El lunes 11 de agosto de 2025, la Lotería de Texas ofreció nuevas oportunidades para que los jugadores ganaran premios importantes. Los sorteos de Lotto Texas, Cash Five y Texas Two Step generaron gran expectativa y emoción entre los participantes de estos populares juegos de azar.

Ya se conocen los números ganadores de cada sorteo, y aquí te presentamos los resultados oficiales para que descubras si fuiste uno de los afortunados ganadores de la Lotería de Texas.

Revisa aquí los resultados y montos del lunes 11 de agosto de 2025. (Fuente: AP)

Números ganadores del sorteo

Sorteo Números Ganadores Cash Five 9 - 15 - 23 - 29 - 33 Lotto Texas 6 - 7 - 27 - 43 - 52 - 54 Texas Two Step 8 - 28 - 29 - 31 BB 8

¿Cuándo se realizan los sorteos de la Lotería de Texas?

Los sorteos de Lotto Texas, Cash Five y Texas Two Step se llevan a cabo los lunes y jueves por la noche, generalmente alrededor de las 10:12 p.m. hora central de Estados Unidos. Los resultados de la Lotería de Texas se publican poco después en el sitio oficial para que puedas consultarlos rápido y seguro.

¿Cómo consultar los números ganadores de la Lotería de Texas?

Puedes consultar los números ganadores en línea, a través de la página oficial de la Lotería de Texas, así como en medios especializados, aplicaciones móviles y puntos de venta autorizados. Mantente atento para confirmar tus números y saber si eres uno de los ganadores.

¿Qué premios se pueden ganar en Lotto Texas, Cash Five y Texas Two Step?

El jackpot estimado para Lotto Texas es de 43.75 millones de dólares, con un valor en efectivo aproximado de 24.1 millones. En Cash Five, el premio mayor es de 25,000 dólares. En Texas Two Step, el jackpot alcanza los 450,000 dólares, reflejando la acumulación por sorteos sin ganadores anteriores.

¿Cómo reclamar un premio si resulto ganador en la Lotería de Texas?

Si aciertas los números ganadores de la Lotería de Texas, deberás presentar tu boleto en un centro de pago autorizado. Recuerda que los premios tienen un plazo límite para su reclamo, generalmente de 180 días desde la fecha del sorteo.