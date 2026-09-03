Más de 110 escuelas de capacitación para conductores de camiones fueron retiradas de forma urgente del Registro de Proveedores de Capacitación de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA). La decisión se tomó luego de que las autoridades detectaran que miles de camioneros formados y certificados por esos centros habían sido sancionados en controles de carretera por no acreditar el nivel de inglés funcional que exigen las normas federales. A partir de esta medida, las escuelas afectadas no pueden ofrecer ni validar la formación inicial reconocida a nivel federal para quienes buscan obtener una licencia de conducir comercial (CDL). En esta nota te contamos por qué se tomó la decisión y cuáles son los criterios que se revisan para suspender o retirar a una escuela de este tipo.

La FMCSA los vinculó con camioneros sancionados en inspecciones por no cumplir las reglas de inglés funcional (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿POR QUÉ CERRARON ESAS ESCUELAS?

Para tomar la decisión de retirar de emergencia las escuelas de formación de conductores de camiones, la FMCSA comparó dos bases de datos:

Registros de inspecciones en carretera en los que camioneros fueron citados por incumplir el requisito de dominio del inglés.

El Training Provider Registry, que identifica a las escuelas que certificaron su capacitación inicial obligatoria.

Una vez que cruzaron la información, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes identificó a más de 110 proveedores asociados con alrededor de 5,000 infracciones de dominio del inglés, publica el sitio web Trucking Info.

El Departamento de Transporte sostuvo que estos centros habían certificado a camioneros que posteriormente no demostraron poder comunicarse en inglés como exigen las reglas federales para operar vehículos comerciales.

“El Departamento de Transporte de Estados Unidos ha dedicado el último año y medio a reforzar las normas de circulación y a eliminar a los conductores extranjeros peligrosos de nuestro sector del transporte por carretera. Para erradicar por completo el flagelo del fraude, exigir responsabilidades a los delincuentes y restablecer la seguridad, necesitamos el apoyo de las fuerzas del orden federales”, señaló el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy.

Cabe precisar que el requisito de inglés para conductores comerciales no es nuevo: las normas federales exigen que puedan leer y hablar inglés lo suficiente para conversar con autoridades, entender señales y responder preguntas oficiales. Lo que se ha endurecido recientemente es la fiscalización, incluidos los retiros de servicio durante controles en carretera.

¿El cierre es definitivo?

El retiro de emergencia de las escuelas del Registro de Proveedores de Capacitación de la FMCSA implica que no pueden operar como proveedores autorizados de Entry-Level Driver Training (ELDT); es decir, deben suspender la instrucción, el uso de instalaciones para capacitación y la formación práctica al volante bajo ese programa.

Sin embargo, esto no equivale necesariamente a cerrar de manera permanente toda la empresa, pues la escuela puede tener procesos administrativos para responder o impugnar la medida, pero mientras esté fuera del registro, no puede proporcionar la capacitación federalmente reconocida requerida para determinados aspirantes a una CDL.

Las autoridades federales retiraron de emergencia a los proveedores del registro ELDT y analizan a más centros (Foto: AFP)

¿QUÉ SE EVALÚA PARA RETIRAR O CLAUSURAR UNA ESCUELA DE CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES DE CAMIONES?

Las escuelas deben cumplir normas federales de capacitación, documentación, personal e infraestructura para mantener su certificación ELDT. Las revisiones recientes examinaron, entre otros aspectos:

Área Qué pueden revisar los reguladores Dominio del inglés Si egresados certificados por el centro acumulan infracciones por no cumplir el estándar de comunicación en inglés durante inspecciones. Instructores Que tengan las licencias y calificaciones requeridas para enseñar. Capacitación práctica Que haya vehículos, espacio e instalaciones adecuados para las maniobras obligatorias. Instalaciones Que las aulas y áreas de práctica sean reales y suficientes para el programa ofrecido. Expedientes Registros completos de capacitación, evaluaciones y certificaciones de los alumnos. Pruebas de habilidades CDL Supervisión de examinadores externos, uso correcto de pruebas y prevención de licencias otorgadas sin una evaluación válida. Fraude y cumplimiento Indicios de certificados falsos, fraude de identidad o licencias, empleo no autorizado, empresas ficticias y otras irregularidades.

Tras realizar inspecciones a cerca de 400 proveedores en 40 estados, la FMCSA reportó problemas como instructores sin licencia adecuada, instalaciones insuficientes para las maniobras, expedientes de capacitación o evaluación incompletos y aulas cuestionables. A raíz de ello, más de 160 centros adicionales recibieron avisos de posible retiro del registro.