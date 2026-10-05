El retiro de algunas bayas congeladas fue ampliado para incluir nuevos lotes de productos vendidos en Walmart y Trader Joe’s. (Foto referencial: Magnific)
El retiro de algunas bayas congeladas fue ampliado para incluir nuevos lotes de productos vendidos en Walmart y Trader Joe’s. (Foto referencial: Magnific)
Jorge Villanes
Jorge Villanes
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

Un retiro de bayas congeladas en EE. UU., que comenzó en julio y septiembre de 2026, acaba de ampliarse para incluir nuevos lotes de productos que podrían estar contaminados con una peligrosa cepa de E. coli. La empresa Frutas y Hortalizas del Sur S.A., proveedora de los productos, anunció la incorporación de estos nuevos artículos a la alerta.

MIRA TAMBIÉN:

incluía arándanos orgánicos y mezclas de bayas de la compañía que fueron comercializados en tiendas Publix de ocho estados. Ahora, la alerta alcanza también a productos congelados vendidos en Walmart y Trader Joe’s, por lo que se recomienda que los clientes de ambas cadenas revisen sus congeladores.

Los consumidores deben revisar sus congeladores y no consumir los productos que coincidan con los lotes retirados. (Foto referencial: Magnific)
Los consumidores deben revisar sus congeladores y no consumir los productos que coincidan con los lotes retirados. (Foto referencial: Magnific)

¿Qué productos de Walmart y Trader Joe’s fueron retirados?

En el caso de Walmart, los productos Great Value incluidos en la alerta fueron enviados a determinadas tiendas de 30 estados y Puerto Rico. El producto de Trader Joe’s, por su parte, fue distribuido en establecimientos de 26 estados y Washington D.C. Virginia aparece entre los lugares donde fueron distribuidas ambas marcas.

ProductoTamañoLoteFecha
Great Value Organic Triple Berry Blend10 oz6 031 01, 6 041 0131 de enero de 2028 y 10 de febrero de 2028
Great Value Organic Blueberries10 oz6 019 01, 6 040 01, 6 163 0119 de enero de 2028, 9 de febrero de 2028 y 12 de junio de 2028
Trader Joe’s Organic Mixed Berry Blend12 oz6 051 0120 de febrero de 2028

Estados donde se distribuyeron los productos retirados

Estado / territorioWalmart – Great ValueTrader Joe’s
Alabama
Arkansas
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Iowa
Illinois
Indiana
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maryland
Michigan
Minnesota
Missouri
Mississippi
Nebraska
North Carolina
North Dakota
New Jersey
New York
Ohio
Oklahoma
Pennsylvania
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Virginia
West Virginia
Wisconsin
Puerto Rico
Washington D.C.

Revisa tu congelador antes de consumirlas

Los consumidores deberían comprobar si tienen alguno de estos productos en casa, incluso si no recuerdan cuándo los compraron. La razón es que las bayas congeladas pueden permanecer durante meses en los hogares.

que las personas que tengan alguno de los productos incluidos en el retiro no los consuman. En su lugar, pueden desechar las bayas o devolverlas a Walmart o Trader Joe’s para obtener un reembolso completo.

¿Qué riesgo existe por la posible contaminación?

Según los (CDC), una infección por E. coli puede provocar fuertes calambres estomacales, diarrea y vómitos. Los síntomas suelen comenzar entre tres y cuatro días después de ingerir la bacteria.

La mayoría de las personas sanas se recupera sin tratamiento entre cinco y siete días después; sin embargo, algunas personas pueden desarrollar problemas graves en los riñones y necesitar hospitalización. Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves.

La empresa chilena Frutas y Hortalizas del Sur S.A. está trabajando con las autoridades reguladoras y sus clientes en el proceso de retiro. Los consumidores que tengan preguntas sobre la alerta pueden comunicarse con la compañía al 336-899-5612.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC