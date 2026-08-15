Una excelente noticia llega para los residentes de los distintos condados que conforman en Texas. Desde el 17 al 20 de agosto, cientas de despensas estarán disponibles para entregar alimentos gratis a las familias más necesitadas. Para conocer más detalles sobre esta ayuda comunitaria, sigue leyendo este artículo informativo.
Aunque la iniciativa está dirigida especialmente para los hogares que están atravesando complicaciones económicas cada mes, cualquier habitante puede acercarse a los puntos de distribución para acceder a estos productos nutritivos.
La medida permitirá a los hogares tejanos reducir sus gastos mensuales, lo que resulta clave considerando que la alimentación representa el gasto principal de las familias al ser una necesidad básica del día.
Se espera que estas despensas brinden productos perecibles y no perecibles, entre los que destacan proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, entre otras opciones nutritivas.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis del 17 al 20 de agosto en Texas
- Lunes 17 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Aunt Bette’s Community Pantry
|3203 Holmes St., Dallas, TX 75215
|9 a 11 a.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 10:30 a.m.
|Recovery Resource Council
|2700 Airport Fwy, Fort Worth, TX 76111
|10 a.m. a 3 p.m.
|Carelon
|512 Rosedale, Fort Worth, TX 76104
|9 a.m. a 5 p.m.
- Martes 18 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St., Houston, TX 77007
|9 a.m. a 1 p.m.
|Impact Houston Church of Christ - Resource Center
|1704 Weber St., Houston, TX 77007
|8:30 a 10:30 a.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 10:30 a.m.
|Carelon
|512 Rosedale, Fort Worth, TX 76104
|9 a.m. a 5 p.m.
- Miércoles 19 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Aunt Bette’s Community Pantry
|3203 Holmes St., Dallas, TX 75215
|9 a 11 a.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 10:30 a.m.
6 a 7:30 p.m.
|First Street Methodist Mission
|801 W 1st Street, Fort Worth, TX 76102
|10 a.m. a 12 p.m.
|Recovery Resource Council
|2700 Airport Fwy, Fort Worth, TX 76111
|10 a.m. a 3 p.m.
- Jueves 20 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|The Well Ministries - Hamilton
|4419 Hamilton Ave., Dallas, TX 75210
|10 a.m. a 7 p.m.
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St., Houston, TX 77007
|9 a.m. a 1 p.m.
|Impact Houston Church of Christ - Resource Center
|1704 Weber St., Houston, TX 77007
|5:30 a 7:30 p.m.
|All Saints Catholic Church
|1035 Cortlandt, Houston, TX 77008
|9 a 10:30 a.m.
¿Consideras que las opciones brindadas te quedan lejanas? Las plataformas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank pueden ayudarte a conseguir la despensa más cercana; solo es necesario que ingreses tu dirección, ciudad o código postal.
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