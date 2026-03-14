Un grupo de adolescentes de Georgia que estuvo involucrado en una broma escolar que terminó en tragedia ya no enfrentará cargos penales. Los fiscales decidieron retirar todas las acusaciones relacionadas con la muerte del querido maestro y entrenador de golf Jason Hughes, de 40 años, ocurrida el pasado 6 de marzo. El caso generó gran conmoción en la comunidad educativa, ya que el incidente ocurrió durante una tradicional broma estudiantil conocida como “Junior/Senior Wars”. Según las autoridades, el maestro murió accidentalmente cuando un grupo de estudiantes realizaba una travesura frente a su casa. Tras varios días de investigación y luego de escuchar a la familia de la víctima, los fiscales concluyeron que se trató de un trágico accidente.

Cómo ocurrió el accidente

El estudiante Jayden Wallace, de 18 años, enfrentaba inicialmente cargos por homicidio vehicular y conducción imprudente. De acuerdo con el reporte, Wallace conducía una camioneta cuando accidentalmente atropelló a Hughes frente a su vivienda en Gainesville, mientras él y otros cuatro adolescentes huían del lugar tras haber cubierto la casa del maestro con papel higiénico como parte de la broma.

Según los investigadores, Hughes salió de su casa cuando notó lo que ocurría. En medio del incidente, el maestro resbaló y cayó sobre el suelo mojado justo cuando los estudiantes intentaban marcharse. En ese momento fue atropellado por la camioneta conducida por Wallace.

Los otros cuatro adolescentes involucrados enfrentaban cargos menores por invasión de propiedad privada y arrojar basura, debido a la naturaleza de la broma. Sin embargo, todos los cargos fueron finalmente retirados.

Un profesor de North Hall High School murió tras un accidente ocurrido durante una broma estudiantil en Georgia. | Crédito: Jason Hughes / Facebook

La decisión del fiscal tras escuchar a la familia

La decisión se tomó el viernes 13 de marzo, después de que la viuda del maestro, Laura Hughes, expresara públicamente que apoyaba que se retiraran las acusaciones. Según explicó, no quería que otra tragedia arruinara la vida de los estudiantes involucrados.

El fiscal del distrito local, Lee Darragh, confirmó que la determinación se tomó tras considerar la postura de la familia y los resultados de la investigación.

La defensa asegura que fue un trágico accidente

El abogado de Wallace, Graham McKinnon, agradeció al fiscal por actuar rápidamente para cerrar el caso. En un comunicado, aseguró que los cargos por homicidio vehicular no eran apropiados porque el joven nunca manejó su vehículo de manera peligrosa o irresponsable.

“El resultado final muestra que no hubo un crimen, sino un accidente extremadamente triste y devastador”, afirmó el abogado.

McKinnon también destacó la actitud de la viuda del maestro, a quien describió como una persona con una “notable compasión” y un espíritu de perdón frente a la tragedia.

No era la primera vez que la vivienda del docente formaba parte de la tradición conocida como “junior/senior wars”. | Crédito: @nthjuniorseniorwars23 / Instagram

Una comunidad de luto

Mientras tanto, Wallace continúa profundamente afectado por lo ocurrido. Según su defensa, el joven sigue de luto y espera en el futuro poder vivir una vida que honre la memoria de Jason Hughes.

Antes del incidente, el distrito escolar local había advertido a los estudiantes sobre los riesgos de las bromas relacionadas con el baile de graduación, señalando que en años anteriores algunas travesuras habían causado daños a la propiedad o habían ido demasiado lejos.

Aun así, Laura Hughes explicó que su esposo incluso estaba emocionado con la posibilidad de que los estudiantes hicieran una broma en su casa y esperaba sorprenderlos en el acto.

El funeral de Jason Hughes está programado para este sábado 14 de marzo.

Tras su fallecimiento, una campaña de recaudación en GoFundMe creada para ayudar a su viuda con los gastos derivados de la tragedia ha logrado reunir cerca de medio millón de dólares hasta el 13 de marzo.

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