La Lotería de Florida es una de las más populares en Estados Unidos, ofreciendo a diario la posibilidad de ganar premios que cambian vidas. Desde el clásico Lotto hasta juegos como Cash4Life, donde puedes obtener $1,000 diarios de por vida, las opciones para tentar la suerte son variadas y atractivas.

A continuación, te contaremos cuáles serán los resultados del sorteo de este miércoles 13 de agosto de 2025 para los principales juegos: Lotto, Double Play, Cash4Life y Fantasy 5.

Resultados de la Lotería de Florida hoy, miércoles 13 de agosto: números ganadores en Lotto, Double Play, Cash4Life y Fantasy 5

Lotto: (por actualizar)

Double Play: (por actualizar)

Cash4Life: (por actualizar)

Fantasy 5: (por actualizar)

¿Cómo se juega y cuáles son los premios?

Lotto: Es el sorteo insignia de la Lotería de Florida. El jackpot inicia en varios millones de dólares y aumenta si no hay ganadores. Para jugar, selecciona 6 números del 1 al 53.

Double Play: Es una opción extra que permite a los jugadores del Lotto participar en un segundo sorteo con premios adicionales, utilizando los mismos números del boleto original.

Cash4Life: Este juego multijurisdiccional ofrece el gran premio de $1,000 diarios de por vida o una suma global equivalente. Se juega eligiendo 5 números del 1 al 60 y un número adicional del 1 al 4 (Cash Ball).

Fantasy 5: Con premios diarios y un jackpot acumulable, se juega seleccionando 5 números del 1 al 36. Si aciertas todos, ganas el premio mayor.

Fechas y horarios de los sorteos en Florida

Lotto : miércoles y sábados a las 11:15 p.m. ET.

: miércoles y sábados a las 11:15 p.m. ET. Double Play : mismo día y hora que Lotto.

: mismo día y hora que Lotto. Cash4Life : todos los días a las 9:00 p.m. ET.

: todos los días a las 9:00 p.m. ET. Fantasy 5: todos los días a las 11:15 p.m. ET.

Consejos para jugadores

Revisa tu boleto antes y después de cada sorteo.

Fija un presupuesto y juega de forma responsable.

Guarda tu boleto en un lugar seguro: es tu comprobante para reclamar premios.

La Lotería de Florida es una de las más populares en Estados Unidos, ofreciendo a diario la posibilidad de ganar premios que cambian vidas. (Foto: Getty Images)