue leyendo este artículo informativo.

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Aunque la iniciativa está dirigida especialmente para los hogares que están atravesando complicaciones económicas cada mes, cualquier habitante puede acercarse a los puntos de distribución para acceder a estos productos nutritivos.

La medida permitirá a los hogares tejanos reducir sus gastos mensuales, lo que resulta clave considerando que la alimentación representa el gasto principal de las familias al ser una necesidad básica del día.

Se espera que estas despensas brinden productos perecibles y no perecibles, entre los que destacan proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, entre otras opciones nutritivas.

Los interesados pueden recibir varios kilos de alimentos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Los interesados pueden recibir varios kilos de alimentos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis del 17 al 20 de agosto en Texas

  • Lunes 17 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Aunt Bette’s Community Pantry3203 Holmes St., Dallas, TX 752159 a 11 a.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX 770089 a 10:30 a.m.
Recovery Resource Council2700 Airport Fwy, Fort Worth, TX 7611110 a.m. a 3 p.m.
Carelon512 Rosedale, Fort Worth, TX 761049 a.m. a 5 p.m.
  • Martes 18 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St., Houston, TX 770079 a.m. a 1 p.m.
Impact Houston Church of Christ - Resource Center1704 Weber St., Houston, TX 770078:30 a 10:30 a.m.
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX 770089 a 10:30 a.m.
Carelon512 Rosedale, Fort Worth, TX 761049 a.m. a 5 p.m.
  • Miércoles 19 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Aunt Bette’s Community Pantry3203 Holmes St., Dallas, TX 752159 a 11 a.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX 770089 a 10:30 a.m.
6 a 7:30 p.m.
First Street Methodist Mission801 W 1st Street, Fort Worth, TX 7610210 a.m. a 12 p.m.
Recovery Resource Council2700 Airport Fwy, Fort Worth, TX 7611110 a.m. a 3 p.m.
  • Jueves 20 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
The Well Ministries - Hamilton4419 Hamilton Ave., Dallas, TX 7521010 a.m. a 7 p.m.
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St., Houston, TX 770079 a.m. a 1 p.m.
Impact Houston Church of Christ - Resource Center1704 Weber St., Houston, TX 770075:30 a 7:30 p.m.
All Saints Catholic Church1035 Cortlandt, Houston, TX 770089 a 10:30 a.m.
La iniciativa pretende beneficiar a cientos de familias en el estado de Texas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
La iniciativa pretende beneficiar a cientos de familias en el estado de Texas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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