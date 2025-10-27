Hormel Foods anunció el retiro del mercado de casi 5 millones de libras de productos de pollo congelado listos para comer, debido a que podrían estar “contaminados con piezas de metal”, según informó el sábado el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La empresa, con sede en Austin, Minnesota, señaló que la contaminación provendría de fragmentos metálicos desprendidos de una banda transportadora utilizada durante el proceso de producción.

De acuerdo con FSIS, los fragmentos de metal encontrados tenían un tamaño aproximado de 2 milímetros por 17 milímetros. La situación salió a la luz después de que varios clientes del sector de servicios de alimentos, como hoteles, restaurantes y organizaciones que preparan comidas para el público, reportaran haber encontrado piezas de metal en productos de pechuga y muslo de pollo congelado.

Hormel Foods retiró voluntariamente casi 5 millones de libras de pollo congelado debido a la posible presencia de fragmentos de metal procedentes de una banda transportadora. (Foto: René Sinn / Wikimedia Commons)

Los artículos afectados se venden bajo la marca HORMEL® FIRE BRAISED™ y fueron distribuidos a nivel nacional entre el 10 de febrero y el 19 de septiembre de 2025.

“Hormel Foods Sales, LLC está retirando voluntariamente 215,258 cajas, o 4,874,815 libras en total, de cinco productos HORMEL® FIRE BRAISED™ enviados a operadores del sector de alimentos en todo Estados Unidos, ya que pueden contener material metálico extraño”, informó la empresa al portal FOX Business.

El retiro incluye cajas a granel de pechuga y muslo de pollo deshuesado con un peso de entre 13 y 24 libras. Los códigos de los productos involucrados son 65009, 77531, 46750, 86206 y 134394, los cuales están impresos en las etiquetas para su identificación.

El problema fue identificado tras recibir múltiples quejas de clientes del sector de servicios de alimentos. (Foto referencial: Freepik)

Tanto FSIS como Hormel aclararon que estos productos no fueron vendidos en supermercados ni están disponibles para su compra directa por parte de consumidores.

“Este producto solo se vende a clientes del sector de servicios de alimentos y no puede ser adquirido directamente por consumidores. Todos los clientes que pudieron haber recibido el producto afectado han sido debidamente notificados”, señaló la compañía.

Las autoridades advirtieron que algunos de los productos retirados podrían seguir almacenados en congeladores de cocinas comerciales. Por ello, FSIS está realizando inspecciones para asegurarse de que estos alimentos ya no sean servidos al público.

Las autoridades advirtieron que estos productos no se vendieron al público general, pero podrían seguir almacenados en cocinas comerciales. (Foto referencial: Freepik)

“Se insta a estos negocios a no servir el producto. Este producto debe ser desechado”, indicó el organismo.

Hormel informó que “ningún otro producto HORMEL® se ve afectado, y no se han reportado enfermedades ni lesiones relacionadas con este retiro”, destacando que se trata de una medida preventiva para garantizar la seguridad alimentaria.

