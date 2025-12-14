Un aerosol nasal distribuido en Estados Unidos fue retirado del mercado debido a que podría provocar “infecciones potencialmente mortales”. La medida afecta a ReBoost Nasal Spray, un producto homeopático fabricado por la empresa MediNatura New Mexico Inc.

Según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) el martes 10 de diciembre, el producto fue retirado porque “se descubrió que contiene levaduras/moho y contaminación microbiana, con una especie identificada como la bacteria Achromobacter, en niveles superiores a los permitidos”.

La FDA advirtió en un memorando que “existe una probabilidad razonable de que se produzcan consecuencias adversas para la salud, incluidas infecciones potencialmente mortales, con el uso del producto en la población inmunodeprimida”.

Por su parte, el Departamento de Salud de Hawái, que también anunció el retiro, señaló que “los síntomas pueden incluir fiebre, inflamación de los senos paranasales, dolores de cabeza, dolor o presión facial y entumecimiento del rostro”.

Además, recomendó a los consumidores “comunicarse con su médico o proveedor de atención médica si han experimentado algún problema que pueda estar relacionado con el uso de este producto”.

Hasta el 10 de diciembre, la empresa con sede en Albuquerque aseguró que no había recibido reportes de “eventos adversos” relacionados con el aerosol retirado, de acuerdo con la FDA y el Departamento de Salud de Hawái.

ReBoost Nasal Spray es un aerosol homeopático que contiene equinácea y otros ingredientes naturales, y está “diseñado para reducir la congestión nasal”.

Los lotes retirados corresponden al número 224268, con fecha de vencimiento en diciembre de 2027 y se vendieron tanto en tiendas físicas como en línea.

La FDA pidió a los consumidores “suspender inmediatamente” el uso del producto y explicó que quienes lo compraron directamente a MediNatura pueden solicitar un reembolso, mientras que los demás deben devolverlo en el lugar donde lo adquirieron.

Aerosol nasal: cómo se usa y qué otros métodos existen

El aerosol nasal se utiliza para administrar medicamentos directamente en la nariz, ofreciendo un alivio rápido para síntomas como la congestión y la secreción nasal causadas por alergias o resfriados.

Para usarlo, se debe inclinar la cabeza hacia adelante y rociar el medicamento suavemente mientras se inhala por la nariz, asegurándose de apuntar hacia el lado y no directamente al tabique.

Aunque son efectivos para el manejo de síntomas localizados, existen otros métodos. Para la limpieza profunda y el arrastre de moco, los lavados nasales de alto volumen con solución salina (como los Neti pots) son más efectivos. Para tratar condiciones sistémicas o severas (infecciones o alergias crónicas), pueden ser necesarios tratamientos orales (pastillas o antibióticos) que actúan de manera general en todo el cuerpo.

