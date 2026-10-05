Un retiro de bayas congeladas en EE. UU., que comenzó en julio y septiembre de 2026, acaba de ampliarse para incluir nuevos lotes de productos que podrían estar contaminados con una peligrosa cepa de E. coli. La empresa Frutas y Hortalizas del Sur S.A., proveedora de los productos, anunció la incorporación de estos nuevos artículos a la alerta.

El retiro original incluía arándanos orgánicos y mezclas de bayas de la compañía que fueron comercializados en tiendas Publix de ocho estados. Ahora, la alerta alcanza también a productos congelados vendidos en Walmart y Trader Joe’s, por lo que se recomienda que los clientes de ambas cadenas revisen sus congeladores.

Los consumidores deben revisar sus congeladores y no consumir los productos que coincidan con los lotes retirados. (Foto referencial: Magnific)

¿Qué productos de Walmart y Trader Joe’s fueron retirados?

En el caso de Walmart, los productos Great Value incluidos en la alerta fueron enviados a determinadas tiendas de 30 estados y Puerto Rico. El producto de Trader Joe’s, por su parte, fue distribuido en establecimientos de 26 estados y Washington D.C. Virginia aparece entre los lugares donde fueron distribuidas ambas marcas.

Producto Tamaño Lote Fecha Great Value Organic Triple Berry Blend 10 oz 6 031 01, 6 041 01 31 de enero de 2028 y 10 de febrero de 2028 Great Value Organic Blueberries 10 oz 6 019 01, 6 040 01, 6 163 01 19 de enero de 2028, 9 de febrero de 2028 y 12 de junio de 2028 Trader Joe’s Organic Mixed Berry Blend 12 oz 6 051 01 20 de febrero de 2028

Estados donde se distribuyeron los productos retirados

Estado / territorio Walmart – Great Value Trader Joe’s Alabama ✓ ✓ Arkansas ✓ ✓ Colorado — ✓ Connecticut ✓ — Delaware — ✓ Florida ✓ ✓ Georgia ✓ ✓ Iowa ✓ ✓ Illinois ✓ ✓ Indiana ✓ ✓ Kansas ✓ ✓ Kentucky ✓ ✓ Louisiana ✓ ✓ Maryland — ✓ Michigan ✓ ✓ Minnesota ✓ ✓ Missouri ✓ ✓ Mississippi ✓ — Nebraska ✓ ✓ North Carolina ✓ ✓ North Dakota ✓ — New Jersey ✓ — New York ✓ — Ohio ✓ ✓ Oklahoma ✓ ✓ Pennsylvania ✓ ✓ South Carolina ✓ ✓ South Dakota ✓ — Tennessee ✓ ✓ Texas ✓ ✓ Virginia ✓ ✓ West Virginia ✓ — Wisconsin ✓ ✓ Puerto Rico ✓ — Washington D.C. — ✓

Revisa tu congelador antes de consumirlas

Los consumidores deberían comprobar si tienen alguno de estos productos en casa, incluso si no recuerdan cuándo los compraron. La razón es que las bayas congeladas pueden permanecer durante meses en los hogares.

La FDA recomienda que las personas que tengan alguno de los productos incluidos en el retiro no los consuman. En su lugar, pueden desechar las bayas o devolverlas a Walmart o Trader Joe’s para obtener un reembolso completo.

¿Qué riesgo existe por la posible contaminación?

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una infección por E. coli puede provocar fuertes calambres estomacales, diarrea y vómitos. Los síntomas suelen comenzar entre tres y cuatro días después de ingerir la bacteria.

La mayoría de las personas sanas se recupera sin tratamiento entre cinco y siete días después; sin embargo, algunas personas pueden desarrollar problemas graves en los riñones y necesitar hospitalización. Los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves.

La empresa chilena Frutas y Hortalizas del Sur S.A. está trabajando con las autoridades reguladoras y sus clientes en el proceso de retiro. Los consumidores que tengan preguntas sobre la alerta pueden comunicarse con la compañía al 336-899-5612.