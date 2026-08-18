Si conduces por una autopista de Florida a la velocidad máxima permitida, podrías pensar que estás cumpliendo todas las normas de tránsito. Sin embargo, respetar el límite de velocidad no significa que puedas permanecer indefinidamente en el carril izquierdo. La legislación establece reglas específicas sobre el uso de los carriles y el adelantamiento. En determinadas circunstancias, un conductor puede cometer una infracción si continúa circulando por el carril izquierdo mientras otro vehículo se aproxima desde atrás a una velocidad mayor.

¿Qué dice la ley de Florida sobre el carril izquierdo?

El estatuto 316.081 de Florida establece que, en determinadas vías, los vehículos deben circular por la mitad derecha, salvo excepciones como cuando están adelantando a otro vehículo. Además, cuando un vehículo circula por debajo de la velocidad normal del tráfico en esas condiciones, debe utilizar el carril derecho disponible, excepto en situaciones como un adelantamiento o una preparación para girar a la izquierda.

La normativa también contempla las maniobras de adelantamiento y los cambios de carril. El estatuto 316.085 establece que un conductor debe asegurarse de que no está siendo aproximado o rebasado por otro vehículo antes de cambiar de trayectoria y que la maniobra pueda realizarse de forma segura.

Esto es importante porque la velocidad que aparece en el velocímetro no es el único factor que importa.

Carril izquierdo Se utiliza principalmente para adelantar Tráfico más lento Debe mantenerse por la derecha cuando sea posible Vehículo que se aproxima por detrás Si estás en el carril izquierdo y otro vehículo te rebasa, no debes continuar allí indefinidamente Límite de velocidad Respetarlo no elimina las obligaciones relacionadas con el uso de los carriles Adelantamiento Una vez realizado, debes regresar al carril correspondiente cuando sea seguro

En Florida, respetar el límite de velocidad no siempre evita una multa. | Crédito: Facebook / Orlando Police Department

Cuándo podrías ser multado aunque respetes el límite en Florida

Supongamos que circulas por una autopista de Florida donde el límite es de 70 millas por hora.

Tu vehículo va exactamente a 70 mph y se encuentra en el carril izquierdo. Detrás aparece otro automóvil que circula a mayor velocidad y se aproxima para rebasarte.

En ese escenario, cumplir con las 70 mph no significa automáticamente que puedas continuar ocupando el carril izquierdo sin considerar al otro vehículo.

La legislación busca evitar que un automóvil bloquee innecesariamente el carril destinado al adelantamiento. El conductor que viene detrás, por su parte, no obtiene permiso para superar legalmente el límite de velocidad solo porque quiera pasar.

¿Significa que siempre debes abandonar el carril izquierdo?

No. La propia normativa contempla situaciones en las que utilizar el lado izquierdo de la vía está permitido, especialmente cuando el conductor está adelantando a otro vehículo. También pueden existir otras circunstancias de la carretera que justifiquen utilizar un carril distinto.

La clave está en no confundir el derecho a circular a una determinada velocidad con el derecho a permanecer indefinidamente en un carril.

El manual oficial para conductores de Florida recomienda que el tráfico más lento se mantenga a la derecha y señala que los conductores deben desplazarse fuera del carril izquierdo cuando están siendo rebasados por un vehículo más rápido.

¿Qué pasa con el conductor que viene detrás?

La regla no autoriza a otro conductor a superar el límite de velocidad.

Es decir, si el límite es de 70 mph, el hecho de que otro automóvil quiera pasar no significa que pueda circular legalmente a 80 o 90 mph.

La obligación del conductor que ocupa el carril izquierdo es diferente: cuando las circunstancias indican que otro vehículo lo está rebasando por detrás, debe evitar permanecer innecesariamente en ese carril.

Por eso, no se trata de acelerar para dejarlo pasar. Se trata de utilizar correctamente los carriles y regresar a la derecha cuando sea seguro hacerlo.

Los conductores de Florida deben usar correctamente los carriles y facilitar los adelantamientos. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Qué cambió respecto a la antigua regla en Florida?

Durante años existió en Florida una disposición relacionada con circular por debajo del límite de velocidad, lo que generó cierta confusión entre conductores.

Sin embargo, la regla actual pone el énfasis en el comportamiento del tráfico y en el uso adecuado de los carriles, no simplemente en si el vehículo circula a una determinada cantidad de millas por hora por debajo del límite.

Por eso, un conductor que recuerda las reglas antiguas podría interpretar de manera incorrecta sus obligaciones actuales.

¿Cómo evitar una infracción en Florida?

La recomendación para los conductores de Florida es sencilla: mantén la derecha cuando no estés adelantando y utiliza el carril izquierdo para rebasar cuando corresponda.

Si terminas de adelantar a otro vehículo, vuelve al carril derecho cuando puedas hacerlo de manera segura. Y si otro automóvil se aproxima por detrás mientras ocupas el carril izquierdo, evita permanecer allí innecesariamente.

En definitiva, respetar el límite de velocidad es fundamental, pero no es la única regla que debes cumplir. En Florida, la forma en que utilizas los carriles también puede determinar si estás respetando las normas de tránsito.

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