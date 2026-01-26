Una retirada nacional de chocolates fue ampliada en Estados Unidos debido al posible riesgo de infecciones graves asociadas con contaminación por bacterias. La empresa Spring & Mulberry informó que decidió extender de forma voluntaria el retiro de varios de sus productos tras detectar un posible problema de seguridad alimentaria. La compañía explicó en un comunicado del 14 de enero, publicado en el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que la medida ahora incluye más sabores de su línea de chocolates Mint Leaf por una posible contaminación con Salmonella.

Los productos afectados estuvieron a la venta desde el 15 de septiembre de 2025, tanto en tiendas seleccionadas como a través de internet.

Los chocolates retirados pueden identificarse por el nombre de la marca Spring & Mulberry, el sabor, el código de lote y el color de la caja. El código de lote se encuentra impreso en la parte posterior del empaque y también en el envoltorio interno del producto.

Entre los sabores incluidos en el retiro figuran Earl Grey, Lavender Rose, Mango Chili, Mint Leaf, Mixed Berry, Mulberry Fennel, Pecan Date y Pure Dark Minis, con códigos específicos asociados a cada uno.

La empresa Spring & Mulberry informó que varios sabores de sus productos podrían provocar infecciones “graves y en algunos casos fatales”, especialmente en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. (Foto referencial: Freepik)

De acuerdo con el comunicado, la Salmonella puede causar “infecciones graves y en algunos casos fatales” en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades previas o con el sistema inmunológico debilitado.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que los síntomas incluyen diarrea acuosa (que puede contener sangre o mucosidad), dolor abdominal, náuseas, vómitos y pérdida del apetito.

Los síntomas suelen aparecer entre seis horas y seis días después del contagio y generalmente duran entre cuatro y siete días.

En casos poco frecuentes, la infección “puede extenderse a la orina, la sangre, los huesos, las articulaciones, el cerebro u otros órganos internos, causando síntomas relacionados con esa parte del cuerpo o sistema”, según advirtió el CDC.

Hasta el momento no se han reportado casos confirmados, pero se recomienda desechar los productos afectados. (Foto referencial: Freepik)

Spring & Mulberry aseguró que hasta el momento no se reportaron enfermedades ni efectos adversos confirmados. La empresa explicó que fue alertada del posible riesgo cuando un fabricante contratado realizó pruebas externas de rutina y detectó presencia de Salmonella en el producto terminado.

Las autoridades y la compañía recomiendan a los consumidores desechar inmediatamente los chocolates afectados y no consumirlos.

Quienes hayan comprado estos productos pueden solicitar un reembolso o un reemplazo escribiendo al correo recalls@springandmulberry.com y enviando una foto del código de lote.

Qué hacer si encuentras un producto retirado del mercado

Si identificas un producto retirado del mercado por la FDA debido a riesgo de contaminación por Salmonella, la acción más importante es nunca consumirlo. Debes desechar inmediatamente el producto de forma segura (por ejemplo, sellándolo en una bolsa antes de tirarlo) o devolverlo al punto de venta para solicitar un reembolso, siguiendo siempre las instrucciones específicas de la empresa o del aviso de retiro.

Es indispensable revisar el código de lote o la fecha de caducidad del producto para confirmar que coincide con la lista oficial de artículos retirados.

Posteriormente, debe enfocarse en prevenir la contaminación cruzada. Lava y desinfecta rigurosamente todas las superficies, utensilios y recipientes que hayan estado en contacto con el producto sospechoso.

Si tú o un familiar consumió el producto retirado y presenta alguno de los síntomas comunes de la Salmonella, tales como diarrea, fiebre, náuseas y vómitos, debes buscar atención médica de inmediato e informar sobre el retiro del mercado para asegurar un diagnóstico y tratamiento adecuados.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!