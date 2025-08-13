La emoción de los juegos de azar vuelve a encenderse en todo el estado con una nueva jornada de sorteos de la Lotería de Nueva York. Este miércoles 13 de agosto, miles de participantes cruzarán los dedos esperando que la suerte esté de su lado en juegos como Lotto, Cash4Life, Quick Draw, Win 4 y Take 5, cada uno con sus propias reglas, premios y posibilidades de cambiar vidas en un instante.

La Lotería de Nueva York no solo es una de las más antiguas y reconocidas de Estados Unidos, sino también una de las que más variedad de juegos ofrece, lo que la convierte en un atractivo tanto para jugadores habituales como para quienes se animan por primera vez. Desde los premios diarios en efectivo hasta sumas millonarias, cada sorteo representa una oportunidad única.

Números ganadores del miércoles 13 de agosto

(Aquí se actualizarán los resultados oficiales de cada juego una vez se realicen los sorteos)

Lotto : — — — — — — Bonus: —

: — — — — — — Bonus: — Cash4Life : — — — — — Cash Ball: —

: — — — — — Cash Ball: — Quick Draw : — — — — — …

: — — — — — … Win 4 (mediodía) : — — — —

: — — — — Win 4 (noche) : — — — —

: — — — — Take 5 (mediodía) : — — — — —

: — — — — — Take 5 (noche): — — — — —

¿Cómo funcionan estos juegos?

Lotto: Es el sorteo estrella de la Lotería de Nueva York. Se juega dos veces por semana, los miércoles y sábados, con premios que comienzan en varios millones de dólares. Los participantes eligen seis números entre el 1 y el 59, y un número bonus puede aumentar las ganancias secundarias.

Cash4Life: Ofrece uno de los premios más llamativos: $1,000 por día de por vida. Para ganar el premio mayor, hay que acertar los cinco números principales y el “Cash Ball”. Los sorteos se realizan todos los días.

Quick Draw: Un juego rápido y dinámico, con sorteos cada cuatro minutos, que permite ganar premios instantáneos según la cantidad de aciertos y la modalidad elegida.

Win 4: Permite seleccionar cuatro cifras y elegir entre múltiples estilos de apuesta, desde combinaciones exactas hasta cualquier orden. Tiene sorteos dos veces al día.

Take 5: Juego diario que ofrece premios que, aunque más modestos que los de Lotto, suelen tener más ganadores. Basta con acertar cinco números del 1 al 39.

Cómo reclamar un premio en la Lotería de Nueva York

Verifica tu boleto comparando con los números oficiales publicados por la Lotería de Nueva York. Premios menores a $600 se pueden reclamar en cualquier establecimiento autorizado. Premios mayores a $600 requieren acudir a un centro de premios oficial o enviar el boleto por correo. Recuerda que tienes un año desde la fecha del sorteo para reclamar tus ganancias.

La Lotería de Nueva York no solo es una de las más antiguas y reconocidas de Estados Unidos, sino también una de las que más variedad de juegos ofrece. (Foto: Getty Images)