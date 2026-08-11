Casi 30,000 libras (poco más de 13 607 kg) de carne de res cruda importada desde Argentina fueron retiradas del mercado en Estados Unidos después de que las autoridades detectaran que el cargamento no había completado una inspección obligatoria al ingresar al país. El retiro fue anunciado por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (FSIS).

Según la agencia, la empresa Corte Argentino USA LLC, con sede en Florida, retiró aproximadamente 29,628 libras de productos de carne que llegaron al país sin pasar por la reinspección de importación correspondiente.

El procedimiento sirve para comprobar la documentación, el etiquetado y el origen de los alimentos, además de detectar posibles problemas relacionados con su seguridad o calidad.

La carne fue distribuida en Florida y Texas

El problema salió a la luz cuando el FSIS realizó la inspección correspondiente después de que el cargamento ingresara a Estados Unidos. Según la información oficial, los productos fueron distribuidos posteriormente a minoristas y distribuidores de Florida y Texas.

El retiro está considerado de riesgo alto o medio, debido a que existe una “probabilidad razonable de que el uso del producto cause consecuencias graves y adversas para la salud o la muerte”, de acuerdo con la clasificación de las autoridades.

Hasta ahora, sin embargo, no se han registrado casos confirmados de personas enfermas o heridas relacionados con el consumo de esta carne.

Aunque no se han confirmado enfermedades o lesiones, las autoridades recomiendan no consumir los productos afectados y desecharlos o devolverlos. (Foto referencial: Magnific)

Cuáles son los cortes incluidos en el retiro

Los productos afectados fueron empacados en cajas de distintos pesos y corresponden a varios cortes de carne deshuesada de Frigorífico Gorina SAIC.

Entre ellos se encuentran el Top Sirloin Butt (Cuadril Sin Tapa), Eye Round (Peceto), Topside Cap Off (Nalga AD S/Tapa), Flat (Carnaza Cuadrada) y Knuckle (Bola de Lomo).

Los consumidores pueden identificar los productos retirados mediante el número de establecimiento argentino “EST. N° OF. 2025” y la marca de envío “26644-AA”.

También deben revisar las fechas: están incluidos los artículos elaborados entre el 15 y el 20 de mayo de 2026, con fechas de uso o congelación entre el 15 y el 20 de septiembre de 2026.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Las autoridades recomiendan que cualquier persona que tenga uno de estos productos en casa no lo consuma. La carne debe desecharse o puede devolverse al establecimiento donde fue comprada para solicitar un reembolso.

Aunque no existen reportes confirmados de enfermedades o lesiones, las personas que crean haber presentado algún problema de salud después de consumir estos productos deben comunicarse con un profesional médico.

La empresa también habilitó el número 786-350-5805 y el correo info@corteargentinoinc.com para responder preguntas relacionadas con el retiro.

Cabe agregar que Corte Argentino comercializa carne Angus argentina de Frigorífico Gorina y la distribuye también a restaurantes, hoteles y empresas de catering.

Frigorífico Gorina, una compañía familiar dedicada al procesamiento y exportación de carne en Buenos Aires, señala que sus animales son criados durante entre 18 y 24 meses y reciben alimentación con granos durante los últimos 150 días antes del sacrificio.