Chile entra en sus días decisivos rumbo a la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre , una jornada en la que el voto será obligatorio —salvo las excepciones establecidas por ley— para definir quién ocupará La Moneda después de Gabriel Boric. El balotaje enfrenta a dos figuras que representan polos opuestos del espectro político: Jeannette Jara, abanderada de la izquierda, y José Antonio Kast, líder de la ultraderecha. Tal como ocurrió en la primera vuelta, estos comicios estarán marcados por la obligatoriedad del sufragio, los mecanismos para justificar la inasistencia y la ausencia de la tradicional ley seca.

Las encuestas divulgadas antes del inicio de la veda electoral del 30 de noviembre mostraron un escenario favorable para Kast, quien aparece con una ventaja considerable sobre su contienda. El candidato republicano ha logrado consolidar el respaldo de los sectores opositores al actual Gobierno, capitalizando el descontento con la administración de Boric y presentándose como la opción de cambio más contundente.

Del otro lado, Jara ha concentrado su campaña en captar el apoyo de los votantes de Franco Parisi, representante del Partido de la Gente, quien quedó fuera de la contienda en la primera vuelta. Sin embargo, dicha formación política ha decidido llamar institucionalmente al voto nulo, complicando el panorama para la postulante de izquierda en su intento de acortar la distancia con su rival. Con este escenario de alta tensión e incertidumbre, Chile se prepara para una elección que podría redefinir su rumbo político en los próximos años.

Las últimos encuestas publicadas antes de la veda electoral aplicada el 30 de noviembre han mostrado una amplia ventaja de Kast sobre Jara (Foto: AFP) / EITAN ABRAMOVICH

Resultados de la segunda vuelta de las elecciones de Chile 2025 EN VIVO

Por confirmar...

Detalles importantes que tienes que tener en cuenta

Recuerda que podrán sufragar las y los chilenos mayores de 18 años, que tengan su domicilio electoral en el extranjero. El voto es presencial y voluntario .

. Ten en cuenta que las mesas receptoras de sufragio en el exterior operan en general entre las 8:00 y las 18:00 horas locales , siguiendo el rango establecido por Servel, aunque el detalle puede variar ligeramente.​

, siguiendo el rango establecido por Servel, aunque el detalle puede variar ligeramente.​ Los electores pueden votar con su cédula de identidad o pasaporte vigentes. Se aceptarán también aquellos que hayan vencido dentro de los doce meses anteriores a la elección.

Estas son las excepciones al voto obligatorio

Hay circunstancias en las que un ciudadano puede quedar liberado de la obligación de votar sin recibir sanciones. Entre ellas se incluyen:

Estar enfermo el día de la elección.

Encontrarse fuera de Chile o en un lugar ubicado a más de 200 kilómetros del local de votación asignado.

Cumplir funciones electorales definidas por la ley.

Tener una discapacidad certificada o contar con una pensión de invalidez registrada.

Sufrir un impedimento grave que pueda ser demostrado ante la autoridad correspondiente.

Para que estas excusas sean válidas, deben ser presentadas ante el Juzgado de Policía Local, junto con los documentos que acrediten la situación, como certificados médicos, comprobantes de viaje u otros antecedentes que respalden la inasistencia.

Sanciones por no votar en las elecciones de Chile 2025

Las personas que no cumplan con la obligación de sufragar y no presenten una justificación válida podrán enfrentar una penalización económica que oscila entre 0,5 y 1,5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que hoy representa aproximadamente entre 35.000 y 105.000 pesos chilenos.

La determinación y aplicación de esta multa queda a cargo del Juzgado de Policía Local correspondiente, y los recursos recaudados serán destinados al financiamiento de la municipalidad respectiva.