Más de 41.000 frascos de un aerosol nasal de marca propia de Walgreens fueron retirados del mercado después de detectarse una contaminación bacteriana vinculada a la leche cruda. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) informó que la empresa decidió realizar el retiro de manera voluntaria.

Según la FDA, el producto afectado es el Walgreens Saline Nasal Spray with Xylitol, una solución salina que incluye xilitol, un aditivo que “se sabe que protege la cavidad nasal contra bacterias”, de acuerdo con Toxicology and Applied Pharmacology.

El retiro se anunció por “contaminación microbiana de un producto no estéril”, ya que se encontró la bacteria pseudomonas lactis.

La FDA indicó que el retiro es de Clase II, lo que implica riesgos temporales pero poco probables de consecuencias graves. (Foto referencial: Freepik)

Esta bacteria está asociada principalmente a animales. Aunque se ha detectado en heces de pollo, la National Library of Medicine indica que pseudomonas lactis es considerada sobre todo una “bacteria psicrotrófica proveniente de leche cruda de vaca”.

Otros estudios señalan que pseudomonas lactis puede “reducir tanto la calidad como la vida útil de la leche procesada. Pseudomonas estropea una amplia variedad de alimentos”.

El retiro fue clasificado como Clase II, una categoría que la FDA describe como una situación en la que el uso o exposición a un producto en violación “puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles, o en la que la probabilidad de consecuencias graves es remota”.

Los lotes afectados vencen en 2027 y se distribuyeron en todo Estados Unidos. (Foto referencial: Freepik)

Los lotes involucrados son 71409, con fecha de vencimiento del 28 de febrero de 2027, y 71861, que expira el 31 de agosto de 2027.

De acuerdo con KARE-11, estos aerosoles fueron distribuidos en todo el país. Las autoridades indicaron que cualquier persona que haya comprado el producto debe dejar de usarlo y devolverlo al lugar donde lo adquirió.

Las autoridades piden a los consumidores suspender su uso y devolver el producto, especialmente en plena temporada de gripe. (Foto referencial: Freepik)

El retiro ocurre justo al inicio de la temporada de gripe, cuando muchas personas recurren a aerosoles nasales de venta libre para aliviar la congestión.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron recientemente que los casos de influenza están “aumentando”.

Aerosol nasal: cómo se usa y qué otros métodos existen

El aerosol nasal se utiliza para administrar medicamentos directamente en la nariz, ofreciendo un alivio rápido para síntomas como la congestión y la secreción nasal causadas por alergias o resfriados.

Para usarlo, se debe inclinar la cabeza hacia adelante y rociar el medicamento suavemente mientras se inhala por la nariz, asegurándose de apuntar hacia el lado y no directamente al tabique.

Aunque son efectivos para el manejo de síntomas localizados, existen otros métodos. Para la limpieza profunda y el arrastre de moco, los lavados nasales de alto volumen con solución salina (como los Neti pots) son más efectivos. Para tratar condiciones sistémicas o severas (infecciones o alergias crónicas), pueden ser necesarios tratamientos orales (pastillas o antibióticos) que actúan de manera general en todo el cuerpo.

