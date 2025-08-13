La Lotería de Florida es una de las más populares en Estados Unidos, ofreciendo a diario la posibilidad de ganar premios que cambian vidas. (Foto: Getty Images)
Renato Cardenas C.
Renato Cardenas C.

La Lotería de Florida es una de las más populares en Estados Unidos, ofreciendo a diario la posibilidad de ganar premios que cambian vidas. Desde el clásico Lotto hasta juegos como Cash4Life, donde puedes obtener $1,000 diarios de por vida, las opciones para tentar la suerte son variadas y atractivas.

A continuación, te contaremos cuáles serán los resultados del sorteo de este miércoles 13 de agosto de 2025 para los principales juegos: Lotto, Double Play, Cash4Life y Fantasy 5.

Resultados de la Lotería de Florida hoy, miércoles 13 de agosto: números ganadores en Lotto, Double Play, Cash4Life y Fantasy 5

  • Lotto: (por actualizar)
  • Double Play: (por actualizar)
  • Cash4Life: (por actualizar)
  • Fantasy 5: (por actualizar)

¿Cómo se juega y cuáles son los premios?

Lotto: Es el sorteo insignia de la Lotería de Florida. El jackpot inicia en varios millones de dólares y aumenta si no hay ganadores. Para jugar, selecciona 6 números del 1 al 53.

Double Play: Es una opción extra que permite a los jugadores del Lotto participar en un segundo sorteo con premios adicionales, utilizando los mismos números del boleto original.

Cash4Life: Este juego multijurisdiccional ofrece el gran premio de $1,000 diarios de por vida o una suma global equivalente. Se juega eligiendo 5 números del 1 al 60 y un número adicional del 1 al 4 (Cash Ball).

Fantasy 5: Con premios diarios y un jackpot acumulable, se juega seleccionando 5 números del 1 al 36. Si aciertas todos, ganas el premio mayor.

Fechas y horarios de los sorteos en Florida

  • Lotto: miércoles y sábados a las 11:15 p.m. ET.
  • Double Play: mismo día y hora que Lotto.
  • Cash4Life: todos los días a las 9:00 p.m. ET.
  • Fantasy 5: todos los días a las 11:15 p.m. ET.

Consejos para jugadores

  • Revisa tu boleto antes y después de cada sorteo.
  • Fija un presupuesto y juega de forma responsable.
  • Guarda tu boleto en un lugar seguro: es tu comprobante para reclamar premios.
SOBRE EL AUTOR

Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.

